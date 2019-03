Anne Will am Sonntagabend: Über dieses Thema debattieren Weber, von Storch und Varoufakis

Anne Wills ARD-Talk befasst sich am Sonntagabend mit der Krise der EU vor der Europawahl.

Am Sonntagabend geht wieder der Polit-Talk „Anne Will“ im Ersten auf Sendung. Die Liste der Gäste verspricht beim Thema EU reichlich Zündstoff.

Berlin - Jahrzehntelang galt die EU als beispiellose Erfolgsgeschichte - mittlerweile ist das große europäische Projekt in der Krise. Zu sehen ist das auch daran, dass bei der Europawahl im Mai in vielen Ländern wohl ausgerechnet Parteien den Weg ins Europaparlament finden werden, die die EU schwächen oder gar direkt abschaffen wollen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gar schon zu einer grundlegenden Reform der EU aufgerufen.

Wie die EU in solche Schwierigkeiten geraten konnte und was nun zu tun ist, diese Frage ist am Sonntagabend auch Thema beim TV-Talk „Anne Will“ im Ersten. „Europa vor der Wahl - mehr EU oder mehr Nationalstaat?“ lautet der Titel der Sendung.

„Anne Will“ am Sonntagabend im Ersten: Das sind die Gäste beim Thema EU

Dass die Sendung turbulent werden könnte, dafür sorgt nicht zuletzt die Auswahl der Gäste: So werden EU-Gegner von rechter Seite und Kritiker von linker Seite aufeinandertreffen: Beatrix von Storch (AfD) und der griechische Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis werden wohl nicht viele gemeinsame Standpunkte finden.

Auch an großen Namen aus den etablierten Parteien fehlt es nicht: Mit Manfred Weber (CSU) mischt der Kandidat der konservativen EVP für das Amt des Kommissionspräsidenten in der Debatte mit. Und die FDP entsendet ihren Parteichef Christian Lindner in die Runde. Komplettiert wird die Riege der Diskutanten von der Journalistin Cathrin Kahlweit.

