Ein Drittel der Partei extrem? Verfassungsschutz sieht hohes Potenzial bei AfD

Von: Jens Kiffmeier

Innenministerin Nancy Faeser kommt zum Haus der Bundespressekonferenz, wo sie mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz Haldenwang den Verfassungsschutzbericht 2022 vorstellt. © Christoph Soeder/dpa

Die Zahl der Rechtsextremisten steigt. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht hervor. Getrieben wird die Entwicklungen auch durch die AfD.

Berlin - Ob von rechts, von links oder islamistisch: Der Verfassungsschutz nimmt unter Extremisten in Deutschland einen starken Hang zur Gewalt wahr. Das geht aus dem aktuellen Verfassungsschutzbericht hervor, der am Dienstag (20. Juni) in Berlin von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgestellt worden ist. Im Vergleich zu den Vorjahren legte die Behörde dabei einen verstärkten Blick auf die Entwicklungen auf dem rechten Flügel der AfD. Aber auch die Spionage aus dem Ausland bietet Grund zur Sorge.

Verfassungsschutzbericht warnt: AfD hat großes extremistisches Potenzial

Laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht, der die Entwicklungen im Jahr 2022 betrachtet, stieg die Anzahl der Menschen, die dem rechtsextremistischen Spektrum zugeordnet werden, im Vergleich zum Vorjahr um rund 14,5 Prozent auf 38.800 Rechtsextremisten an. Einer der Gründe für den starken Anstieg sei hier, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz erstmals Angehörige der AfD, die als Verdachtsfall beobachtet wird, hinzugerechnet habe, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Die Einstufung als Verdachtsfall hatte das Kölner Verwaltungsgericht im März 2022 bestätigt. Die AfD legte Berufung ein. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Ein Drittel der AfD-Mitglieder laut Verfassungsschutz rechtsextrem

Insgesamt verzeichnet die Alternative für Deutschland (AfD), die derzeit in den Umfragen einen Höhenflug erlebt, rund 29.000 Mitglieder. Nicht alle Mitglieder gelten dabei als rechtsextrem - das betonten die Verfassungsschützer. „Angesichts der weiterhin bestehenden inhaltlichen Heterogenität innerhalb der Partei können allerdings nicht alle Parteimitglieder als Anhänger der extremistischen Strömungen betrachtet werden“, heißt es in dem Bericht. Dennoch sieht die Behörde ein großes Potenzial für Extremisten. Das Bundesamt schätzt, dass 10.200 Mitglieder - und damit rund ein Drittel - der AfD und ihrer Parteijugend (Junge Alternative) den rechtsradikalen Strömungen zuzurechnen sind.

Wie der Nachrichtensender ntv berichtete, hatte sich der Verfassungsschutz bei seiner Einschätzung der Lage an Aussagen „führender AfD-Funktionäre“ orientiert, nach denen ein Drittel bis 40 Prozent der AfD-Mitglieder dem rechtsextremistischen „Flügel“ angehören. Die Gruppierung, die innerhalb der Partei von dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zugerechnet wird, wurde mittlerweile aufgelöst. Höcke selber gerät auch immer wieder mit dem Verfassungsschutz in Konflikt.

Rechtsextremismus weiter größte Gefahr

„Wir stellen fest, dass Grenzen innerhalb von Phänomenbereichen verschwimmen und sich Mischszenen bilden“, teilte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, mit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, die größte Gefahr für die Demokratie sei nach wie vor der Rechtsextremismus.

Dennoch sehen die Verfassungsschützer auch noch genügen andere Entwicklungen mit Sorge. So berichtete Haldenwang, dass die Bedrohung durch islamistischen Terrorismus ebenfalls nach wie vor hoch sei. Faeser sagte: „Unsere Sicherheitsbehörden haben in diesem Jahr bereits zwei mögliche islamistische Anschläge in Castrop-Rauxel und in Hamburg verhindert.“

Das linksextremistische Personenpotenzial stieg laut Verfassungsschutz im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 36.500 Menschen an. Mehr als jeder vierte Linksextremist wird als gewaltorientiert angesehen. Zuletzt hatte vor allem die Verurteilung von Linksextremistin Lina E. für Furore und Krawall gesorgt. Unter den rund 40.000 Rechtsextremisten ist der Anteil der Gewaltorientierten - 14.000 Rechtsextremisten werden so eingeschätzt - noch etwas höher.

Russland, China und Türkei: Verfassungsschutz warnt vor Auslandsspionage

Eine dringende Warnung enthält der Verfassungsschutzbericht zu China. Der Verfassungsschutz hält die Volksrepublik derzeit für „die größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland“. Doch auch die Spionageattacken aus Russland, Iran und der Türkei stuft der Verfassungsschutz als besorgniserregend ein.

Angesichts der Ergebnisse des vorgestellten Verfassungsschutzberichtes forderte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) mehr Personal und einen besseren Informationsaustausch zwischen den Behörden. Insbesondere müssten die Antiterrordatei und die Rechtsextremismusdatei „renoviert“ werden, weil deren IT-Architektur veraltet sei, sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Leider sei durch das Bundesverfassungsgericht die Nutzung der Dateien beschränkt worden. Angesichts vieler strikter Datenschutzregelungen müsse nun eine gesellschaftliche Entscheidung darüber getroffen werden, „wie weit der Täterschutz reichen darf“. (jkf/mit Material der dpa)