AfD-Fraktionschefin Weidel hält weitere Austritte für möglich

Aus der AfD-Bundestagsfraktion könnten sich nach Einschätzung von Fraktionschefin Alice Weidel demnächst noch Abgeordnete verabschieden.

Berlin - „Vielleicht gibt es ein, zwei weitere Austritte, die möchte ich mittlerweile nicht mehr ausschließen“, sagte Weidel am Donnerstag am Rande einer Fraktionssitzung in Berlin.

Am Mittwoch hatte der Bundestagsabgeordnete Mario Mieruch seinen Austritt aus der Fraktion bekanntgegeben. Er begründete seinen Schritt gegenüber der „Bild“-Zeitung mit einer mangelnden Abgrenzung nach rechts. Ähnliche Gründe hatte auch die frühere Parteichefin Frauke Petry angeführt. Sie hatte der AfD bereits kurz nach der Bundestagswahl den Rücken gekehrt. Aktuell gehören der AfD-Fraktion noch 92 Abgeordnete an.

Mindestens vier stellvertretende Fraktionsvorsitzende zur Wahl

Die Fraktion wollte am Donnerstag mindestens vier stellvertretende Fraktionsvorsitzende wählen. Hinter den Kulissen hieß es, mögliche Kandidaten seien Partei-Vize Beatrix von Storch und der niedersächsische Landeschef Paul Hampel. Der Sprecher der Thüringer Landesgruppe, Stephan Brandner, hatte sich selbst mit dem Hinweis ins Gespräch gebracht, als Fraktionsvize im Landtag von Erfurt habe er bereits entsprechende Erfahrungen gesammelt.

Weidel betonte, die Fraktion werde an Albrecht Glaser als Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten festhalten. Politiker anderer Fraktionen hatten Glaser vorgeworfen, er habe die Religionsfreiheit für Muslime in Frage gestellt. Der Abgeordnete Kay Gottschalk sagte, Glasers Ansichten seien „Parteilinie“.

dpa