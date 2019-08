Amazonas-Regenwald brennt: Bolsonaro poltert gegen Macron, Merkel spricht von „Notlage“

Will wie Macron die Regenwald-Brände in Brasilien auf die Agenda des G7-Gipfels setzen: Kanzlerin Angela Merkel.

In Brasilien und dem Amazonas wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Präsident Bolsonaro wettert gegen das Ausland, insbesondere Frankreichs Präsidenten Macron.

Update vom 23. August 12.35 Uhr:

Kanzlerin Angela Merkel hat sich der Forderung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron angeschlossen, die Brände im Amazonasgebiet auf die Agenda des G7-Gipfels zu setzen. Wenn die sieben großen Industrienationen (G7) zusammenkommen, „gehört auch nach Überzeugung der Bundeskanzlerin diese akute Notlage des Amazonas-Regenwaldes auf die Tagesordnung. Da hat der französische Präsident die Bundeskanzlerin ganz an seiner Seite“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.

Zur G7 gehören außer Frankreich auch Deutschland, Italien, Großbritannien, Kanada, die USA und Japan. Der dreitägige Gipfel im südwestfranzösischen Seebad Biarritz beginnt an diesem Samstagabend.

„Das Ausmaß der Brände im Amazonasgebiet ist erschreckend und bedrohlich. Und nicht nur für Brasilien und die anderen betroffenen Länder, sondern für die ganze Welt“, sagte Seibert. Der Amazonas-Regenwald sei im globalen Klimasystem und für die globale Artenvielfalt von herausragender Bedeutung. Es sei nicht übertrieben, ihn die grüne Lunge der Welt zu nennen.

Regenwald-Brände: Bolsonaro will keine internationale Einmischung

Update vom 23. August 11.30 Uhr: Angesichts der besorgten Reaktionen auf die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet hat sich Brasiliens Staatsführung Ratschläge aus dem Ausland verbeten. „Die brasilianische Regierung ist weiterhin offen für einen Dialog, der auf objektiven Daten und gegenseitigem Respekt beruht“, schrieb Präsident Jair Bolsonaro am Donnerstag auf Twitter. „Der Vorschlag des französischen Präsidenten, die Probleme des Amazonas auf dem G7-Gipfel zu diskutieren, ohne die Länder der Region zu beteiligen, lässt aber auf eine kolonialistische Denkweise schließen.“

Zuvor hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, das Thema auf die Agenda des Gipfels der führenden Industrienationen in Biarritz zu setzen. „Unser Haus brennt. Wortwörtlich“, schrieb Macron am Donnerstagabend auf Twitter zu einem Foto des brennenden Regenwalds. Die Brände bedeuteten eine internationale Krise, erklärte Macron. Er rief die Regierungschefs der G7-Länder auf, „diesen Notfall“ als ersten Punkt beim Gipfeltreffen ab Samstag zu besprechen.

„Ich bedaure, dass Präsident Macron versucht, eine interne Angelegenheit Brasiliens und anderer Länder der Amazonasregion zum eigenen politischen Vorteil zu instrumentalisieren“, schrieb Bolsonaro weiter. „Der sensationalistische Ton, mit dem er sich auf den Amazonas bezieht, löst das Problem nicht.“

Brasilien/Amazonas: Regenwald in Flammen - NASA-Bild zeigt unfassbares Ausmaß

Update vom 22. August, 22.52 Uhr: Die schrecklichen Waldbrände in der Amazonas-Region in Brasilien erschüttern die ganze Welt. Die Rauchschwaden verdunkeln sogar den Himmel im fast 2000 Kilometer entfernten São Paulo. Jetzt veröffentlichte die NASA ein Bild aus dem Weltall, dass das unglaubliche Ausmaß der Brände zeigt. Das Satellitensystems Modis zeigt jedes brennende Stück Regenwald mit einem roten Punkt. Die Brände wüten nicht nur in Brasilien, sondern auch in den Nachbarstaaten Peru, Kolumbien und Bolivien.

+ Ein NASA-Bild aus dem All zeigt das verheerende Ausmaß der Waldbrände im Amazonas-Regenwald. © NASA

Amazonas: Regenwald brennt - Frankreichs Präsident Macron will jetzt handeln

Update vom 22. August, 22.28 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die massiven Waldbrände in der Amazonasregion auf die Agenda des G7-Gipfels in Biarritz setzen. „Unser Haus brennt. Wortwörtlich“, schrieb Macron am Donnerstagabend auf Twitter zu einem Foto des brennenden Regenwalds. Die Brände stellten eine internationale Krise dar, so Macron. Er rief die Regierungschefs der sieben großen Industrienationen auf, „diesen Notfall“ als ersten Punkt beim Gipfeltreffen ab Samstag zu besprechen.

Update vom 22. August, 17.05 Uhr: Bislang wird nur am Rande über die Waldbrände im brasilianischen Regenwald berichtet. Das führte dazu, dass zahlreiche Promis die Medien dafür anprangerten und selbst auf das Problem aufmerksam machten. Die Sängerin Camila Cabello postete ein Foto des Brandes auf Instagram und schrieb: „Das ist herzzerreißend und erschreckend … Aus lauter Frustration möchte ich weinen. Was tun wir nur?! Wir zerstören buchstäblich das Wunder unserer Heimat. Es tut mir so leid, Planet.“

Auch ihre Kollegin Ariana Grande stieg in die Kritik mit ein. Sie postete ebenfalls auf Instagram ein Foto und schrieb: „Bist du nicht aus Brasilien und hast keine Ahnung, was hier vor sich geht, so sieht es aus: Der größte Regenwald der Welt brennt, es ist bereits der 16. Tag. Und die Medien kümmern sich einen Dreck darum. #PrayForAmazonia.“

Andere Stars wie Noah Cyrus, Jaden Smith und John Cusack machten ebenfalls auf die Brände aufmerksam.

Verheerende Brände toben im brasilianischen Amazonas: Präsident beschuldigt Umweltschützer

Erstmeldung vom 22. August 2019: São Paulo - In Brasilien wüten die schwersten Waldbrände seit Jahren. Seit Januar haben die Feuer und Brandrodungen im größten Land Südamerikas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83 Prozent zugenommen, wie die Zeitung „Folha de S. Paulo“ am Mittwoch berichtete. Insgesamt seien 72 843 Brände registriert worden. In den meisten Fällen seien Flächen in Privatbesitz betroffen, aber auch in Naturschutzgebieten und indigenen Ländereien brenne es immer wieder.

Brände wüten im Amazonas: Trockenzeit gerade erst begonnen

Im fast 2000 Kilometer von den Brandherden entfernten São Paulo hatte sich zuletzt mitten am Tag der Himmel verdunkelt. Bewohner der Millionenmetropole berichteten von schwarzem Regen. Untersuchungen von zwei Universitäten bestätigten, dass das Regenwasser Brandrückstände enthält, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete.

Für Brasiliens Präsident Bolsonaro steht der Auslöser für die verheerenden Brände bereits fest. Er beschuldigt Umweltschutz-Organisationen, die Brände selbst gelegt zu haben. Wie die brasilianische Tageszeitung „Folha de São Paulo“ berichtet, werfe Bolsonaro den Organisationen vor, die Brände für Aufmerksamkeit und aus Rache gelegt zu haben.

"Es könnte eine kriminelle Aktion dieser NGOler sein, um Aufmerksamkeit gegen mich zu lenken und gegen die brasilianische Regierung. Das ist der Krieg, dem wir uns gegenübersehen“, zitiert die Tagesschau den Präsidenten unter Berufung auf die brasilianische Presse.

+ Ein Satellitenbild zeigt mehrere Brände über dem Amazonasgebiet. © AFP / HO

Die meisten Brände wurden zuletzt im Bundesstaat Mato Grosso im Süden des Amazonasgebiets gemeldet. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, da es in der Region nur wenige Straßen gibt und sich die Einsatzkräfte deshalb mit Booten auf Flüssen bewegen müssen. Zudem gibt es unterirdische Feuer, die lange unentdeckt bleiben. „Wir geben unser Bestes“, sagte Umweltminister Ricardo Salles. „Es kommt im Moment häufiger zu Bränden, weil es zuletzt sehr trocken war.“

Tatsächlich hat die Trockenzeit in der Region gerade erst begonnen. Im August und September werden im Amazonasgebiet unterdurchschnittliche Niederschläge erwartet. „Das sind nicht gerade beruhigende Aussichten“, sagte der Koordinator der Brandbeobachtung der Nationalen Weltraumagentur INPE, Alberto Setzer, dem Portal Infoamazonia.

