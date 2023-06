Ampel einigt sich auf letzte Änderung beim Heizungsgesetz

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Lange Streitthema, jetzt scheint eine Einigung erfolgt: Das Heizungsgesetz kann noch vor der parlamentarischen Sommerpause verabschiedet werden.

Berlin – Die Ampel-Fraktionen haben letzte Änderungen am lange umstrittenen Heizungsgesetz festgezurrt. Die Verständigung sei in der Nacht bei Gesprächen der Fraktionsvorsitzenden und der Fraktionsvizes erreicht worden, sagte ein Sprecher der SPD-Fraktion am Dienstag. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Katja Mast sagte, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) könne damit noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. (afp)



Weitere Informationen folgen in Kürze.