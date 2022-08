So könnte es nach dem 9-Euro-Ticket weitergehen

Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket? Die Optionen sind vielfältig – aber noch nicht sicher. © Oliver Berg/dpa

Ab September gilt das 9-Euro-Ticket nicht mehr und es wird wieder teurer im ÖPNV. Es sei denn, eine Alternative kommt um die Ecke. BuzzFeed News stellt 7 Vorschläge vor.

Die Grünen wollen genauso wie viele Umweltverbände, die Verbraucherzentrale oder der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) unbedingt eine Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket. Nicht nur, weil es ein „echter Verkaufshit und ein voller Erfolg“ war, so wie es Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte, sondern auch aus Umweltgründen. So spricht die Deutsche Umwelthilfe davon, dass ein günstigeres ÖPNV-Ticket langfristig auch zu besserer Luftqualität in deutschen Städten führen würde. Aber wie soll der Nachfolger des 9-Euro-Tickets aussehen?

BuzzFeed.de stellt 7 Vorschläge vor, wie es nach dem 9-Euro-Ticket weitergehen könnte.