Schock für Angela Merkel: Mutter der Kanzlerin ist tot

Herlind Kasner, die Mutter von Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist verstorben. Das hat ihr Sprecher bereits bestätigt.

Große Trauer im Hause Merkel. Die Mutter der Bundeskanzlerin ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Das berichtete zuerst das Magazin SUPERillu, in der Merkels Sprecher Steffen Seibert den Todesfall bestätigt. „Herlind Kasner, die Mutter der Bundeskanzlerin, ist verstorben. Wir bitten, die Privatsphäre der Bundeskanzlerin und ihrer Familie zu achten“, sagte ein Regierungssprecher auch der Bild-Zeitung.

Merkels Mutter Kasner gestorben: Beerdigung wohl in Templin

Kasner, die gelernte Latein- und Englischlehrerin, soll bereits Anfang April verstorben sein, die Beerdigung werde wohl im kleinen Familien- und Freundeskreis in Templin stattfinden, so das Magazin.

Noch im Februar 2019 hatte Herlind Kasner ihre Tochter Angela Merkel begleitet, als die Bundeskanzlerin zur Ehrenbürgerin von Templin ernannt worden war. Merkel hatte dort von 1957 bis 1973 mit ihren Eltern Horst und Herlind Kasner und den Geschwistern Irene und Markus Kindheit und Jugend verbracht.

Das Ehepaar Kasner war in der Öffentlichkeit ansonsten nur wenig präsent. An größeren Ereignissen wie Merkels Vereidigung im Bundestag sowie auch Feierlichkeiten etwa zu ihrem 60. Geburtstag im Jahr 2014 nahmen die Eltern der Kanzlerin jedoch teil.

+ Herlind Kasner, die Mutter von Angela Merkel, ist tot. © dpa / Rainer Jens en

Merkel in Hamburg geboren - dann siedelte sie mit Mutter und Vater in die DDR über

Herlind Kasner brachte Tochter Angela 1954 auf die Welt und siedelte noch im selben Jahr von Hamburg in die DDR über. Dort leitete sie ein Kolleg, an dem brandenburgische Pfarrer das Predigen lernten. Später gab die Mutter von Angela Merkel noch an drei Tagen die Woche Englisch-Kurse an der Volkshochschule Templin in Brandenburg.

Merkels Vater Horst Kasner verstarb bereits am 2. September 2011 im Alter von 85 Jahren in Berlin und wurde in Templin beigesetzt.

Merkel aktuell in Brüssel auf dem Brexit-Gipfel

Merkel weilt derzeit in Brüssel. Dort berät sie mit den Staats- und Regierungschefs der EU über den Brexit.

