5G-Netze: Europa sperrt Huawei aus – Chinas Reaktion überrascht

Von: Frank Sieren

Huawei ist einer der weltweit führenden 5G-Anbieter – wird in Europa jedoch sehr kritisch gesehen. © rafapress/IMAGO

Die Debatte um 5G-Netze in Europa wird heftig geführt. Doch während China sein 5G-Netz für den schwedischen Anbieter Ericsson öffnet, darf Huawei in Schweden keine 5G-Netze mehr aufstellen.

Dieser Artikel liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem China.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn China.Table am 27. Juni 2023.

Peking – Diese Entscheidung wird für Gesprächsstoff sorgen: Die staatliche Telefongesellschaft China Mobile hat in ihrer jüngsten Ausschreibungsrunde 16 Prozent ihres 5G-RAN-Netz im Frequenzbereich 2,5 GHz und 4,9 GHz an Ericsson und den finnischen Wettbewerber Nokia vergeben. Dies bedeutet für beide Unternehmen eine Verdopplung ihres Gesamtmarktanteils im chinesischen Markt. Damit könnten Ericsson und Nokia in China mehr Basisstationen als in Europa installiert haben.

Ericsson darf zudem auch auf Anteile im 5G-Netz privater Firmen hoffen, wo ebenfalls sensible Daten fließen. Außerdem bauen die Schweden zusammen mit China Mobile Zhejiang in zehn chinesischen Städten ein 5G-Frühwarnsystem für den Naturkatastrophenschutz auf – ebenfalls ein sicherheitsrelevanter Bereich.

5G: Europa sperrt chinesische Netzanbieter aus

Die Öffnung der chinesischen Netze für europäische Anbieter gilt in der Branche als Überraschung, schließlich hatte die schwedische Regierung den chinesischen Anbieter Huawei 2020 vom Ausbau des landesweiten 5G-Netzes ausgeschlossen. Bis 2025 dürfen keine Produkte von Huawei und ZTE mehr in Schwedens 5G-Netz verbaut werden – wegen Sicherheitsbedenken, wie es heißt. Huawei hat in Stockholm gegen den Ausschluss geklagt und den Prozess im Juni 2022 verloren. Allerdings läuft noch ein Schiedsverfahren nach internationalem Handelsrecht. Ein Urteil wird jedoch wohl nicht vor 2024 fallen.

Auch die EU rät ihren Mitgliedern, Huawei vom europäischen 5G-Netz auszuschließen. Die EU-Kommission hat Huawei bereits aus ihren Netzen verbannt. China reagiert spöttisch auf derweil Vorgänge. Die meisten Länder halten sich zwar nicht daran – darunter die vier wirtschaftlich größten: Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Die Branche hatte deshalb damit gerechnet, dass China seinerseits Nokia und Ericsson ausschließen würde. Einige Politiker glaubten ohnehin, dass Chinas 5G-Markt für den Westen komplett verschlossen sei. Darunter nicht nur die Grünen, sondern auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. „In der Huawei-Debatte ist untergegangen, dass kein europäisches Telekommunikationsunternehmen Marktzugang nach China hat“, sagte Merz.

China öffnet, Europa mauert beim 5G-Ausbau

Auch Norbert Röttgen war als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages sicher: „Peking käme gar nicht auf die Idee, sein 5G-Netz für ausländische Anbieter zu öffnen.“ Inzwischen tritt er als einfacher Abgeordneter für ein Verbot von Huaweis 5G ein. Derartige Aussagen sind jedoch falsch.

In Deutschland wie auch in vielen anderen EU-Ländern steht der Vorwurf im Raum: Chinesische Anbieter wie Huawei oder auch ZTE stellten eine Bedrohung für die nationale Sicherheit dar. Deutschlands Behörden prüfen deshalb intensiv derzeit mögliche Sicherheitsrisiken. Gefühlt blickt die deutsche Bevölkerung durchaus ambivalent auf China. Eine Civey-Umfrage vom Frühjahr 2023 fragte im Auftrag von Table.Media: „Stellt China eine Bedrohung für Deutschlands Sicherheit dar?“ 18 Prozent antworten mit einem klaren Nein und 23 Prozent mit einem klaren Ja. Die anderen sind unentschlossen. Konkret nach Huawei und die Sicherheit von 5G-Netzen gefragt, sagt eine klare Mehrheit von 60 Prozent, man solle Huawei-Komponenten lieber aus deutschen Netzen entfernen.

Die europäischen Mobilfunkbetreiber sehen offenbar viel weniger Sicherheitsrisiken als die Politik und die Öffentlichkeit. „Ein Fernzugriff für Herstellerfirmen ist nicht möglich“, stellt zum Beispiel die Deutsche Telekom jüngst fest – und widerspricht damit zum Beispiel Huawei-Gegner Röttgen.

Europäer bei 5G nicht konkurrenzfähig

Der Grund für Europas Abwehrhaltung könnte daher ein anderer sein, nämlich dass Ericsson und Nokia trotz der chinesischen Marktöffnung immer mehr in die Defensive geraten. Im Bereich 5G liegen 60 Prozent des Weltmarktes in China – und dort überwiegend in der Hand chinesischer Unternehmen.

Es könnte also der Fall eintreten, dass China seinen 6G-Markt weiter öffnet, die Europäer aber gar nicht wettbewerbsfähig sind. Schon heute ist China mit einem Anteil von mehr als 40 Prozent der 6G-Patente weltweit führend. Entsprechend müssen Ericsson und Nokia schon jetzt den größten Teil ihrer Forschung und Entwicklung im südchinesischen Shenzhen durchführen, zum Teil zusammen mit staatlichen chinesischen Partnern. Produziert wird die Hardware aus Kostengründen sowieso längst in China – auch die für Europa. Die europäischen Telekomausrüster kommen also wohl in eine ähnliche schwierige Lage wie die deutsche Autoindustrie.

Für die EU-Länder, die auf Huawei aus Sicherheitsbedenken verzichten wollen, stellt sich also zunehmend die Frage: Wie viel Verlust an Wirtschafts- und Innovationskraft darf größere Sicherheit wert sein; zumal bei einer EU-Inflation von acht Prozent und nur einem Prozent Wachstum?

Genereller Huawei-Ausschluss unwahrscheinlich

Eine Studie von Oxford Economics kommt zu dem Ergebnis: Ein Ausschluss von Huawei würde die Investitionskosten um mehr als zehn Milliarden Euro erhöhen. Und der Schaden, der aus der niedrigen Innovationskraft resultieren würde, wäre um ein Vielfaches höher. Nach Berechnungen von Accenture wird die EU zwischen 2021 und 2025 allein durch die 5G-Entwicklung eine Billion Euro mehr Wirtschaftsleistung generieren.

Im März stellte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch deshalb klar: Die Frage, ob chinesische Hightech-Komponenten aus Netzwerken der kritischen Infrastruktur verbannt werden sollten, könne „nicht abstrakt und generell beantwortet werden“. Man müsse im Einzelfall prüfen, wobei es um „nicht mehr gehe, als um die Umsetzung bestehender Gesetze.“ Eine Verschärfung der Regelungen, wie sie die Grünen und die CDU fordern, hält Scholz für nicht notwendig.

Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte zwar kürzlich der Zeitung Handelsblatt: „Es liegen Anhaltspunkte vor, dass ihr weiterer Einsatz die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik voraussichtlich beeinträchtigen könnte.“ Doch nach der bestehenden Gesetzeslage müssen drei Ministerien und das Kanzleramt „im Einvernehmen“ für einen Ausschluss von Huawei stimmen. Das ist unwahrscheinlich.

Eines der wichtigsten Argumente im Kanzleramt für Huawei lautet: Als erster Telekom-Zulieferer überhaupt habe Huawei seine Quellcodes der Behörde offengelegt. Das Unternehmen bietet in seinen Security Innovation Labs in Bonn und Shenzhen einen im Vergleich zu den Wettbewerbern einzigartig tiefgehenden Zugang zu seiner Technologie und Forschung, urteilt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Ericsson und Nokia weigern sich bis heute hingegen hartnäckig, ihre Quellcodes offenzulegen. Ein EU-Gesetz, das alle zur Offenlegung ihrer Quellcodes zwingt, brächte tatsächlich einen Gewinn an Sicherheit.