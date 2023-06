„Air Defender“: Training für den Ernstfall startet heute – Proteste vor Militärflugplatz

Teilen

Der erste Flug der Nato-Luftübung startet an diesem Montag in Wunstorf. Dort gab es am Wochenende Proteste gegen „Air Defender 23“.

Berlin – „Gemeinsam zeigen wir, dass wir das Bündnisgebiet reaktionsschnell und schlagkräftig verteidigen können“, hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über die Nato-Übung „Air Defender 23“ gesagt. Trainiert werden soll, wie ein fiktiver Angriff eines östlichen Angreifers von den Nato-Verbündeten zurückgeschlagen wird. An diesem Montag (12. Juni) geht es nun los.

Eine Auftaktveranstaltung von „Air Defender 2023“ ist für Mittag auf dem Militärflugplatz Wunstorf bei Hannover geplant. Die Großübung unter Federführung der deutschen Luftwaffe findet bis zum 23. Juni hauptsächlich im deutschen Luftraum statt. An dem Manöver nehmen etwa 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Ländern teil, insgesamt sind im knapp zehntägigen Übungszeitraum rund 2000 Flüge geplant, darunter mit 70 Maschinen aus Deutschland.

„Air Defender 23“: Diese Flugzeuge kommen bei der riesigen Nato-Übung zum Einsatz Fotostrecke ansehen

„Air Defender“: Massive Verspätungen und Ausfälle am Flughafen Frankfurt erwartet

Im Vorfeld erregte „Air Defender 23“ viel Aufsehen. Zum Beispiel dürften Auswirkungen auf den zivilen Flugverkehr am Flughafen Frankfurt enorm sein. Diskutiert wurde auch, wohin sich Betroffene des Fluglärms wenden können.

„Das wird sich maximal im Minutenbereich bewegen“, hatte der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, zu möglichen Verspätungen von Flügen gesagt. Zudem laufe die Übung vor der großen Urlaubsreisewelle. Die Fluglotsengewerkschaft GdF hatte eine andere Prognose aufgestellt. Die Militärübung „wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagte ihr Vorsitzender Matthias Maas.

Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teilen Südwestdeutschlands. Die teilnehmenden Flugzeuge werden hauptsächlich von Flugplätzen an diesen Orten starten:

Bayern

Niedersachsen

Rheinland-Pfalz

Schleswig-Holstein

Niederlanden

Tschechien

„Air Defender“: Signal an Putin im Ukraine-Krieg

Die erste Idee für das „Air Defender“-Manöver ist der Luftwaffe zufolge schon 2018 entstanden, also noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. US-Botschafterin Amy Gutmann hatte aber deutlich gemacht, dass „Air Defender“ auch ein Signal der Stärke an Kremlchef Wladimir Putin sendet. „Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein.“

Nach Angaben der Bundeswehr beteiligt sich die Luftwaffe mit 64 Maschinen. Darunter sind auch 16 Tornados, die der Aufklärung und dem Kampf dienen. © dpa

Vor dem Beginn des „Air Defender“-Manövers demonstrierten am Samstag (10. Juni) Hunderte Menschen vor dem Fliegerhorst Wunstorf. Friedensinitiativen hatten zu der Demonstration unter dem Motto „Frieden üben – statt Krieg“ aufgerufen. Die Demonstranten sprachen sich für diplomatische Lösungen und einen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aus. (AFP/dpa/frs)