Brandanschläge auf Autos der Abgeordneten Müntefering

Feuerwehrleute in Herne neben einem Lieferwagen mit Werbeaufdrucken für die Abgeordnete Michelle Müntefering. Foto: News-Report-NRW/Daniel.Knopp

Erneut haben Unbekannte in Herne Politiker-Autos angezündet. Traf es während des NRW-Landtagswahlkampfes einen CDU-Kandidaten, so waren nun Wagen der SPD-Politikerin Michelle Müntefering das Ziel. Sind die Täter dieselben?

Herne (dpa) - Unbekannte haben Brandanschläge auf zwei Autos der SPD-Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering in Herne verübt.

Betroffen waren am frühen Dienstagmorgen ein Wahlkampffahrzeug der SPD, das in der Einfahrt von Münteferings Wohnhaus geparkt war, sowie der Privatwagen der 37-Jährigen, der an der Straße vor dem Haus stand. Bei beiden Fahrzeugen seien Scheiben eingeschlagen und dann Feuer im Innenraum gelegt worden, sagte ein Polizeisprecher. Polizisten konnten die Brände noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

"Ich bin entsetzt über die hohe kriminelle Energie, die sich hier auf offener Straße entzündet", sagte Müntefering der Deutschen Presse-Agentur. "Im Vorfeld von Wahlen zielen solche Angriffe auch auf das demokratische System insgesamt." Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, erklärte: "Solche Anschläge müssen wir mit aller Härte verfolgen und unsere Demokratie mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln schützen."

Nach Angaben der Polizei handelt es sich definitiv um Brandstiftung. "Wir schließen einen politischen Bezug nicht aus", sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen werden von der Staatsschutzabteilung der Bochumer Kriminalpolizei geleitet. Das Motiv sei völlig unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Bereits in den Wochen vor der nordrhein-westfälischen Landtagswahl Mitte Mai waren zwei Wahlkampffahrzeuge des CDU-Landtagskandidaten Sven Rickert in Herne ausgebrannt. Ein weiteres Fahrzeug von ihm brannte Ende Juni. Auch in diesen Fällen geht der Staatsschutz von Brandstiftung aus. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Einen Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Fahrzeuge Münteferings könne man nicht ausschließen, sagte der Polizeisprecher.

Müntefering sitzt seit 2013 im Bundestag, sie vertritt als Direktkandidatin den Wahlkreis Herne - Bochum II. Müntefering ist unter anderem Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe. Sie ist verheiratet mit dem früheren SPD-Vorsitzenden und ehemaligen Vizekanzler Franz Müntefering (77).

