Nach Putins „Sicherheitskonferenz“: AfD-Politiker feiert Russland als Paradies auf Erden

Von: Robert Wagner

Hans-Thomas Tillschneider (AfD) sieht in den USA „das größte Sicherheitsproblem“ und schwärmt von „Glanz, Ordnung und Wohlstand“ in Putins Russland.

Magdeburg – Politiker der AfD fallen immer wieder mit Sympathien für Putins Russland auf. Besonders deutlich in dieser Richtung äußert sich regelmäßig Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter der AfD Sachsen-Anhalt. Schon am ersten Tag der russischen Invasion der Ukraine fühlte er sich berufen, Russland in Schutz zu nehmen. „Rußland [sic!] verteidigt sich!“, schrieb er in einem Tweet vom 24. Februar 2022, den er kurz darauf wieder löschte. „Putin verteidigt russische Interessen und das ist sein gutes Recht“, sagte er laut dem MDR kurze Zeit später im Magdeburger Landtag.

AfD-Politiker über Putins Russland: „Die Menschen wirken ruhig und zufrieden. Es geht den Leuten gut“

Wie begeistert Tillschneider vom Russland unter dem illiberalen Machthaber Wladimir Putin ist, wurde jüngst wieder sehr deutlich. In Sankt-Petersburg besuchte er Mitte August die elfte „Moskauer Sicherheitskonferenz“, zu der der Kreml Staaten wie China, den Iran und Saudi-Arabien eingeladen hatte, um über die „multipolare Weltordnung“ zu debattieren. Deren Ziel sei „eine Welt, die nicht mehr allein von den USA beherrscht wird“, wie Tillschneider in einem Video für das rechtsradikale und AfD-nahe Onlineportal Deutschland-Kurier resümiert.

Im Nachgang dieser „Sicherheitskonferenz“ veröffentlichte Tillschneider am 15. August auf der Plattform Tiktok ein kurzes Video, in dem er vor der hell erleuchten Skyline von Moskau steht und zu kitschiger Musik von Russland als einem Paradies schwärmt. Es sei ihm ein „Bedürfnis“, seinen Followern „die Schönheit Moskaus zu zeigen“. Tillschneider betont, wie angenehm das Leben in Russland sei. „Alles ist sehr sauber. Die Menschen wirken ruhig und zufrieden. Es geht den Leuten gut.“ Überschrieben ist das höchst unkritische Video mit den Worten „Glanz, Ordnung, Wohlstand und Sauberkeit: Das ist Rußland [sic!] 2023!“

AfD-Politiker Tillschneider: „Weltherrschaft der USA stellt das größte Sicherheitsproblem dar“

Anlässlich von Putins „Sicherheitskonferenz“ trat Tillschneider, der auch bildungs- und kulturpolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion ist, im russischen Propagandafernsehen auf. Gegenüber RT Deutsch sprach er von der „Weltherrschaft der USA“, die aktuell „das größte Sicherheitsproblem“ darstelle. In Moskau arbeite man hingegen an einem „Gegenentwurf, der der Welt Frieden bringt“. Kurz vor Ausbruch des Ukraine-Krieges sagte Tillschneider in einer rechten Diskussionsrunde über Wladimir Putin, dieser sei ein „echter Kerl, ein richtiger Mann mit gesundem Wertegerüst“. US-Präsident Joe Biden hingegen nannte er eine „giftige alte Kröte“.

Hans-Thomas Tillschneider, Landtagsabgeordneter der AfD Sachsen-Anhalt, macht regelmäßig mit seiner unverblümten Affinität für Putins Russland auf sich aufmerksam. © Hendrik Schmidt/dpa

Tillschneider, stellvertretender Landesvorsitzender der AfD Sachsen-Anhalt, gehört zu den einflussreichsten Vertretern des offen rechtsextremen Parteilagers um Björn Höcke. Im September 2022 gehörte er zu einer Gruppe von Landtagsabgeordneten der AfD, die eine Reise in den von Russland besetzten ostukrainischen Donbass planten und nach scharfer Kritik auch aus der eigenen Partei vorzeitig abbrachen. In einem Tweet schrieb Tillschneider damals, man wolle sich lediglich „angesichts verzerrter und parteiischer Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt [...] ein eigenes Bild von der Lage machen und die humanitäre Situation begutachten.“