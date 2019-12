Für den Erhalt des Flüchtlingspakts? Merkel plant wohl Treffen mit Erdogan

Bundeskanzlerin Angela Merkel plant offenbar ein Treffen mit Recep Erdogan. Hintergründe dürfte steigende Flüchtlingszahlen und der Pakt mit der Türkei sein.

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plant laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe) im Januar ein Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara. Hauptthemen dürften demnach die Flüchtlingspolitik sowie die Konflikte in Syrien und in Libyen sein, in die die Türkei jeweils zunehmend auch militärisch verwickelt ist. In Nordsyrien halten türkische Truppen größere Gebiete besetzt.

Merkel ist dem Bericht zufolge vor dem Hintergrund steigender Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln und an der türkischen Südgrenze besorgt um den Erhalt des Flüchtlingspaktes zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Erdogan hatte vor wenigen Tagen mit Blick auf den Vormarsch syrischer Regierungstruppen in der Provinz Idlib vor einer neuen Migrationswelle in Richtung Europa gewarnt. Beim Thema Libyen dürfte es dem Bericht zufolge um die türkischen Pläne gehen, Truppen in das Bürgerkriegsland zu entsenden.

Konflikt in Syrien: Sanktionen treffen Türkei und Erdogan hart

Die Sanktionen von Donald Trumps USA hatten die Türkei heftig getroffen und auf eine neuerliche Lira-Krise zusteuern lassen. Deshalb klagte Erdogan, die Türkei könne den Flüchtlingsstrom nicht selbst bewältigen.

Eine Bestätigung für die Reisepläne Merkels gab es laut "SZ" zunächst nicht. Das Blatt berief sich auf eigene Informationen.

Derweil könnte es für den türkischen Präsidenten nun auch innenpolitisch einen Rückschlag geben. In der Türkei ist das beliebte Online-Lexikon Wikipedia seit nunmehr über zwei Jahren gesperrt. Jetzt ging eine Beschwerde bei europäischen Gerichsthof für Menschenrechte ein und auch das türkische Verfassungsgericht beschäftigt sich mit der Thematik.

