Putin-Freund Lukaschenko hat Gesundheitsprobleme – und die Opposition will das „Zeitfenster“ nutzen

Von: Franziska Schwarz

Der Putin-Verbündete Lukaschenko ist angeschlagen. Die belarussische Opposition spielt nun verschiedene Szenarien durch: Was tun bei Amtsunfähigkeit oder gar Putsch?

München/Minsk – Alexander Lukaschenko erlaubt Wladimir Putin, im Ukraine-Krieg Angriffe von seinem Staatsgebiet aus zu führen. Denn der belarussische Machthaber ist ein Gefolgsmann Putins. Spekulationen über seine Gesundheit sind daher nicht reine Tratschlust, sondern haben einen ernsten Hintergrund. Die Opposition in Belarus schmiedet wegen der Gerüchte über eine Krankheit Lukaschenkos jedenfalls Pläne.

Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hat das Volk aufgerufen, sich auf einen politischen Wechsel vorzubereiten. „Wir müssen auf jedes Szenario gut vorbereitet sein. Um Belarus auf den Weg der Demokratie zu bringen und eine Einmischung Russlands zu verhindern“, twitterte sie. Die internationale Gemeinschaft müsse „proaktiv und schnell“ sein.

Im Gespräch mit dem US-Nachrichtenmagazin Newsweek ging Tichanowskaja noch weiter. Sie schätzte Lukaschenkos Zustand nicht als „lebensbedrohlich“ ein – aber glaubte, dass die Ungewissheit über Lukaschenkos Gesundheitszustand die Aussicht auf ein politisches „Chaos“ erhöhe. Sei es durch Tod, Amtsunfähigkeit, Putsch oder freiwillige Übergabe der Kontrolle. Und sowohl Lukaschenkos Verbündete in Russland, als auch seine Feinde würden das „ausnutzen“ wollen.

Opposition zu Lukaschenkos Zustand: „Müssen Zeitfenster nutzen“

„Jetzt arbeiten wir an einem Plan, was zu tun ist, falls es passiert“, erklärte Tichanowskaja. „Vielleicht hat Lukaschenko bereits einige Anweisungen gegeben, was in einem solchen Fall zu tun ist.“ Es gebe in der Gesellschaft „Diskussionen darüber, wie wir vorgehen sollen“. Verhandlungen seien auch im Gespräch, wobei es auch die Meinung gebe, dass sich ohne weitere „Konfrontationsmethoden“ in Belarus nichts ändern wird.

„Wenn sich ein Zeitfenster öffnet, wird die Zeit von entscheidender Bedeutung sein“, betonte Tichanowskaja. Eine zu lange Debatte könne auch dazu führen, „dass Zeit verschwendet wird“, warnte sie.

Alexander Lukaschenko (M.) bei einem öffentlichen Auftritt am 15. Mai © Belarus' Presidential Press Office/AP/dpa

Lukaschenko schwer krank? Abgeordneter von Putins Duma wiegelt ab

Der Duma-Abgeordnete Konstantin Satulin demementierte indes. „Es gibt nichts Übernatürliches“, sagte er. „Das ist kein Covid. Der Mann ist gerade krank geworden“ sagte Zatulin der russischen Nachrichtenagentur Podyom. „Er braucht wahrscheinlich etwas Ruhe, das ist alles.“ Woran der 68-jährige Lukaschenko erkrankt ist, wollte Satulin, der im russischen Parlament Vizechef des Ausschusses für Angelegenheiten der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) ist, nicht verraten.

Am Wochenende ließ sich Lukaschenko in der Ex-Sowjetrepublik bei dem mit viel Pomp aufgezogenen Festakt zum Tag der Staatsflagge von Regierungschef Roman Golowtschenko vertreten – das erste Mal seit 29 Jahren.

Der ins Exil geflüchtete Ex-Kulturminister von Belarus, Pawel Latuschko, hatte vor dem Hintergrund erklärt, dass Lukaschenko „offensichtlich sehr ernsthaft erkrankt ist“. In der vergangenen Woche hatte Lukaschenko unter anderem ein gemeinsames Essen mit Putin und weitere Termine abgesagt. Am Montag (15. Mai) zeigte Lukaschenko sich dann wieder in der Öffentlichkeit. (frs)