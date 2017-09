Hintergrund zur AfD im Bundestag: An Erfahrung fehlt es, ein Führungsstreit droht

Sonntagabend wurde bei der AfD gejubelt, mit klar über zehn Prozent gelang der Einzug in den Bundestag. Aber schon bald warten Probleme auf die Fraktion mit ihren vielen Abgeordneten. Sie lassen sich auch festmachen an den Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl, Weidel und Gauland.

Alice Weidel (38) steht für die vielen Abgeordneten der AfD, die noch nie ein Parlament von innen gesehen haben. Dieses Defizit wird nur schwer auszugleichen sein. Bislang machte Unternehmensberaterin Weidel vor allem durch Beleidigungen – Kanzlerin Merkel sei „selbstverständlich mitverantwortlich“ für die Ermordung eines Mädchens in Freiburg durch einen Flüchtling – und beleidigte Abgänge während Interviews von sich reden. Von vielen als das junge AfD-Gesicht der Zukunft gesehen, strebt Weidel einen Führungsposten in der AfD-Fraktion an.

Alexander Gauland (76) wiederum kennt zwar aus seiner Zeit als Staatssekretär bei Hessens Ministerpräsident Walter Wallmann (1987-1991) und als AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag (seit 2014) das politische Geschäft. Der vom konservativen Intellektuellen zum nationalkonservativen Polemiker gewandelte Jurist und Publizist hat seine Partei aber zuletzt immer weiter nach rechts geöffnet.

Sein Führungsanspruch wird ihn deshalb im Bundestag mit Parteimitgründerin und AfD-Chefin Frauke Petry (42) zusammenstoßen lassen. Die über die sächsische Landesliste ins Parlament eingezogene Chemikerin hat sich zwei Tage vor der Wahl noch einmal eindeutig von Gauland distanziert, indem sie Entsetzen über dessen Äußerung äußerte, wonach man stolz auf die Leistungen deutscher Soldaten in den Weltkriegen sein könne. Beim Kölner Parteitag im Frühjahr war Petry gegen Gauland mit einem Antrag gescheitert, die Partei realpolitisch auszurichten. Außerdem hatte Petry gegen Gaulands Willen einen Parteiausschluss des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke betrieben, der einen völkisch-nationalistischen Kurs verfolgt.

Höcke, den Gauland einmal als „Teil der Seele der Partei“ bezeichnete, hat nicht für den Bundestag kandidiert. Dafür aber Vertraute Höckes wie der Dresdener Richter Jens Maier (55), dem Nähe zur NPD und der sogenannten Identitären Bewegung nachgesagt wird. Maier löste Empörung aus, als er Verständnis für den norwegischen Rechtsterroristen Anders Behring Breivik äußerte, der 77 Menschen ermordet hatte. Breivik sei aus Verzweiflung über die Einwanderung von „Kulturfremden“ zum Massenmörder geworden, hatte Maier erklärt.

Zu den bekannteren Gesichtern der AfD im Bundestag gehört Beatrix von Storch (46), Rechtsanwältin für Insolvenzrecht, Berliner AfD-Vorsitzende und seit 2014 Mitglied im Europaparlament. Sie kämpft gegen „Sexualisierung der Gesellschaft“, lehnt die gleichgeschlechtliche Ehe ab, und schwadroniert schon mal über Schusswaffengebrauch gegen Flüchtlingsfrauen an der Grenze.

In Niedersachsen wurde die AfD von Armin-Paul Hampel (60) angeführt, der den Bundestag zumindest aus seiner Zeit als Parlamentskorrespondent in Bonn und Berlin kennt. In Hessen trat die AfD dagegen mit der weitgehend unbekannten Rechtsanwältin Mariana Harder-Kühnel(43) an der Spitze an.

Politisch erfahren ist dagegen auf Platz fünf der Landesliste AfD-Vize Albrecht Glaser (75, Niedenstein), ehemals CDU-Stadtkämmerer in Frankfurt.

Und auf Platz 6 folgt sogar jemand mit Bundestagserfahrung: Martin Hohmann(69) gehörte dem Parlament von 1998 bis 2003 an, wurde aber aus der CDU/CSU-Fraktion ausgeschlossen – wegen einer als antisemitisch kritisierten Rede.