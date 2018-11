Am Flughafen Moskau: Kremlkritiker Nawalny scheinbar an Ausreise aus Russland gehindert

Kremlkritiker Alexej Nawalny ist offenbar an der Ausreise aus Russland gehindert worden. Am Flughafen sei der Blogger gestoppt worden, ohne ihm Gründe für das Vorgehen zu nennen.

Moskau - Dem Kremlkritiker Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben die Ausreise aus Russland verweigert worden. Der Blogger wollte eigentlich zu einer Urteilsverkündung am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg reisen. Grenzbeamte hätten ihm aber am Flughafen in Moskau Dokumente überreicht, die ihm eine Ausreise verbieten, schrieb Nawalny am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter. Gründe für diese Entscheidung seien ihm nicht genannt worden. Eine offizielle Bestätigung lag bislang nicht vor.

Nawalny gilt als einer der vehementesten Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin. In den vergangenen Jahren rief der 42-Jährige immer wieder zu landesweiten Protesten gegen die Machtelite auf und wurde dafür auch mehrfach zu Arreststrafen verurteilt. In Straßburg soll am Donnerstag über mehrere Beschwerde Nawalnys zu Festnahmen zwischen 2012 und 2014 entschieden werden, die der Oppositionelle als politisch motiviert kritisiert.

Lesen Sie auch: Im Streit um getöteten Journalisten Khashoggi: Hinweise auf Verwicklung des saudischen Kronprinzen.

dpa