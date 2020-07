Nächste Überraschung im Machtkampf um Merkels Nachfolge - mit Folgen für Söder?

Die Frage, wer in Angela Merkels Fußstapfen treten soll und Chancen auf die Kanzlerkandidatur hat, ist in der Union immer noch offen. CDU-Politiker sprechen sich für zwei Kandidaten aus.

Angela Merkel wird nicht mehr als Kanzlerkandidatin antreten.

wird nicht mehr als antreten. Die Nachfolge beschäftigt die Union noch immer.

beschäftigt die noch immer. CDU-Politiker bringen Jens Spahn und Markus Söder wieder auf die Bildfläche.

Berlin - Die Union sucht einen Merkel-Nachfolger, Ausgang immer noch offen. Bisher herrscht in der CDU auch noch keine Einigkeit darüber, wer das Amt des CDU-Bundesvorsitzes ausführen soll. Derzeit agiert Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Chefin. Jetzt gibt es die nächste Wende - und sie könnte auch von Bedeutung für den heimlichen Kanzler-Favoriten Markus Söder sein.

Denn CDU-Politiker haben nun in der Chef-Frage den Gesundheitsminister Jens Spahn* wieder hervorgehoben. Nachdem er sich selbst aus dem Rennen gezogen und stattdessen erklärt hatte, Armin Laschet* zu unterstützen, werben CDU-Mitglieder aus Baden-Württemberg für Spahn als neuen Mann an der Parteispitze. Die anderen Bewerber sollten für den Gesundheitsminister das Feld räumen. Damit würde ein erst vergangene Woche durchgesickertes Kanzler-Szenario für Söder in greifbarere Nähe rücken.

CDU-Vorsitz: Laschet, Merz und Röttgen sollten sich Gedanken machen

„Laschet, Merz* und Röttgen* sollten über den Sommer in sich gehen und überlegen, ob sie der Partei wirklich noch den notwendigen Impuls geben können oder nicht doch lieber den Weg frei machen für einen echten Generationswechsel“, sagte der Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. „Wir dürfen nicht die Augen vor der Stimmung im Land verschließen, die ganz klar zugunsten von Spahn und Söder* geht, weil sie in der Corona-Krise ihre Feuertaufe bestanden haben“, so Hennrich. Bei Umfragen nach der Kanzlerkandidatur hat der CSU-Chef Markus Söder die Nase vorn. Er hat jedoch mehrfach betont, dass er seinen Platz in Bayern sehe. Vor Kurzem hatte Markus Söder Angela Merkel zu einem „weitreichenden Austausch“ auf Herrenchiemsee eingeladen.

Ehrlicher, offener und weitreichender Austausch mit der Bundeskanzlerin auf Herrenchiemsee: Wir treten ein für ein liberales und wertebewusstes Europa, das sich gegen jegliche Form von Extremismus wendet, progressiv ist im technologischen Fortschritt und nachhaltig im Klimaschutz pic.twitter.com/W1twOyutqB — Markus Söder (@Markus_Soeder) July 14, 2020

CDU-Innenexperte Armin Schuster äußerte sich positiv zu Spahns möglicher Kandidatur. Er forderte eine einvernehmliche Lösung zwischen Spahn und den anderen Kandidaten. „Die Idee, dass sich vier Profis der CDU auf einen Personalvorschlag einigen, ist für mich bestechend“, sagte der Vorsitzende des Geheimdienstkontrollgremiums im Bundestag. Jens Spahn sehe er dabei nicht in der von ihm selbst gewählten Zurückhaltung, sondern eindeutig auf Augenhöhe mit den anderen Kandidaten.

Kanzlerfrage: CDU-Politiker werben für Spahn als Parteichef

Ähnliche äußerte sich der Freiburger Abgeordnete. „Es wäre gut, wenn die CDU sich auf einen Kandidaten für den Vorsitz fokussiert. Jens Spahn, der in der Corona-Krise hervorragende Arbeit geleistet hat, kann da noch wichtig werden.“ Im Dezember wählt ein CDU-Parteitag einen Nachfolger für die aktuelle Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Im Februar hatte sie ihren Rücktritt bekannt gegeben. (lb mit dpa/AFP) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

