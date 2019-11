„Ich bin es leid“: Merkel mit sehr deutlichen Worten in Richtung Macron

Ungewohnte Worte für die Bundeskanzlerin: Angela Merkel soll laut „New York Time“ ihren Amtskollegen Emmanuel Macron wegen einer Aussage gerügt haben.

Brüssel - Eigentlich kennen wir Angela Merkel als einen ruhigen und besonnen Menschen, die sich durch nichts und niemanden aus der Ruhe bringen lässt. Weder ein Trump, oder Putin noch ein ehemaliger italienische Ministerpräsident Berlusconi, entlockten der Bundeskanzlerin bisher ein öffentliche Unmutsbekundung. Doch der französische Präsident Macron schaffte es nun, sich eine Rüge der deutschen Kanzlerin einzufangen, wie die New York Times berichtet.

Emmanuel Macron bezeichnet NATO als „Hirntod“

Bei einer Feier zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer kritisierte Angela Merkel Emmanuel Macron wegen eines Interviews, dass er dem „Economist“ gegeben hatte. In diesem sprach er über den „Hirntod“ der NATO und stellte die Frage, ob das Verteidigungsbündnis so überhaupt noch funktioniere. Merkel und auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg waren von Macrons Aussage jedoch alles andere als begeistert und wiesen die Äußerungen als überzogen zurück. Vor allem Merkel fand klare Worte für den französischen Präsidenten, die sehr ungewöhnlich für die Kanzlerin sind.

Merkel kritisiert Macron scharf: „Ich bin es leid“

„Ich verstehe Ihr Bedürfnis nach disruptiver Politik“, soll Merkel wütend dem französischen Präsidenten gesagt habe. „Aber ich bin es leid, die Scherben aufzukehren. Immer wieder muss ich die Tassen zusammenkleben, die Sie zerbrochen haben, nur damit wir uns hinsetzen und eine Tasse Tee trinken können,“ so Merkel weiter. Es war offenbar nicht die erste Aussage von Macron, die Merkel sauer aufstieß. Macron sorgt regelmäßig in der EU mit seinen Äußerungen für Unruhe. So war er mit der Verschiebung des Brexits nicht einverstanden und legte auch ein Veto ein, als es um Verhandlungen zum EU-Beitritt von Nordmazedonien ging - und das obwohl, das Land sich an alle Reformangaben der EU hielt.

Macron ging jedoch sofort auf Verteidigungsmodus. Er könne nach allem was vorgefallen ist, nicht einfach zu einem NATO Meeting in London Anfang Dezember gehen und so tun, als ob nichts passiert sei. Damit bezog er sich auf die Alleingänge in Syrien von USA und Türkei.

Eine Expertin analysiert: Deswegen krachte es bei Merkel und Macron

Die deutsche Expertin für Sicherheitspolitik Dr. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, gab der New York Times folgende Einschätzung: „Ich habe die Deutsch-Französischen-Beziehungen schon lange nicht so auf einem Tiefpunkt gesehen. Solch eine Verbitterung und Missverständnis, habe ich bisher kaum gesehen.“ Die beiden Regierungsstile würden aktuell einfach aufeinanderprallen, da sie so gegensätzlich sind. Merkel stehe für einen langsamen Pragmatismus und Föderalismus. Macron hingegen will lang anhaltende Dinge planen, ist ungeduldig und unzufrieden mit der Stagnation und der großen Koalition in Deutschland, bei der sich wenig bewegt. Die aktuelle Zusammenarbeit stehe also unter keinem guten Stern.

Merkel ist also verärgert darüber, Scherben zu kitten, die Macron durch seine öffentlichen Erklärungen verursacht habe. Aber Macron hat keine Lust auf Merkels pragmatische Kaffeekränzchen und will eine Vision für die Zukunft Europas. — Gerhard Mangott (@gerhard_mangott) 24. November 2019

Auch die Wahlen in Großbritannien am 12. Oktober, wird die EU vor weitere große Herausforderungen stellen.

