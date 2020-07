Menschenrechte und Kriegsregionen: Wichtige UN-Sitzung am Dienstag - Kramp-Karrenbauer übernimmt Leitung

Annegret Kramp-Karrenbauer leitet am Dienstag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Zentrales Thema: Schutz und Förderung der Menschenrechte in Friedensmissionen.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU*) leitet am heutigen Dienstag (16.00 Uhr MESZ) eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Zentrales Thema sollen Schutz und Förderung der Menschenrechte in Friedensmissionen sein. Deutschland hat im Juli 2020 den Vorsitz über das wichtigste Gremium der Vereinten Nationen inne. Noch bis Jahresende ist Deutschland im UN-Sicherheitsrat vertreten, dann endet die zweijährige nicht-ständige Mitgliedschaft.

UN-Sicherheitsrat unter deutscher Leitung: „Weder Sicherheit, noch Frieden“

Als Expertin werde erstmals die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, vor dem Gremium vortragen, teilte das Verteidigungsministerium dazu mit. Friedensmissionen spielten eine zentrale Rolle zum Schutz und zur Förderung der Menschenrechte. Kramp-Karrenbauer erklärte: „Frieden und Sicherheit sind untrennbar mit dem Schutz fundamentaler Rechte verknüpft. Wo sie verletzt werden, kann weder Sicherheit sein noch Frieden.“

Unterdessen haben führende deutsche Friedensforscher vor destabilisierenden globalen Folgen der Corona-Pandemie gewarnt. Die sich abzeichnenden ersten Auswirkungen seien "alarmierend", sagte Conrad Schetter vom Bonn International Center for Conversion (BICC) bei der Vorstellung des Friedensgutachtens 2020. So zögen sich in einigen Konfliktgebieten Sicherheitskräfte wegen der Krise "aus der Fläche" zurück, zudem würden Friedensmissionen und Friedensverhandlungen beeinträchtigt.

Kann der UN-Sicherheitsrat Situation in Krisenländern entschärfen?

In der Folge verschärften sich laufende Konflikte und bestehende humanitäre Notlagen "dramatisch", mahnte Schetter. Somit drohen auch für die westliche Welt Folgeerscheinungen wie neue Flüchtlingsbewegungen. Als Beispiele nannte er die Situation in Afghanistan oder der afrikanischen Sahelzone mit Krisenländern wie Mali.

Wegen der Corona-Pandemie* und der Lockdownmaßnahmen* zu deren Eindämmung drohten darüber hinaus insbesondere in Ländern des globalen Südens "drastische gesellschaftliche Verwerfungen".

