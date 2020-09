Nach Vergiftung: Nawalny aus Station entlassen - Was passiert jetzt mit dem Kreml-Kritiker?

Der russische Kreml-Kritiker Alexej Nawalny mit seiner Frau Julia am Krankenbett in der Charité Berlin.

Gute Nachrichten im Fall Nawalny: Der Putin-Kritiker ist aus der stationären Behandlung entlassen worden. Er war Opfer einer Vergiftung geworden.

Der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist aus der Berliner Charité entlassen worden.

ist aus der entlassen worden. Das Krankenhaus äußerte sich gleichzeitig zu seinem Gesundheitszustand.

Der 44-jährige russische Oppositionelle hatte zuvor wochenlang im Koma gelegen.

Berlin - Einen Monat nach seiner Einlieferung in die Berliner Charité ist der vergiftete russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aus der stationären Behandlung entlassen worden. Der Gesundheitszustand des 44-Jährigen habe sich bis zu seiner Entlassung am Dienstag „soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte“, teilte das Universitätskrankenhaus am Mittwoch mit.

Nawalny war am 22. August in die Charité eingeliefert worden, nachdem er zwei Tage zuvor während eines Flugs in Russland zusammengebrochen war - nach Angaben der Bundesregierung wurde Nawalny „zweifelsfrei“ mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet.

1/3 🇩🇪 Alexei #Nawalny ist gestern aus der stationären Behandlung entlassen worden. Der Gesundheitszustand des Patienten hat sich soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte. — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 23, 2020

Fall Nawalny: Asyl für den Putin-Kritiker in Deutschland oder Frankreich?

Offenbar hat Nawalny aber nicht vor, dauerhaft in Deutschland zu bleiben und Asyl zu beantragen. Nawalny-Sprecherin Kira Jarmysch sagte der Bild-Redaktion, er wolle zurück nach Russland und seine Arbeit dort fortführen, sobald es sein Gesundheitszustand zulasse. Es habe nie eine Alternative dazu gegeben, so Jarmysch.

Dies hatte sie bereits am 15. September in einem Tweet betont: „Es wurden noch nie andere Möglichkeiten in Betracht gezogen“, schrieb Jarmysch damals. Es sei seltsam, wenn jemand etwas anderes annehmen würde. Zuvor hatte die New York Times berichtet, dass Nawalny seine Rückkehrpläne den deutschen Behörden mitgeteilt habe. Ein FDP-Politiker hatte Anfang des Monats dafür plädiert, dem russischen Oppositionellen Asyl in Deutschland zu gewähren. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte Asyl für Nawalny ins Gespräch gebracht. (AFP/dpa/frs) *Merkur.de gehört zum Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.