Söder empfängt Kanzlerin Merkel am Chiemsee: Bringt Demo Treffen durcheinander?

Vorbei die Zeiten des Zwistes: Am Dienstag empfängt Markus Söder Kanzlerin Angela Merkel in königlicher Kulisse. Ein Plan mit Hintergedanken des „Kronprinzen“?

Markus Söder pflegt neuerdings ein sehr kollegiales Verhältnis zu Kanzlerin Angela Merkel .

pflegt neuerdings ein sehr kollegiales Verhältnis zu . Am Dienstag (14. Juli) gibt es ein Treffen vor symbolträchtiger Kulisse: Auf Schloss Herrenchiemsee .

. Der Termin könnte wahltaktische Hintergründe haben - Medien sehen Söder als Favoriten auf die Unions-Kanzlerkandidatur.

Update vom 14. Juli, 7.16 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel ist am heutigen Dienstag zu Besuch auf Schloss Herrenchiemsee, um an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teilzunehmen. Teilnahmen an solchen Landeskabinettssitzungen sind in Merkels Terminkalender eine absolute Ausnahme und ihr Besuch in Bayern auf Einladung von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder zeigt die aktuell enge und gute Zusammenarbeit mit Söder.

Merkel zu Besuch im bayerischen Kabinett - EU-Ratspräsidentschaft im Fokus

Nachdem am Vorabend bereits der Ablauf von Merkels Besuch in Bayern bekannt geworden war, steht nun auch fest, worum es thematisch hauptsächlich gehen wird. Im Fokus soll die am 1. Juli begonnene deutsche EU-Ratspräsidentschaft stehen, aber auch die weiteren Folgen der Corona*-Krise sollen zur Sprache kommen. Söder hatte die deutsche EU-Ratspräsidentschaft jüngst als „Schicksalspräsidentschaft für Europa“ bezeichnet: „Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es uns gelingt, den europäischen Gedanken zu stärken und Gesamteuropa durch die Krise zu führen“, sagte er.

Weiter betonte er, dass nicht nur Deutschland derzeit infolge der Corona-Pandemie Probleme habe. „Die Probleme in anderen Ländern sind ungleich größer und wir haben gerade in der Corona-Zeit ein Auseinanderklaffen erlebt“, sagte der CSU-Vorsitzende. Das von Deutschland und Frankreich vorgeschlagene milliardenschwere Hilfspaket bezeichnete er als sehr guten Weg dahin.

Abzuwarten bleibt, ob protestierende Landwirte die Agenda auf Herrenchiemsee möglicherweise durcheinanderbringen könnten. Am Dienstagvormittag wollen viele Landwirte aus Bayern die Gelegenheit nutzen, um gegen die aktuelle Agrarpolitik zu demonstrieren. Ob Merkel und Söder jedoch vor dem Gang auf das Schiff mit den Bauern das Gespräch suchen werden, bleibt abzuwarten.

Merkel zu Besuch auf Herrenchiemsee: Gemeinsame Schifffahrt mit Söder geplant

Update vom 13. Juli, 19.20 Uhr: Der Termin wird nicht nur symbolträchtige Fotos liefern - sondern auch eine Premiere. Am Dienstag reist Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Oberbayern, um im Schloss Herrenchiemsee Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Kabinett zu treffen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Merkel an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts teilnimmt. Mittlerweile ist auch der Ablaufplan bekannt.

Im Anschluss an eine gemeinsame Schifffahrt auf die Insel werden Söder und Merkel zunächst mit einer Kutsche zum Neuen Schloss fahren. Nach der Kabinettssitzung werden Söder und die Kanzlerin dann noch eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Herrenchiemsee bleibt wegen des Kanzlertermins für Touristen gesperrt - Urlauber und Ausflügler haben ab Mittwoch wieder Zugang.

Eine Konfrontation mit unzufriedenen Bürgern droht Merkel und Söder dennoch. Landwirte aus dem Freistaat wollen am Dienstagvormittag noch auf dem Festland gegen die gegenwärtige Agrarpolitik protestieren. Ob Kanzlerin und Ministerpräsident vor dem Gang aufs Schiff das Gespräch suchen werden, bleibt aber abzuwarten. Bei der gemeinsamen Kabinettssitzung dürften die Folgen der Corona-Krise und die deutsche EU-Ratspräsidentschaft auf der Agenda stehen. Am Montag hatte Merkel Italiens Premier Giuseppe Conte in Meseberg bei Berlin getroffen.

„Kronprinz“ trifft Kanzlerin: Söder empfängt Merkel im Königs-Schloss - mit Hintergedanken?

München/Prien am Chiemsee - Nicht allzu lange ist es her, da war die Kanzlerin in Bayern eine Art Persona non grata. Doch diese Zeiten sind passé. Das wurde die CSU zuletzt nicht müde zu betonen - vorbei die Konfrontation der Ära Seehofer und der Anfangstage von Markus Söder.

Wenn Angela Merkel (CDU) nun am Dienstag (14. Juli) nach Bayern reist, dann auf explizite Einladung des Ministerpräsidenten und zu einem Besuch beim komplett versammelten Kabinett. Empfangen wird die Kanzlerin vor königlicher Kulisse, auf Schloss Herrenchiemsee. Dafür gibt es zwar eine mehr oder minder praktische Erklärung. Doch natürlich wird dieser Tage etwas anderes hinter dem fototrächtigen Rendezvous vermutet. Schließlich schwelt in der Union der Kampf um die Kanzlerkandidatur.

Söder trifft Merkel auf Herrenchiemsee: „Kronprinz“-Bilder in Königskulisse?

In Merkels online abrufbarem Kalender heißt es zu dem Termin, die Bundeskanzlerin besichtige auf der Chiemsee-Insel „unter anderem auch die Ausstellung ‚Der Weg zum Grundgesetz – Verfassungskonvent Herrenchiemsee 1948‘“. Neu ist die Schau allerdings nicht, die Ortswahl bleibt auch in diesem Licht eher willkürlich.

Üblicherweise tagt das bayerische Kabinett in der Münchner Staatskanzlei. Besondere Gäste und Anlässe bekommen durchaus schon mal einen besonderen Rahmen. Das Schloss am Chiemsee ist nun ein ausnehmend besonderer Rahmen - bei gutem Wetter gibt es dort Bilder von fast kitschiger Schönheit.

Insofern steht die Bild-Zeitung mit einer These zum Besuch Merkels im sommerlichen Voralpenland wohl kaum allein da. Söder gelte angesichts der aktuellen Umfragewerte als „Kronprinz“ der Kanzlerin, schreibt das Blatt. „Die Bilder vor der Kulisse des Pracht-Schlosses von König Ludwig II. und von der gemeinsamen Schifffahrt mit der Kanzlerin dürften genau diesen Eindruck verstärken.“

Söder auf Kurs Merkel-Nachfolge? Annäherung zwischen CSU und Kanzlerin hält

Die Kanzlerin in ihrer Spätphase und der 53 Jahre alte, ehrgeizige CSU-Chef scheinen ganz nach dem Motto "vergessen und verziehen" miteinander umzugehen. Noch 2018 hatte Söder in seinem holprig verlaufenden Landtagswahlkampf geätzt, zu ihm komme keine Kanzlerin, sondern ein Kanzler - statt Merkel holte er sich damals Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz zur Wahlkampfunterstützung. Doch der litt zuletzt, anders als Söder, unter einem kleinen Umfrage-Knick.

Mittlerweile schwärmt Söder in den höchsten Tönen von Merkel, und auch ihr scheint die Nähe zu Söder nur recht zu sein. Das freundliche Miteinander ist eine Win-win-Situation - Merkel und Söder dominieren die Beliebtheitsumfragen in der Bevölkerung und verhelfen damit auch ihren Parteien CDU und CSU zu hohen Zustimmungswerten.

„Kann Söder Kanzler?“: Kommentatoren sehen CSU-Chef auf Kurs Richtung Berlin

Die Frage, ob „Söder Kanzler kann“ hat unterdessen auch jene Teile der Öffentlichkeit erreicht, die nicht unbedingt als klassisches Publikum für CSU-Politik gelten. „Meine Unterstellung wäre, dass es auf die gefühlte Hoffnung hinausläuft, dass der Beste der Union das ganze Zeug schon regeln wird“, kommentierte taz-Chefreporter Peter Unfried am Wochenende.

Er sah allerdings - wenig überraschend - die Grünen um das Führungsduo Robert Habeck und Annalena Baerbock als erste Konkurrenten für Söder und die Union. Die Ökopartei wolle jetzt erklärtermaßen „möglichst stark in die Regierung kommen“. Damit sei nun „das Duell eröffnet“. Gemeint war wohl tatsächlich ein Kanzler-Duell schwarz gegen grün. Auch Söders Kontrahenten positionierten sich zuletzt schon mal in Richtung dieser sehr denkbaren Koalition. Als Favorit der Bevölkerung gilt aber auch für die Konstellation: Markus Söder.

Durchaus ähnlich sieht man das unweit von Söders Heimat, bei der Hofer Frankenpost: „Heute, mitten in der Pandemie, hat Söder längst den Status eines Messias erreicht. Tatkräftig, ein echter Macher, gewitzt, scharfsinnig und auch ein wenig bauernschlau, spielt er auf der Klaviatur des Krisenmanagements. Hier ein wenig Zuckerbrot, dort ein wenig Peitsche“, kommentiert die Zeitung. „Über Bayern hinaus schauen - und hören - sie auf ihn“, meint das Blatt. Und sieht tatsächlich den CSU-Kanzlerkandidaten heraufdämmern: „Da nutzt es nichts, wenn der CSU-Chef gebetsmühlenartig sein Mantra „Ich bleibe in Bayern“ murmelt. Wenn sie ihn fragen, wird er sich zwar zieren, aber zulangen.“

Union im Kanzler-Ringen: Söder auf einmal Topkandidat - ist sein Platz noch in Bayern?

Es war nicht unbedingt zu erwarten, dass der 1967 in Nürnberg geborene Söder überhaupt einmal als ernsthafter Kandidat gehandelt werden würde. Auch in der eigenen Partei schauten sie lange kritisch auf den von manchen als leichtfüßig, von anderen als Ehrgeizling empfundenen verheirateten Familienvater.

Doch dem gegenüber steht eine tadellose Biografie*. Söder ist promovierter Jurist, ausgebildeter Fernsehredakteur und schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert Berufspolitiker. 1994 wurde er Landtagsabgeordneter, war vier Jahre CSU-Generalsekretär, hat elf Jahre Ministererfahrung und sich mittlerweile als Nachfolger von Horst Seehofer als Regierungs- und Parteichef etabliert.

Schon zur jüngsten Bundestagswahl wollte Seehofer Söder nach Berlin schicken - dabei ging es Seehofer aber wohl eher darum, einen Konkurrenten vom Hals zu bekommen*. Damals prägte Söder den Satz, sein Platz sei in Bayern. Doch Seehofer hat mittlerweile den Abschied angekündigt. Und wie die zu erwartende Harmonie-Demonstration von Merkel und Söder am Dienstag zeigen wird, kann sich auch sonst manches schnell ändern in der Politik. (fn/AFP) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe