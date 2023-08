AfD-Politiker hetzt gegen Geflüchtete – und reagiert radikal auf Gegenwind

Von: Friederike Hilz, Jana Stäbener

Andreas Winhart, Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD in Bayern, nimmt während der Winterklausur seiner Fraktion an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa

In einer Rede benutzt der Landtagsabgeordnete nicht nur das N-Wort. Wer ihn dafür beleidigt, erlebt drastische Konsequenzen. Das belegen BuzzFeed-Recherchen.

Triggerwarnung: In diesem Artikel geht es um Rassismus und Xenophobie.

Andreas Winhart, seit 2021 Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion in Bayern, stand 2018 enorm in der Kritik, weil er in einer Rede gegen Ausländer:innen hetzte und Schwarze pauschal mit dem N-Wort beleidigte. Nun stellt sich heraus: Der Politiker hat im Zeitraum von März 2019 bis Februar 2023 „in etwa 250 Fällen als Geschädigter von Beleidigungen Strafanzeigen erstattet“. Das antwortet die Polizei Rosenheim auf Anfrage von BuzzFeed News Deutschland.



Zum Vergleich: Florian Siekmann von den Grünen und Diana Stachowitz von der SPD, beide wie Winhart Abgeordnete des bayerischen Landtags, teilen auf eine Anfrage von BuzzFeed News Deutschland mit, dass sie erst eine beziehungsweise keine Anzeige wegen Beleidigung gestellt haben. Auch der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns, Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der immer wieder polarisiert, hat laut eigenen Angaben noch niemanden wegen Beleidigung angezeigt.

Andreas Winhart „sollte damit umgehen können, wenn es Gegenwind gibt“

Eine der 250 von Winhart angezeigten Personen ist Joshua. Er wurde vom Amtsgericht Düsseldorf wegen Beleidigung (§§ 185, 194 StGB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro verurteilt. Am 18. November 2021 schickte er Winhart folgende Nachricht: „Dummer Hurensohn. Schämst du dich nicht, öffentlich das N-Wort zu benutzen. Ich hoffe, jemand, der das genauso sieht wie ich, erwischt dich und du verlierst alle 28 Zähne, du elender Hund.“

„Ist natürlich nicht die feine Art, aber ich denke, wer alle Kosovaren und Albaner als Diebe bezeichnet und Dunkelhäutige als N****, der sollte damit umgehen können, wenn es Gegenwind auf ähnlichem Niveau gibt“, sagt Joshua BuzzFeed News Deutschland. Auf TikTok berichtet er über den Strafbefehl, der bei ihm Mitte Juni 2023 im Briefkasten lag (siehe oben).

AfD-Politiker: „Wenn mich in der Nachbarschaft ein N**** anküsst“

Das Amtsgericht Düsseldorf teilt BuzzFeed News mit, dass bei Joshua der „Zusammenhang, in dem die Beleidigungen erfolgt sein sollen, [...] bei der Bemessung der Strafe erheblich strafmildernd berücksichtigt“ worden sei. Um das besser zu verstehen, gehen wir zurück ins Jahr 2018. Am 30. September hält Andreas Winhart eine Wahlkampf-Rede im Landkreis Rosenheim. Zu Beginn fällt unter anderem dieser Satz: „Wir haben am 14. Oktober die Chance, […] Frau Merkel in den Ruhestand zu senden und die Soros-Flotte mit den ganzen Rettungsbooten im Mittelmeer zu versenken.“



Dann spricht der AfD-Politiker über die Pflegepolitik und sagt: „Und was wir nicht brauchen können, […] sind diese Wahnvorstellungen von diesem Herrn Spahn, dem Bundesgesundheitsminister, dass Albaner und Kosovaren bei uns demnächst die Altenpflege betreiben und zu ihnen nach Hause kommen. Wer von ihnen eine Albaner-Gruppe […] bei sich zu Hause pflegend haben will und ihnen die Bude ausräumt, der wählt CDU […].“



Auch zum Thema Gesundheit äußert sich der heute 40-Jährige in der Rede: „Es gibt unglaublich viele HIV-Fälle, die gibt es halt in Schwarz-Afrika, das wissen wir. Es gibt aber auch Krätze, meine Damen und Herren, es gibt Tuberkulose bei uns wieder. Das sind Krankheiten, die haben wir hier im Landkreis seit Jahren nicht mehr gesehen […] Ich möchte wissen, wenn mich in der Nachbarschaft ein N**** anküsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist der nicht krank.“

AfD-Politiker zeigt auch Komikerin Enissa Amani an

Schnell verbreiteten sich Aufnahmen von Winharts Rede. Die Heute Show berichtete knapp zwei Wochen später darüber. Die Komikerin Enissa Amani bezeichnet den Politiker in einem Instagram-Video im Jahr 2019 als einen „Bastard“ und „Idioten“. Auch die Deutsch-Iranerin wurde dafür wegen Beleidigung von Winhart angezeigt und wie Joshua zu einer Geldstrafe verurteilt.

Winharts Anwalt habe Amani außerdem aufgefordert, ein Video seiner Rede von ihrem Instagram Account zu löschen, was bis heute nicht passiert ist. Bis heute weigert sie sich laut eigenen Angaben auch, ihre Strafe zu bezahlen. Der Grund: Sie findet es nicht angemessen, dass Winharts Rede keine juristischen Konsequenzen nach sich zieht, ihre Beleidigungen jedoch schon. Wenn sie die Strafe nicht zahlt, drohen ihr 40 Tage Haft. Ob und wann sie diese antreten muss, bleibt unklar. Eine BuzzFeed News-Anfrage an Amani bleibt unbeantwortet.

Winharts Rede löst Anzeigen wegen Volksverhetzung aus

Nicht nur Amani und verschiedene Medien reagieren auf Winharts Äußerungen über N**** und Ausländer:innen: Bei der Staatsanwaltschaft Traunstein gingen nach der Rede mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung ein. Wie viele es genau waren, kann ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage von BuzzFeed News Deutschland nicht sagen. Sie hätten sich jedoch „alle auf den vorgenannten Sachverhalt“ bezogen und seien „sorgfältig geprüft“ worden.

Volksverhetzung Laut § 130 StGB ist eine Person der Volksverhetzung schuldig, die zu Gewalt „gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmte Gruppe“ auffordert, zu Hass gegenüber diesen Gruppen anstachelt oder deren Menschenwürde angreift. Genauso ist die Verbreitung von Inhalten, die eben dies tun, verboten. Bei einer Verurteilung drohen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren. Eindeutig Volksverhetzung sind zum Beispiel Holocaustleugnung oder eine pauschale Diffamierung einer ethnischen Gruppe. Volksverhetzung gilt in der Rechtsprechung als Delikt mittlerer Güte.

Das Ergebnis der Prüfung: Die Staatsanwaltschaft Traunstein leitet kein Ermittlungsverfahren gegen den AfD-Politiker ein. In einer Pressemitteilung vom 12. Februar 2019 heißt es, bei der Entscheidung sei das „Grundrecht der Meinungsfreiheit“ entscheidend gewesen. Durch Winharts Rede sei „der Tatbestand der Volksverhetzung noch nicht als verwirklicht anzusehen“. Äußerungen im politischen Meinungskampf genießen „besonderen Schutz“, es bestehe das „Recht auf polemische Zuspitzung und zur bewussten Provokation“.



Seine Aussagen zu den Flüchtlingsschiffen bedeuteten nicht zwingend, dass er sie wirklich versenken wolle und könnten auch als „Aufruf zur Änderung der Flüchtlingspolitik“ verstanden werden, so die Staatsanwaltschaft. Winharts Äußerungen über schwarzafrikanische Geflüchtete ständen im Zusammenhang mit Äußerungen zur Gesundheitspolitik, Kosovaren habe er nicht direkt als Straftäter bezeichnet.



„Egal, was ein Politiker sagt, ob er irgendwelche Ethnien oder Gruppierungen beleidigt, verachtet oder herabwürdigt, ihr dürft nichts zu ihm sagen“, ärgert sich Joshua deshalb in seinem TikTok-Video. „Natürlich wurde er freigesprochen.“

Beleidigung und Volksverhetzung: Anwalt erklärt den Unterschied

Warum müssen Einzelpersonen Geldstrafen wegen Beleidigung zahlen, einem AfD-Politiker, der Schwarze Menschen pauschal als N**** bezeichnet, drohen dagegen keine juristischen Konsequenzen? Das fragen wir den Fachanwalt für Strafrecht Benjamin Grunst. In seinem Berufsalltag hat er häufiger mit Beleidigungsfällen zu tun.



Die Beleidigung des TikTokers sei eine sogenannte „Formalbeleidigung“, erklärt Grunst. Das Gericht berücksichtige beim Strafmaß zwar den Kontext, der im Fall des TikTokers ja strafmildernd gewesen sei, aber „klassische Ausdrücke“ seien im Strafgesetzbuch einfach als Beleidigung definiert, sagt der Jurist BuzzFeed News Deutschland. Dazu zählten „Hurensohn“ ebenso wie „Bastard“ oder „Idiot“.

Beleidigung Beleidigung ist im Strafgesetzbuch § 185 normiert. Sie wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist auch möglich, wenn das Gesagte wahr ist. Beleidigung ist ein Ehrdelikt, was mit der Meinungsfreiheit abgewogen werden muss, außer es liegt eine Formalbeleidigung vor. Beleidigung ist ein Antragsdelikt und wird nur verfolgt, wenn vom Beleidigten zusammen mit der Anzeige ein Strafantrag gestellt wird. Beleidigung gilt in der Rechtsprechung als Delikt unterer Güte.

„Man kann sicher sagen, dass Winharts Rede ein absoluter Grenzfall ist“

Bei Andreas Winharts Rede sei es schwieriger, weil er keine Formalbeleidigung gegen eine einzelne Person verwende, sondern seine Ansicht im Rahmen des politischen Meinungskampfes kundgetan habe. „Hier muss die Staatsanwaltschaft schauen, ob Volksverhetzung vorliegt oder nicht“, sagt Strafverteidiger Grunst. Wenn es nicht ausgeschlossen sei, dass eine Straftat vorliege, nehme die Staatsanwaltschaft bei einem Anfangsverdacht immer erste Ermittlungen auf. Ob sie die Ermittlungen weiterführe, hänge davon ab, „wie wahrscheinlich eine Verurteilung ist“. Weil Volksverhetzung eine „ganz andere Strafqualität“ habe als Beleidigung, sei die Staatsanwaltschaft hier verhaltener.



Winharts Rede sei sehr allgemein gehalten und beziehe sich auf einen Personenkreis in einem politischen Kontext. Und in genau diesem Kontext sei, genau wie vor Gericht, mehr erlaubt. Politische Parteien dürfen zuspitzen und polemisieren, erklärt der Strafrechtler. Eine klare Grenze zwischen Polemik und Volksverhetzung gebe es nicht. „Man kann sicher sagen, dass Winharts Rede ein absoluter Grenzfall ist. Juristisch kann man da auch vertreten, dass es sich um Volksverhetzung handelt.“



Hätte Winhart eine Schwarze Person von Angesicht zu Angesicht als N**** bezeichnet, dann wäre es eine Beleidigung, vermutet Grunst. „Das ist genau dieser schmale Grat“, so der Experte. Wo der verlaufe, wüssten Politiker:innen ganz genau. Ihm sei kein Fall bekannt, bei dem ein AfD-Politiker wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. „Anders sieht es vielleicht im Hinterzimmer aus, aber auf solchen öffentlichen Plätzen versucht man immer noch die Grenze zu wahren, auch wenn sie immer weiter herausgeschoben wird.“

AfD-Politiker: „Es ist wichtig auch strafunmündige Jungtäter über ihr Verhalten aufzuklären“

Wir fragen Andreas Winhart, was er zu den Vorwürfen sagt. Dazu könne er keine Stellung beziehen, so der AfD-Politiker. „Fakt ist, dass die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der ‚Volksverhetzung‘ nicht ansatzweise gesehen hat“, sagt Winhart BuzzFeed News Deutschland. Es sei damals nie seine Absicht gewesen, jemanden zu beleidigen und das gelte noch heute.



Die Komikerin Enissa Amani habe ihre Follower:innen mit ihrem Post im Jahr 2019 gegen ihn „aufgewiegelt“. Zu den Beleidigungs-Verfahren teilt Winhart mit: „Einige Staatsanwaltschaften haben Verfahren sehr schnell eingestellt, andere arbeiten immer noch Fälle ab.“ Dies hänge auch damit zusammen, dass insbesondere Instagram eine gewisse Anonymität fördere und Täter oft schwer ermittelbar seien.



„Etliche Täter waren auch Minderjährige oder noch nicht strafmündig. Hier wurde in zahlreichen Fällen ein Aufklärungsgespräch von der Polizei geführt, was ich auch als Erfolg werte. Es ist wichtig auch strafunmündige Jungtäter über ihr Verhalten aufzuklären, da braucht es auch keinen ‚Prozess‘“.

Schmerzensgeldzahlungen? Andreas Winhart: „Ich habe Zeit“

Er sei nicht nur straf-, sondern auch zivilrechtlich gegen die Täter vorgegangen und plane dies auch weiterhin, sagt Winhart. Das bedeutet: Für die Beleidigungen dürfte er auch Schmerzensgeld erhalten haben. Wie viel, könne er „aufgrund laufender Verfahren“ nicht mitteilen. Zum Fall Enissa Amani, die ihre Zahlung bisher nicht geleistet habe, äußert er sich: „Der Titel ist noch etliche Jahre gültig, von dem her: Ich habe Zeit.“



Zeit, die auch Enissa Amani und Joshua haben. Während Amani sich weiterhin weigert, die Strafe zu bezahlen, nutzte Joshua die Macht der sozialen Medien. Mithilfe seines TikTok-Videos hat er innerhalb von 48 Stunden 2000 Euro an Spenden gesammelt, mit denen er seine Geldstrafe nun bezahlen kann. „Meine Community ist stärker als Rassismus“, sagt er BuzzFeed News Deutschland.

