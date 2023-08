Krisen, Kriege, Katastrophen: Wie Journalisten ein verzerrtes Bild von Afrika zeichnen

In den Medien werden im Zusammenhang mit Berichterstattung über Afrika häufig nur Missstände thematisiert (Symbolbild) © Joerg Boethling/Imago

Deutsche Magazine und Zeitungen berichten besonders ausführlich negativ über Afrika. Das liegt nicht mal an den Korrespondenten, sondern eher an einem Grundproblem.

„Eine der größten Nationen der Welt versinkt in einem Strudel aus kaum fassbaren Grausamkeiten, Terror, ethnischen und religiösen Konflikten“: So begann jüngst eine Spiegel-Reportage aus Nigeria. Derart martialische Formulierungen sind leider keine Ausnahme. Wer in deutschen Medien Beiträge über Afrika liest, gewinnt oft den Eindruck, der Kontinent sei ein hoffnungsloser Fall. Neben der Neigung zur Zuspitzung liegt das an der Fixierung auf Krisen, Konflikte und Katastrophen: Positive Entwicklungen scheinen nicht berichtenswert, getreu der Devise „Bad news are good news“.

Das liegt übrigens nicht an den Afrika-Korrespondenten. Er kenne viele Kolleginnen und Kollegen, „die sich regelmäßig ein Bein ausreißen, um jenseits der drei K (Krisen, Kriege, Katastrophen, Anm. d. Red.) sowie den gängigen Klischees zu berichten“, schrieb mir jüngst ein langjähriger Auslandsberichterstatter. Sie scheiterten jedoch „allzu oft am Desinteresse ihrer Heimatredaktionen“.

Damit sind wir beim Kern des Problems: Viele Journalisten und Medienmacher möchten sich auf keinen Fall dem Verdacht aussetzen, Kuscheljournalismus zu betreiben. Sie wollen sich als kritische Geister profilieren, die Missstände aufdecken und Fehlentwicklungen beleuchten.

Fokus auf das Negative

Natürlich: Demokratien brauchen hartnäckige recherchierende Journalisten, die den Mächtigen auf die Finger schauen. Zugleich müssen Medien aber den Anspruch haben, ein realistisches Weltbild zu vermitteln – und das gelingt allzu häufig nicht: Hans Rosling hat in seinem Bestseller „Factfulness“ eindrucksvoll gezeigt, dass Menschen die Welt negativer sehen, als sie tatsächlich ist.

Die mediale Fokussierung aufs Negative hat somit schwerwiegende Nebenwirkungen: Sie befeuert Abstiegsängste und spielt damit Populisten in die Karten, die negative Emotionen aufgreifen. Und sie erhöht die Gefahr wirtschaftlicher Fehlentscheidungen – gerade mit Blick auf Afrika.

Denn obwohl der Kontinent große Chancen bietet, auch mit Blick auf das vielbeschworene „De-Risking“ von China, zögern viele deutsche Unternehmer noch immer. Daran konnten bisher auch eindringliche Appelle von Experten nichts ändern. „Wer Afrika nur mit Krise verbindet, unterschätzt das Potenzial gewaltig“, sagt etwa Professor Dirk Dohse vom Institut für Weltwirtschaft. „Afrika ist der Kontinent der ungenutzten Chancen.“

Eine bessere Balance

Die große Frage ist: Wie werden Medien besser, ohne in Wischi-Waschi-Journalismus zu verfallen? Wie bleiben sie kritisch, ohne ein verzerrtes Weltbild zu vermitteln? Skeptisch bin ich, was einen Paradigmenwechsel in Richtung „konstruktiver Journalismus“ angeht. Dessen Apologeten haben wollen nicht nur Fehlentwicklungen beleuchten, sondern stets auch Lösungen aufzeigen. In der Praxis verschwimmt aber oft die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus. Zudem besteht die Gefahr, dass die Funktion von Journalisten als vierte Gewalt zu weit in den Hintergrund rückt.

Was wir wirklich brauchen, ist eine bessere Balance: Neben Kritischem und Investigativem sollten Medien stärker positive Entwicklungen wahrnehmen. Dazu sind klare Signale von Verlegern, Chefredakteuren und Ressortleitern notwendig: Wer solche Beiträge anbietet, wird nicht als unkritischer Geist abgestempelt und schmälert auch nicht seine Karriere- oder Auftragschancen.

Darüber hinaus wünsche ich mir mehr sprachliche Sensibilität. Martialische Formulierungen wie in der eingangs zitierten Spiegel-Reportage sind kein Ausdruck von Kreativität, sondern schlicht unangemessen: Sie appellieren an niedere Instinkte wie Sensationslust und Katastrophenvoyeurismus. Wer Leser nicht mit überraschenden Überschriften und intelligenten Storylines locken kann, muss es eben mit der Holzhammer-Methode versuchen. Das sollten Qualitätsmedien nicht nötig haben. (Von Daniel Schönwitz mit Martin A. Schoeller)

Daniel Schönwitz ist Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Autor. Er ist mit Mitglied des Africa First Networks, das der Unternehmer Martin A. Schoeller gegründet hat. Zuletzt erschienen: „Afrika First! Die Agenda für unsere gemeinsame Zukunft“.