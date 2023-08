„Das war wirklich ekelhaft“: AfD-Politikerin von Storch mit Fäkalien beschmiert

Von: Stefan Krieger

Beatrix von Storch auf dem AfD-Bundesparteitag in Magdeburg im Juli. © IMAGO/dts

Bei einem öffentlichen Auftritt von AfD-Politikerin Beatrix von Storch in Rheinland-Pfalz kommt es zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Daun – Eklat in Rheinland-Pfalz: Beatrix von Storch ist bei einem Auftritt in Daun in der Vulkaneifel mit Fäkalien beschmiert worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Freitagabend (25. August) bei einer Veranstaltung, auf der die AfD-Politikerin auftrat.

Beatrix von Storch wurde um Foto gebeten

Von Storch sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, der Mann habe sie direkt an der Bühne im Veranstaltungssaal um ein gemeinsames Foto gebeten. Dies sei nichts Ungewöhnliches, und sie sei dazu auch grundsätzlich bereit. Der Mann habe sie daraufhin mit den Exkrementen beschmiert. „Das war wirklich ekelhaft“, sagte von Storch. Über den Vorfall hatten zuvor mehrere Medien berichtet.

Vor der Veranstaltungshalle wurde der Mann von der Polizei festgenommen. Gegen ihn läuft nach Angaben der Behörden ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung. Von Storch selbst gab an, sie haben Anzeige erstattet.

Vor der Halle hatte es eine Demonstration gegen die AfD-Veranstaltung mit etwa 100 Teilnehmern gegeben, wie der Polizeisprecher sagte. Die Kundgebung sei friedlich verlaufen. (skr/dpa)