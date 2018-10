Anne Will zur Hessen-Wahl: Wie geht es weiter mit Merkel, Nahles und Co.?

Anne Will und ihre Gäste

In der Talkshow „Anne Will“ ist die Hessen-Wahl 2018 das Thema. Wer wird Ministerpräsident und mit wem? Wie geht es jetzt in Berlin weiter?

Bei der Hessen-Wahl 2018 haben Union und SPD massive Verluste erlitten.

Die Grünen sind weiter auf Höhenflug

FDP und Linke ziehen in den Landtag ein

Am Sonntag diskutiert Anne Will darüber, welche Folgen die Hessen-Wahl für Berlin hat.

+++Habeck zu Nahles-Fahrplan: „Das ist die ist falsche Antwort, das ist Technik.“

+++Habeck stellt richtig: „Die Grünen hätten Erfolg, weil wir nichts tun, ist einfach falsch. Wir geben radikale Antworten, wegducken ist keine aktive Politik.“

+++Lindner wird Habeck Klimanationalismus vor. Habeck ist sauer. „Fachlich nicht gerecht.“

+++Habeck geht Lindner an: „Finde es unangenehm, wenn du uns mit der AfD in einen Topf wirst.“

Es geht um das Wort „grämig“.

+++Lindner: Interessiere mich mehr für das, was morgen ist, nicht das, was gestern war.

+++Einspieler Lindners legendärer Auftritt: „Es ist besser nicht zu regieren als falsch.“

Lindner als Vater des grünen Erfolgs?

Will zu Lindner. „Sind Sie der Vater des grünen Erfolgs? Lacher im Publikum. Lindner findet es gar nicht lustig.

+++Frage an Lindner: „Warum wissen Sie die Formkrise für die FDP nicht besser auszunutzen?“

Lindner freut sich, über die Zuwächse der Grünen zu sprechen und nicht über die Zuwächse der AfD.

Freut sich über sein Ergebnis. „Wir sind heute ein kleiner Gewinner.“

+++Kramp-Karrenbauer: Über kurz oder lang kommt man zu Neuwahlen. Wir müssen arbeiten.

+++Scholz mischt sich ein, argumentiert. Will bemängelt, Scholz liefere immer nur die immer gleiche Antwort.

+++Politjournalistin Hoffmann sagt, mit diesem Fahrplan solle die Diskussion um ein Auseinanderdriften der GroKo verhindert werden

+++ Ist die Groko mit dem Nahles-Plan noch zu retten? Politwissenschaftler Hans Vorländer verneint. „Die Situation ist so, als würden sich zwei Ertrinkende aneinander klammern. Es braucht eine Rundumerneuerung“

+++“Ändert dieser verbindliche Fahrplan etwas?“ Politjournalistin Hoffmann ist skeptisch. „Es wird nicht mehr heil in dieser Koalition, es wird nicht helfen.“ “

+++Scholz bestätigt den Fahrplan. „Das machen wir“.

+++Will fragt bei Scholz: „Wie kann man jetzt nach diesem Wahlergebnis immer noch Zeit verstreichen lassen? Wie sieht der verbindliche Fahrplan aus?“

+++Will hakt nach: „Welchen Plan haben Sie für die, die die Hessen-Wahl als Denkzettelwahl sahen, zu bieten?“ Kramp-Karrenbauer fällt nicht viel dazu ein. Will zitiert Nahles: „Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel“. Einspieler Nahles mit ihrer Ansprache nach der Wahl.

+++ Erste Frage geht an Annegret Kramp-Karrenbauer: „Fällt Ihnen bei minus 11 Prozentpunkten nichts Selbstkritisches ein?“ Kramp-Karrenbauer gibt zu, Ergebnis kann nicht zufriedenstellen.

+++Anne Will stellt die hochkarätige Runde vor. „Wir reden über die bundespolitischen Konsequenzen“.

+++ Herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker zur spannenden Wahlsendung von Anne Will.

An dieser Stelle fassen für Sie die wichtigsten Aussagen der laufenden Sendung zusammen.

Anne Will: Welche Auswirkungen hat die Hessen-Wahl in Berlin?

Was bedeutet das Ergebnis der Hessen-Wahl 2018 für Hessen und welche Auswirkungen sind für die Bundespolitik zu erwarten? Die CDU bleibt trotz massiver Einbußen bei der Landtagswahl in Hessen stärkste Kraft. Auch die SPD verliert klar und liefert sich ein enges Rennen mit den Grünen um Platz zwei. Die Ergebnisse von CDU und SPD könnten die große Koalition in Berlin unter Druck setzen.

Über die aktuellen Themen der Wahl diskutiert Anne Will am Sonntag, 28. Oktober mit ihren Gästen um 21.50 Uhr.

Die Gäste bei Anne Will nach der Hessen-Wahl 2018

Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und stellvertretender Parteivorsitzender

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Generalsekretärin

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen ), Parteivorsitzender

), Parteivorsitzender Christian Lindner (FDP), Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Christiane Hoffmann, Stellvertretende Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros

Hans Vorländer, Politikwissenschaftler

