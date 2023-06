Thüringer AfD-Chef Höcke wegen NS-Vokabular angeklagt

Von: Bona Hyun

Thüringens AfD-Chef Björn Höcke wird wegen der Nutzung von NS-Sprache angeklagt. Das teilte die Behörde am Montag mit.

Halle – Die Staatsanwaltschaft Halle hat Anklage gegen den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke wegen der Verwendung von NS-Vokabular erhoben. Ihm wird das öffentliche Verwenden von Kennzeichen einer ehemaligen nationalsozialistischen Organisation zur Last gelegt, wie die Behörde am Montag mitteilte. Höcke soll vor zwei Jahren auf einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Merseburg in Sachsen-Anhalt die verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der nationalsozialistischen NSDAP „Alles für Deutschland“ benutzt haben, wobei er nach Auffassung der Ermittler um die Herkunft dieses Ausdrucks gewusst haben soll. (bohy/afp)

