Hochwasser in Deutschland: Merkel besucht mit Laschet schwer getroffenes Bad Münstereifel

Bislang keine Entwarnung

+ © Christof Stache/dpa Angela Merkel besucht das vom Hochwasser verwüstete Dorf Schuld. Am Dienstag wird sie in Bad Münstereifel erwartet. © Christof Stache/dpa

Kanzlerin Angela Merkel besucht am Dienstag gemeinsam mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet das vom Hochwasser schwer getroffene Bad Münstereifel.

Bad Münstereifel - Zwei Tage nach ihrem Besuch in Rheinland-Pfalz will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel* am Dienstag auch in Nordrhein-Westfalen ein Bild von der Hochwassersituation machen. Die Kanzlerin wird gegen Mittag mit Ministerpräsident Armin Laschet* in Bad Münstereifel sein, wie die nordrhein-westfälische Landesregierung mitteilte. Merkel und Laschet sprechen demnach mit Vertreterinnen und Vertretern von Hilfsorganisationen, mit Helferinnen und Helfern sowie mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern.

Die Kanzlerin und der Ministerpräsident treffen den Angaben zufolge gegen 11.55 Uhr in Bad Münstereifel ein. Gegen 13.50 Uhr ist ein gemeinsames Pressestatement geplant. Die Hochwasserkatastrophe hat in der Fachwerkstadt schwere Schäden verursacht.

Hochwasser in Deutschland: Merkel besucht gemeinsam mit Laschet Bad Münstereifel

Kanzlerin Merkel war am Wochenende bereits im Bundesland Rheinland-Pfalz und hatte sich dort mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer ein Bild von der Lage im Hochwassergebiet rund um Adenau gemacht. Auch der Bundespräsident war bereits am Samstag nach NRW gekommen: Frank-Walter Steinmeier hatte sich auf Einladung von Laschet die Situation im vom Hochwasser zerstörten Erftstadt angeschaut. Dort hatte im Stadtteil Blessem ein gewaltiger Erdrutsch Straßen und Häuser mitgerissen. Die Abbruchkante am Rand des Kraters galt zuletzt weiter als Risikozone.

Seit Montag gibt es mehrere Tage nach Beginn der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen immerhin einen Grund zum Aufatmen: Die seit Tagen vom Hochwasser bedrohte Steinbachtalsperre in der Nähe von Euskirchen scheint zu halten. Ein Dammbruch war dort nicht mehr zu befürchten, hatten die Behörden mitgeteilt. Bewohnerinnen und Bewohner umliegender Orte konnten zurück in ihre Häuser.

Video: Merkel nennt Situation in Hochwassergebiet „surreal, gespenstisch“

Bis Montag stieg die Zahl der Todesopfer auf mindestens 164: Aus Rheinland-Pfalz wurden 117 und aus NRW 47 Unwetter-Tote bestätigt. In beiden Bundesländern wurde nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Opfer gefunden werden könnten. (AFP/dpa/fmü) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA