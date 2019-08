Neue Migrations-Probleme für Merkel? Helfer mit eindringlichem Appell an Kanzlerin

Schon kurz nach der Rückkehr aus dem Urlaub holt Kanzlerin Merkel das alte Thema Migrationspolitik ein. Flüchtlingshelfer richten einen Appell an die Kanzlerin. Zugleich gerät der Türkei-Deal unter Druck.

Berlin/München - Migrations- und Flüchtlingspolitik bleibt auch nach der Sommerpause ein Kernthema für Angela Merkels Regierung. Am Freitag hat sich die Flüchtlingshilfeorganisation Pro Asyl mit einem Appell in Sachen Seenotrettung an die Kanzlerin gewandt.

Mindestens ebenso brisant: Zugleich kamen Zweifel am Fortbestand des für die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union essenziellen EU-Türkei-Deals auf.

EU-Türkei-Deal wankt: Gerichtsurteil schürt Zweifel - torpediert Erdogan das Abkommen?

Grund für die Unruhe mit Blick auf den Türkei-Deal ist ein Gerichtsurteil aus Bayern. Wie erst am Freitag bekannt wurde, hatte das Bayerische Verwaltungsgericht in München bereits am 17. Juli dem Antrag eines Syrers stattgegeben, der gegen seine Zurückweisung von der deutsch-österreichischen Grenze nach Griechenland geklagt hatte. Er hatte in Griechenland einen Asylantrag gestellt, der als unzulässig abgelehnt wurde, weil Griechenland die Türkei als „sicheres Drittland“ einstuft.

Der junge Mann gab an, seine Eltern und Brüder lebten im Raum Nürnberg. Seine Anwältin argumentierte, Syrern werde in der Türkei nur unzureichend Schutz gewährt. Der Richter stellte fest, für die Anwendung des Konzepts des „sicheren Drittstaats“ müssten bestimmte Vorgaben erfüllt werden, „bezüglich derer mindestens erheblich zweifelhaft ist, ob Griechenland sie einhält“. So müsse sich der abschiebende EU-Staat davon überzeugen, dass der Betroffene in dem Drittstaat „unter Wahrung des Grundsatzes der Nicht-Zurückweisung nach der Genfer Flüchtlingskonvention behandelt wird“.

Neue Baustellen für Kanzlerin Merkel: Erdogan lässt Syrer angeblich in Kriegsgebiete abschieben

Das im März 2016 geschlossene Abkommen sieht vor, dass die EU Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln gelangen, zurückschicken kann. Für jeden zurückgeschickten Syrer soll ein anderer Syrer aus der Türkei in der EU angesiedelt werden.

Das Abkommen hatte wesentlich dazu beigetragen, die viel genutzten Migrationsrouten über den Balkan zu schließen. Menschenrechtsorganisationen werfen der türkischen Regierung allerdings vor, sie schicke Menschen in syrische Kriegsgebiete zurück. Diese würden gezwungen, Formulare zur „freiwilligen Rückkehr“ zu unterschreiben.

Darüber hatte zuletzt unter anderem der Spiegel berichtet. Nach Einschätzung des Nachrichtenmagazins „torpediert“ der türkische Präsident den Deal auf diese Weise. Brisant ist die Entwicklung auch, weil die EU die Türkei in großem Umfang finanziert, um Flüchtlinge im Land unterzubringen.

Angela Merkel: Appell von Pro Asyl - staatliche Seenotrettung soll wieder aufgenommen werden

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hat Bundeskanzlerin Merkel hingegen aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für eine Wiederaufnahme der staatlichen Seenotrettung für Flüchtlinge im Mittelmeer einzusetzen. Merkel war erst am Montag aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Eine entsprechende Initiative der Kanzlerin wäre unterstützenswert, sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Die geretteten Flüchtlinge dürften allerdings keinesfalls nach Libyen zurückgebracht werden, sondern müssten in EU-Staaten an Land gehen dürfen.

"Pro Asyl fordert Kanzlerin Angela Merkel auf, die Kooperation mit den libyschen Warlords zu beenden", sagte Burkhardt. "Wenn Flüchtlinge nach Libyen zurückgebracht werden, dann landen sie in Sklavencamps." Die nordafrikanischen Staaten seien nicht sicher; Sicherheit gebe es für die Flüchtlinge nur in Europa.

Die EU hatte im März ihre Marine-Mission "Sophia" zur Flüchtlingsrettung im zentralen Mittelmeer eingestellt. Seitdem sind dort nur private Seenotretter im Einsatz. Einen regulären Mechanismus zur Aufnahme und Verteilung dieser Geretteten in den EU-Staaten gibt es nicht - was etwa im Ringen um Anlegeerlaubnisse an der italienischen Küste immer wieder für Probleme sorgt.

Migration: Hunderte Migranten setzen von der Türkei nach Griechenland über

In der Ägäis haben unterdessen am Freitag 258 Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln oder zum griechischen Festland übergesetzt. Vor der griechischen Hafenstadt Alexandroupolis griff die griechische Küstenwache 42 Migranten auf. Sie waren von der nur wenige Kilometer entfernten türkischen Küste gestartet, wie die Küstenwache mitteilte. Vor den Inseln Samos und Chios entdeckte die Küstenwache 216 Migranten und brachte sie in die Registrierlager dieser Inseln, hieß es.

Die Route aus der Türkei nach Alexandroupolis in der nördlichen Ägäis wird zunehmend von Migranten genutzt. Sie gehen dort üblicherweise in der Region des türkischen Fischerdorfes Enez an Bord und nehmen Kurs westwärts. Enez liegt nur wenige Hundert Meter von der Grenze zu Griechenland entfernt. Binnen kürzester Zeit kommen sie dann in griechische Hoheitsgewässer. Diese Route gilt als weniger gefährlich als die Überquerung der Meerengen zwischen der türkischen Küste und den griechischen Inseln in der Ostägäis. Die Registrierlager (Hotspots) auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos sind hoffnungslos überfüllt.

dpa/AFP/fn