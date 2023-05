Ungewöhnlich lauter Röttgen kriegt sich mit SPD-Chefin in die Haare – wegen „Zöger“-Kanzler Scholz

Anne Will diskutiert mit ihren Gästen Saskia Esken, Norbert Röttgen, Wolfgang Ischinger und Nicole Deitelhoff am 07.02.2023. Andrij Melnyk wurde zugeschaltet. © ARD Mediathek (Screenshot)

Im Ukraine-Krieg hat die Gegenoffensive begonnen. Schaffen die Truppen es, die Frontlinie zu durchbrechen – ohne Kampfjets? Nein, sagt Melnyk bei Anne Will.

Berlin - Norbert Röttgen wirkte lange Zeit gefasst, doch dann wird der CDU-Politiker doch noch emotional wie selten: In der ARD-Talksendung von Anne Will zielt seine Kritik auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dieser habe „durch ein unglaubliches Nichthandeln in den vergangenen sieben bis acht Monaten“ erneut wesentlich dazu beigetragen, dass nicht genug Waffen in die Ukraine geliefert worden seien, echauffiert sich Röttgen.

Der CDU-Politiker Röttgen schimpft für seine Verhältnisse ungewöhnlich laut in Richtung der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken, die ihm bei Anne Will vis-à-vis gesetzt wurde: „Man muss den Balten nicht den Ernst der Lage erklären. Man muss es den Polen nicht sagen, auch nicht der Außenministerin oder dem deutschen Parlament“, sagte Röttgen. „Sondern es ist in der Regierung der Bundeskanzler, der hier die Richtlinien bestimmt.“

Anne Will in der ARD: Kann die Ukraine eine erfolgreiche Gegenoffensive gegen Russland führen?

Anne Will debattiert im Vorfeld eines möglichen Besuches des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin über eine vermeintliche Gegenoffensive der Ukraine. Und geht in ihrem Polit-Talk im Ersten der Frage nach, ob an der inzwischen 1300 Kilometer langen Frontlinie überhaupt ein durchschlagender Sieg mithilfe der internationalen Unterstützer errungen werden kann.

Hitzig wird es dabei zwischen Röttgen und Esken. Der CDU-Politiker nennt Scholz einen „Zögerer“. Saskia Esken hält dem Bundeskanzler die Stange und entgegnet Röttgen kühl, dass weder die Balten noch die Polen „die ganze Allianz geschmiedet“ hätten, sondern der Kanzler – und giftet dann in Richtung Röttgen: „Das ist die Geschichte, die sie immer wieder erzählen, aber ihnen fehlt jede Grundlage!“

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Saskia Esken (SPD) - Parteivorsitzende

- Parteivorsitzende Dr. Norbert Röttgen (CDU) - Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

- Mitglied im Auswärtigen Ausschuss Prof. Wolfgang Ischinger - Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz

- Präsident des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz Dr. Andrij Melnyk - Vize-Außenminister der Ukraine, aus Kiew zugeschaltet

- Vize-Außenminister der Ukraine, aus Kiew zugeschaltet Prof. Nicole Deitelhoff - Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main

Ruf nach Kampfjets: Röttgen und Melnyk treten bei Will als Scholz-Kritiker auf

Oppositionspolitiker Röttgen hat in dem Polit-Talk im Ersten die Rolle des Kritikers. Er verweist auf den US-Wahlkampf 2024, bei dem nicht ausgeschlossen werden könnte, dass Ex-Präsident Donald Trump wiedergewählt werde, der hinsichtlich der Ukraine und der Nato einen anderen Standpunkt als US-Präsident Joe Biden vertritt. Röttgen stellt die Frage in den Raum, was passieren würde, wen die Amerikaner ihre Unterstützung entziehen würden. Röttgen: „Sind wir denn vorbereitet, wenn es so käme?“ Der CDU-Politiker fordert von der Bundesregierung eine „strategische Vorausschau“: „Was ist unsere Idee für eine Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg?“

Den ukrainischen Streitkräften gelangen in den vergangenen Tagen Angriffe auf Energiedepots der Krim sowie auf Bahngleise, die gen Osten führten. Doch reichen diese Sabotageakte für den Durchstoß im Ukraine-Krieg? In der Runde besteht kein Zweifel über den Umstand, dass eine Entscheidung im Krieg in kürzerer Zeit absehbar sei. Andrij Melnyk spricht von einer „Mammutaufgabe“ bezüglich der Rückeroberung der besetzten Gebiete.

Prof. Wolfgang Ischinger empfiehlt, die Erwartung niedrig zu halten: „Wir müssen dieses Gefühl überwinden, dass wir es nur noch ein paar Wochen aushalten müssen, dann ist es vorbei.“ Der ehemalige Chef der Münchener Sicherheitskonferenz betont: „Die Ukraine braucht noch viel Hilfe.“ Es handele sich um einen „langfristigen Krieg“, der nicht durch „eine Kurzoffensive zu einem entscheidenden Ende“ gebracht werden könne. Saskia Esken betont, dass die Unterstützung der Ukraine nicht an einen „Sieg“ geknüpft sei. Man werde weiterhin an deren Seite stehen, auch wenn es lange brauche.

Wolfgang Ischinger ist sich sicher: Der Krieg in der Ukraine wird lange dauern

Ischinger sieht auch auf russischer Seite „Probleme“. So sei der Plan, am Jahrestag der in Russland wichtigen Eroberung Deutschlands im Zweiten Weltkrieg am 9. Mai, nun auch die Eroberung der seit Monaten umkämpften Stadt Butscha zu verkünden, gescheitert. Auch der aus Kiew zugeschaltete ehemalige Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, sieht kein schnelles Ende des Krieges. Er fordert erneut die Lieferung von Kampfjets und spricht von einer europäischen Kapazität von rund 500 Kampfflugzeuge - von denen 50 schnellstmöglich an die Ukraine geliefert werden sollten, so der stellvertretende Außenminister. „Es gilt, dass man endlich die roten Linien überschreitet.“

Melnyk forderte außerdem die Zusage von weiteren finanziellen Mittel in Höhe von einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes der Länder - bislang seien aus Deutschland drei Milliarden Euro geflossen. Angesichts der russischen Bedrohung sei es für Europa wichtig, „der Ukraine so massiv zu helfen, wie es nur geht“.

Saskia Esken warnt vor Erwartungen: Wir werden Ukraine lange unterstützen müssen

Die Expertin für Friedens- und Konfliktforschung, Prof. Nicole Deitelhoff, sieht bei einem Scheitern der ukrainischen Offensive eine innenpolitische Gefahr. „Sollte diese Offensive versanden, sollte sie keine massive Dynamik in den Prozess hineinbringen, sollte es wieder zum Stillstand kommen“, könnte es sein, dass innerhalb der Bevölkerungen der Unterstützungswille abnehme. Es stünden nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Staaten Wahlen an. Saskia Esken kann diese Gefahr nicht von der Hand weisen und warnt vor „überhöhten Erwartungen“: „Wir werden lange noch zu tun haben mit diesem Krieg. Und wir werden lange noch die Ukraine unterstützen müssen“, so Esken. Aber das Versprechen zur Unterstützung der Ukraine - „so wie es notwendig ist“ - gelte es aufrechtzuerhalten.

Röttgen bemerkt spitzfindig: „Was ist eigentlich das ,Es’?“ Und betont, seine Sorge gelte der Politik und lenkt den Blick erneut Richtung USA. Röttgen drückt seine Sorgen aus, was drohen könnte, wenn die Offensive in der Ukraine steckenbleibt, „der Erfolg ausbleibt und wir einen Kandidaten Trump haben“. Röttgen ist sicher, dass es Trump im Wahlkampf „voll ausschlachten“ werde und damit auch „Biden unter Druck kommen“ könnte. Und dann wird es auch in Europa „Stimmen geben“, die die Unterstützung in Zweifel ziehen würden. Röttgen: „Sind wir denn vorbereitet, wenn es so käme?“ Deutschland und Gesamteuropa leiste ein Bruchteil von dem, was die USA leisteten. „Sind wir darauf vorbereitet, das zu ersetzen?“ Die militärische Offensive habe, so Röttgen, sehr wohl politische Auswirkungen.

Fazit des „Anne Will“-Talks

Die Ukraine ist im Vergleich zum Vorjahr sehr viel weniger in den Schlagzeilen. Dennoch geht der Krieg weiter, sterben die Menschen in Schlachten, an Unterversorgung oder Folter. Die Sendung machte deutlich, welche Gefahren drohen, wenn die Unterstützung nachlässt und dass der Kampf gegen die russische Invasion eine langwierige Aufgabe ist. (Verena Schulemann)