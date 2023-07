„Letzte Generation“ macht Sommerpause: „Diese Form der Proteste kostet extrem viel Kraft“

Von: Max Müller

Teilen

Aktivisten der „Letzte Generation“ blockierten am Freitag die Fahrbahnen rund um die Berliner Siegessäule. © Paul Zinken/dpa

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ unterbrechen ihren Protest. Wird dieser anschließend radikaler? Davon ist nicht auszugehen, sagt ein Protestforscher. Wahrscheinlicher ist etwas anderes.

Köln – Die „Letzte Generation“ verabschiedet sich in die Sommerpause. Ab Samstag wollen die Klimaaktivsten ihren Protest bis zum 7. August unterbrechen. Man wolle die Zeit nutzen, um „die Gemeinschaft zu stärken, neue Menschen in die Bewegung zu integrieren und Kraft für die kommenden Proteste zu sammeln“, sagt Sprecherin Carla Rochel auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Weitergehen solle es im August.

Vor ihrer Pause hat die „Letzte Generation“ nochmal für viele Schlagzeilen gesorgt. Am Freitag wurde in mehreren deutschen Städten der Verkehr an zentralen Stellen gestört. Dabei trugen einige Aktivisten Masken, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zeigten. Sie hielten dabei Banner hoch mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz“. Tags zuvor blockierte die „Letzte Generation“ die Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg – und sorgte so für großes Chaos zu Ferienbeginn. Am Hamburger Flughafen mussten 22 abgehende und 28 ankommende Flüge dem Airport zufolge gestrichen werden; zehn Maschinen mit Ziel Hamburg wurden umgeleitet.

„Letzte Generation“ betont: Protest wird nicht radikaler

Nun soll es, zumindest für drei Wochen, ruhiger werden. Simon Teune überrascht die angekündigte Pause nicht. Er ist politischer Soziologe mit dem Schwerpunkt Protest- und Bewegungsforschung an der FU Berlin und beobachtet die „Letzte Generation“ seit ihrer Gründung. „Diese Form der Proteste kostet extrem viel Energie – finanziell, zeitlich und emotional. Das kann man nicht endlos aufrechterhalten. Es ist schon erstaunlich, wie lange und wie konsequent die Proteste durchgezogen werden“, sagt Teune der Frankfurter Rundschau.

Fraglich ist, wie die Klimaaktivisten nach ihrer Pause weitermachen. Die „Letzte Generation“ selbst betont, dass ihr Protest nicht radikaler werde. „In unseren Protesten werden wir immer friedlich und gewaltfrei bleiben, sodass für alle immer klarer wird, wer die tatsächlich Kriminellen sind“, so Sprecherin Rochel.

Dass die Aktionen radikaler ausfallen, glaubt Teune nicht. „Ich sehe nicht, dass eine neue Eskalationsstufe gezündet wird. Die Strategie war schon immer: Man greift ohne Gewalt in den Alltag der Menschen ein. Dabei wird es aus meiner Sicht auch bleiben.“ Dabei sei Radikalität historisch betrachtet durchaus ein Mittel, um Interessen durchzusetzen, wie Teune erklärt. „Die Suffragetten, eine Gruppe von Frauenrechtlerinnen aus Großbritannien, haben auch Gewalt angewendet, um ihre Ziele durchzusetzen. In der Folge wurde das Frauenwahlrecht mit viel größerer Dringlichkeit besprochen.“

Gewalt gegen Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ könnte zunehmen

Im Jahr 2023 sei jedoch eher das Gegenteil wahrscheinlich: Die Gewalt gegen Aktivisten könnte zunehmen. Eine 18 Jahre alte Aktivistin soll am Freitagmorgen in Bottrop leicht verletzt worden sein. Ihren eigenen Angaben zufolge erlitt sie die Verletzung, als sie von einem Mann von der Straße gezogen worden sei, sagte eine Polizeisprecherin. In Stralsund ist unlängst ein Aktivist der „Letzten Generation“ von einem LKW angefahren und einen Meter nach vorne geschoben worden. Er blieb unverletzt. „Es hat sich eine Atmosphäre entwickelt, in der es okay ist, Gewalt gegen Aktivisten auszuüben“, sagt Teune.

Was die „Letzte Generation“ mit ihren Aktionen bisher erreicht hat und in Zukunft bewegen wird, ist heftig umstritten. Mit Blick auf die Aktion am Hamburger Flughafen twitterte Justizminister Marco Buschmann (FDP): „Viele Menschen freuen sich auf ihren verdienten Urlaub. Wenn @AufstandLastGen ihnen diese Freude nimmt, untergräbt sie die Akzeptanz für mehr Klimaschutz.“ Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sagte, was die „Letzte Generation“ betreibe, „ist kein Klimaschutz, sondern Kriminalität“.

Extreme Wetterlagen könnte „Letzter Generation“ Auftrieb geben

Protestforscher Teune sieht das etwas differenzierter. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass alle anderen Protestformen der Klimabewegung versandeten. „Der ‚Letzten Generation‘ ist es gelungen, mit geringem Aufwand einen riesigen Effekt zu erzeugen. Die Aktionen können nicht ignoriert werden.“ Doch es gebe auch eine Kehrseite: „Die Debatte ist viel stärker polarisierter und es ist unklar, wie sich die Ablehnung der Aktionsformen auswirkt“, sagt Teune. Es komme nun darauf an, inwiefern externe Ereignisse – also zum Beispiel extreme Wetterlagen – auftreten. Diese würden die Klimakrise spürbarer machen und mehr Menschen sensibilisieren.

Die Gelegenheit könnte günstig sein: Immerhin war die erste Juliwoche die heißeste Woche, die die Weltorganisation für Meteorologie auf der Erde je gemessen hat.