Abstimmung läuft noch bis Donnerstag: Soll die EU die Zeitumstellung abschaffen?

Es ist eine Diskussion, die mindestens zweimal im Jahr aufkommt: Ist die Zeitumstellung sinnvoll? Bis Donnerstag lässt uns die Europäische Union (EU) darüber abstimmen.

Aktualisiert am 15. August um 16.15 Uhr - Seit dem 5. Juli können alle Europäer ihre Meinung darüber kundtun, ob es weiterhin eine EU-weite Umstellung von Winter- auf Sommerzeit geben soll. Nun ist die Zeit für die Abstimmung beinahe vorbei: Der Fragebogen kann noch bis Donnerstag, 16. August, auf der Homepage der EU ausgefüllt werden. Voraussichtlich am 17. August soll bereits das Ergebnis bekanntgegeben werden.

Das Interesse an der Umfrage war von Anfang an groß. Kaum schaltete die EU die Seite im Internet frei, kam es schon zum Zusammenbruch, der betreffende Server war komplett überlastet. Das einzige, was der zur Abstimmung gewillte User zu sehen bekam, war eine Fehlerseite.

Sobald die Seite wieder erreichbar war, nahmen zahlreiche Menschen an der Umfrage teil. "Wir haben bereits zur Hälfte der Laufzeit mehr als eine Million Antworten registriert", sagte ein Kommissionssprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Zeitumstellung: Umfrage bis 16. August

Innerhalb der Internet-Abstimmung geht es nicht einzig um die Abschaffung der Sommerzeit. Grundsätzlich wird abgefragt, ob der Teilnehmer lieber mit oder ohne eine Zeitumstellung leben will und welche Zeit er bevorzugt (Sommer- oder Winterzeit). Der Fragebogen liegt in fast allen Amtssprachen der EU vor - nur irisch gibt es nicht. Doch man kann auch eigene Texte hochladen, in denen man seine Meinung zum Thema Zeitumstellung formuliert.

Der Fragebogen und die anschließende Auswertung sind nicht verpflichtend für die Umsetzung der Abschaffung. Grundsätzlich soll erst einmal ein Stimmungsbild erstellt werden. Ob und wann die Zeitumstellung dann Geschichte sein wird, kann bisher noch niemand beantworten. Zum Ziel der Konsultation schreibt die EU auf ihrer Homepage: "Nachdem von Bürgerinnen und Bürgern, vom Europäischen Parlament und von einigen EU-Mitgliedstaaten entsprechende Ersuchen eingegangen sind, hat die Kommission beschlossen, das Funktionieren der derzeitigen Sommerzeitregelung zu prüfen und zu bewerten, ob sie geändert oder beibehalten werden sollte."

Diskussion um Sinn und Nutzen der Zeitumstellung

In Deutschland gibt es die Sommerzeit schon seit 1980. Mitte der 1990er-Jahre hatte sich die Zeitumstellung dann in alle damaligen EU-Länder verbreitet. Ein Grund für die Zeitumstellung waren die Folgen der Ölkrise in den 1970er-Jahren. Man wollte Energie sparen. Doch bis heute ist der Nutzen stark umstritten. Es gibt beispielsweise auch Mediziner, die sagen, die Zeitumstellung sei eine unnötige Belastung für den menschlichen Körper. Eine andere Argumentation lautet, dass Menschen abends mehr Freizeitaktivitäten durch längere Tageslicht-Phasen wahrnehmen.

Die Diskussion um die Zeitunstellung und ihren Nutzen ist also nicht neu. Auch innerhalb der Redaktion haben wir schon mehr als einmal über das Thema gestritten. Ein Pro und Kontra zur Zeitumstellung haben wir in einem separaten Artikel zusammengestellt.

