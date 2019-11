„Maut-Amigos“: Wegen PKW-Maut - Abgeordnete stellen Anzeige gegen Scheuer

Wenn an dem so ist: "Dazu kommt: Führende Vertreter der Betreiberfirmen sollen im Jahr 2018 bei einem Treffen mit Andreas Scheuer angeblich vorgeschlagen haben, die Mautverträge erstmal bis auf einen Zeitpunkt nach dem EuGH-Urteil auf Eis zu legen." - dann muss er sofort aus dem Amt und sollte auch keine Bezüge in jeglicher Form mehr erhalten. Hier muss endlich auch einmal eine Änderung her. Es geht nicht an das Politiker solch einen immensen Schaden anrichten und ungestraft, ohne den Hauch die Verantwortung übernehmen zu müssen, davon kommen.