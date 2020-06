Kritik an Scheuers Bußgeld-Verschärfung: „Völliges Unverständnis“

Die Bußgeldreform im Straßenverkehr stößt auf Kritik. Der Städte- und Gemeindebund weist auf falsche Signale für die Verkehrsteilnehmer durch härtere Strafen hin.

Berlin/München - Der Vorsitzende des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hat eine Abmilderung des zuletzt verschärften Bußgeldkatalogs gefordert. Die neuen Vorgaben im Straßenverkehr stießen bei vielen Menschen auf „völliges Unverständnis“, sagte Gerd Landsberg der Neuen Osnabrücker Zeitung (Samstagsausgabe).

Höhere Verkehrssicherheit und weniger Verletzte und Tote im Straßenverkehr würde nicht durch „immer weitere Gängelung mit neuen und schärferen Regelungen“ erreicht. Wichtiger sei ein Verkehrsklima der gegenseitigen Rücksicht und ständigen Vorsicht, so Landsberg.

Andreas Scheuers neuer Bußgeldkatalog - Städte- und Gemeindebund zweifelt Verhältnismäßigkeit an

Dem neuen Bußgeldkatalog zufolge, den Verkehrsminister Andreas Scheuer auf den Weg gebracht hatte, werde schon bei der erstmaligen und möglicherweise einmaligen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit um innerorts 21 km/h und außerorts 26 km/h ein Fahrverbot verhängt, sagte Landsberg. „Man kann durchaus hinterfragen, ob es wirklich verhältnismäßig ist, wenn jemand, der vielleicht viele Jahre ‚punktefrei‘ gefahren ist und einmalig einen solchen Verstoß begeht, schon mit einem Fahrverbot belegt wird.“

+ Gerd Landsberg kritisierte im Namen des Städte- und Gemeindebundes den neuen Bußgeldkatalog. © dpa / Britta Pedersen

Außerdem beklagte Landsberg „überzogene Maßnahmen und ideologische Konflikte“. Wir erreichten das Gegenteil, „wenn die Menschen die Regelungen nicht mehr akzeptieren oder verstehen“. Der Kampf um den Verkehrsraum werde „zu sehr ideologisch geführt“. Dabei gelte es auch zu bedenken, dass alle noch schärferen Gebote und Verbote neue Bürokratie auslösten und der Kontrollaufwand für die Städte und Gemeinden immer größer werde.

Andreas Scheuers Verkehrsministerium warb für die Bußgeldnovelle, die auch eine härtere Bestrafung bezügliche Rettungsgassen beinhaltet. In einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurden, sprechen Einsatzkräfte über ihre negativen Erfahrungen.

Mit der #StVO-Novelle wird das Nichtbilden, Blockieren oder unerlaubte Nutzen der #Rettungsgasse noch härter bestraft.

Im erzählen Ersthelfer, wie es ist, im Verkehr festzustecken

Was wir für mehr #Verkehrssicherheit tun? https://t.co/a6ZgwUbuOj#TagDerVerkehrssicherheit — BMVI (@BMVI) June 20, 2020

Städte- und Gemeindebund zu Scheuers neuem Bußgeldkatalog: Weniger Todesfälle auf den Straßen

Außerdem führte Landsberg in seiner Kritik an, dass die Bilanz der deutschen Verkehrspolitik insgesamt positiv ausfalle. „Im Jahr 1970 gab es noch 21.300 verkehrsbedingte Todesfälle in Ost- und West-Deutschland; 2018 waren es 3.275 Todesfälle in der Bundesrepublik“, sagte Landsberg.

Ende April war die Novelle der Straßenverkehrsverordnung (StVO) in Kraft getreten. Der neue Bußgeldkatalog hat bei Autofahrern für „Aufregung“ gesorgt, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zuletzt. Er will deshalb die härteren Strafen bei Tempoverstößen wieder entschärfen.

Andreas Scheuer ist während seiner Amtszeit als Verkehr häufiger auf Kritik. Vor allem wegen der gescheiterten PKW-Maut treffen Scheuer harte Vorwürfe. Auch die Debatte über eine mögliche Abwrackprämie für Autos, um die Wirtschaft in der Corona-Krise* zu unterstützen, erregte Aufsehen.

