Doktorarbeit mit 94: Rosemarie Achenbach will promovieren

Studium im hohen Alter: Rosemarie Achenbach ist 94 Jahre alt und will mit dem Thema „Tod in der Philosophie“ an der Uni Siegen den Doktorgrad erlangen.

Wie viele Studenten kam Rosemarie Achenbach als 18-Jährige an die Universität. Was sie aber von anderen unterscheidet: Als sie ihr Magisterstudium abschließt, ist sie 84 Jahre alt.

Krieg, Ehe, und Kinder standen 70 Jahre lang zwischen ihr und ihrer akadamischen Karriere. Jetzt ist sie mit ihrer Doktorarbeit auf der Zielgeraden.

Wer im Internet nach Rosemarie Achenbach sucht, findet zahlreiche Fernsehdokumentationen und Zeitungsartikel über sie. Journalisten verschiedener Medien haben tagelang bei ihr in einem Siegener Vorort gewohnt, um ihre außergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Doch nun möchte sie keine Interviews mehr geben, teilt Achenbach über die Pressestelle ihrer Universität mit. Sie konzentriert sich jetzt ganz auf ihre Doktorarbeit, mit der sie noch in diesem Jahr fertig werden will.

1943 schreibt Achenbach sich zum ersten Mal an der Universität ein. In München, wo kurz zuvor die Geschwister Scholl wegen ihres Widerstands gegen den Nationalsozialismus verhaftet wurden. Um seinem einzigen Kind das Studium zu ermöglich, geht ihr Vater noch zusätzlich arbeiten, erzählt Achenbach im Interview mit dem Deutschlandfunk. Doch schon nach zwei Semestern ist Schluss, sie muss zum Arbeitsdienst nach Polen. Als dort Anfang 1945 die Rote Armee anrückt, flieht sie mit Pferdekarren und Zug zurück nach Deutschland.

"Als Pastorenfrau durfte man nicht arbeiten"

Nach Kriegsende kehrt ihre große Liebe, ein junger Theologe, aus der Gefangenschaft zurück und das Paar heiratet. An eine Rückkehr an die Uni kann Rosemarie Achenbach nicht denken, in den Nachkriegsjahren geht es nur ums Überleben. Stattdessen zieht sie mit ihrem Mann ins nordrhein-westfälische Siegerland, wo er eine Pfarrstelle bekommt. Gern hätte auch sie gearbeitet, doch das sei nicht gegangen. „Als Pastorenfrau durfte man nicht arbeiten. Da hatte man für die Gemeinde da zu sein“, sagt sie. Stattdessen bleibt sie zuhause und zieht drei Kinder groß.

Als ihr Mann 2003 stirbt, will Rosemarie Achenbach zurück an die Uni. „Die Kinder haben alle einen Abschluss gemacht und die Mama nicht, die hat nichts gelernt“, sagt sie in einer WDR-Doku. Und so schreibt sich die damals 79-Jährige an der Uni Siegen ein, in Philosophie mit den Nebenfächern Psychologie und Pädagogik. Es habe ihr viel daran gelegen, den Magister zu bekommen. Sie schaffte ihn in der Regelstudienzeit von neun Semestern – eine Leistung, die sie vielen Studenten voraushat.

Thema der Doktorarbeit: Der Tod in der Philosophie

Doch auch der ersehnte Magisterabschluss ist für Rosemarie Achenbach kein Grund, sich auszuruhen. Sie will den Doktorgrad erlangen. Und zwar mit dem Thema „Der Tod in der Philosophie“. Das sei naheliegend, sagt Achenbach, nicht nur wegen ihres hohen Alters. Sondern weil sie dem Tod schon oft begegnet ist: Bomben und der Hunger kosteten sie im Krieg fast das Leben, ein Motorradunfall und ein Erdbeben nahmen es ihr fast auf Weltreisen mit ihrem Mann.

An ihrem Doktortitel arbeitet Achenbach nun seit zehn Jahren. „Man muss sich auskennen. Man darf keinen Kokolores schreiben“, sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Meistens schreibt Achenbach zuhause, die Beweglichkeit macht der 94-Jähren ein wenig zu schaffen. Doch bis vor Kurzem hat sie in Seminaren noch den Kontakt zu den um Jahrzehnte jüngeren Kommilitonen gesucht. Denn sie findet: „Die Radieschen von unten angucken kann ich mir noch früh genug“.

Zur Person

Rosemarie Achenbach wurde 1924 in Dortmund als Kind eines evangelischen Pfarrers geboren. Sie begann ihr Studium 1943 in München, wechselte nach einem Semester von Kunstgeschichte zu Psychologie. Sie heiratete 1946, ihr Mann starb 57 Jahre später. 2008 legte sie den Magister an der Uni Siegen ab.

Das sagt die Uni Siegen

Rosemarie Achenbach wird von der Universität Siegen nicht offiziell als Doktorandin geführt. „Sie hat ihre Doktorarbeit nicht formal bei uns angemeldet“, sagte Tanja Hoffmann, Pressesprecherin der Hochschule auf Anfrage unserer Zeitung. Richtig sei, das Achenbach das Magisterstudium an der Uni Siegen abgeschlossen hat, dass sie immer noch regelmäßig an Lehrveranstaltungen der Uni teilnimmt und wissenschaftlich an dem Thema Tod in der Philosophie arbeitet mit dem Ziel, damit zu promovieren. Die Anmeldung könne allerdings auch noch nachträglich erfolgen, wenn die 94-Jährige ihre Arbeit abgeschlossen hat, weshalb eine tatsächliche Promotion nicht ausgeschlossen ist.