Merkel sorgt für riesige Überraschung bei Hochzeit - damit hatte das Brautpaar nicht gerechnet

Stell dir vor, du heiratest - und die Bundeskanzlerin gratuliert dir persönlich! So geschehen jüngst in Irland. Eine kuriose Geschichte mit Angela Merkel!

„From Berlin with Love“ (“Aus Berlin mit Liebe“) oder „Match-Merkel-Heaven“ (“Match-Merkel-Himmel“) so titelten einige irische Zeitungen über ein deutsch-irisches Hochzeitspaar. Warum? Keine geringere als Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte dem Paar gratuliert. Denn: Der Ire Richie Tuohy und die Deutsche Orlagh Eichholz haben im Juli im irischen Cappawhite geheiratet. So weit, so normal.

Angela Merkel gratuliert: Was die Europameisterschaft 2012 damit zu tun hat

Doch der Hintergrund ist speziell: Tuohy brachte es 2012 zu ein wenig Internet-Ruhm, als er zur Fußball-Europameisterschaft nach Polen reiste. Denn er hatte nicht nur Freunde, Alkohol und gute Laune dabei, sondern auch ein Plakat: „Angela Merkel thinks we’re at work” (“Angela Merkel denkt, wir sind bei der Arbeit“), stand darauf. Das Banner spielte darauf an, dass Irland 2012 wirtschaftlich schlecht dastand - doch Tuohy ließ sich die Stimmung nicht vermiesen.

Das Plakat ging damals über die sozialen Medien um die Welt - und war dann: vergessen. Nicht aber für Jörg Eichholz, den deutschen Brautvater. Er kontaktierte das Bundeskanzleramt und lud Angela Merkel so zur Hochzeit ein. Die Kanzlerin kam zwar nicht persönlich, aber sie hinterließ ein paar persönliche Glückwünsche für das Paar: „Die Ehe ist, wie das Leben selbst, nicht ein friedlicher und gemütlicher Daseinszustand, sondern ein großes Abenteuer mit vielen Überraschungen und Herausforderungen, die es zu bestehen gilt“, schrieb Merkel darin.

Angela Merkel gratuliert: So reagiert das Brautpaar

Das Paar war sehr überrascht. „Wir wussten natürlich überhaupt nichts davon“, erzählt der verblüffte Bräutigam der„Irish Times“.

Beide freuen sich jetzt natürlich über die prominenten Glückwünsche - und über das erneut große Medienecho.

