Brisantes Sommerinterview: „Gestörtes Verhältnis zur Polizei“, Rot-Rot neue Option? Esken soll Antworten geben

Seit Dezember 2019 ist Saskia Esken gemeinsam mit Norbert Walter-Borjans Vorsitzende der SPD. Am Sonntag stellt sie sich im ARD-Sommerinterview kritischen Fragen.

Doch noch immer befindet sich die Partei im Umfragetief.

Saskia Esken stellt sich am Sonntag (9. August) den Fragen von Journalistin Tina Hassel im ARD-Sommerinterview.

Berlin - Seit Dezember 2019 sind Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans Bundesvorsitzende der SPD. Letzterer signalisierte nun grundsätzliche Offenheit für Bündnisgespräche mit der Linkspartei nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die Sozialdemokraten wollten „die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellt“, sagte Walter-Borjans den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die große Koalition mit der Union sei dafür keine Grundlage.

„Wenn wir eine Bündnisoption mit der Linken ausschlössen, hätten die Verteidiger des Weiter-so und damit der weitergehenden Spaltung der Gesellschaft schon gewonnen“, sagte Walter-Borjans. Das sähen SPD-Vizekanzler Olaf Scholz, SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, die Co-Parteivorsitzende Saskia Esken und er „gleichermaßen so“.

Saskia Esken im ARD-Sommerinterview: SPD nach wie vor im Umfragetief

Bisher hat es das SPD-Führungsduo allerdings nicht geschafft, die Partei aus dem Umfragetief herauszuholen. Doch warum gelingt das nicht? „Fehlt den Vorsitzenden ein Resonanzraum, weil sie nicht auch Minister sind?“, fragt die ARD. Im Ersten stellt sich Saskia Esken am Sonntag (9. August) im Sommerinterview den Fragen von Journalistin Tina Hassel.

Dabei dürfte auch das Thema Rassismus zur Sprache kommen, denn der Sender wirft vorab eine weitere Frage in den Raum: „Hat Saskia Esken ein gestörtes Verhältnis zur Polizei, wie ihr Kritiker vorwerfen, nachdem sie den Beamten u. a. latenten Rassismus attestiert hat?“

Latenter Rassismus bei der Polizei? Esken steht mit Meinung nicht alleine da

Dass es „latente Rassismen“ gebe, erklärte Esken vor einiger Zeit unter dem Eindruck des Falles Floyd in den USA. Es zeigte sich, dass sie mit der Meinung nicht alleine dastand. Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland stimmte einer Umfrage zufolge der Aussage zu. Trotzdem musste Esken Kritik einstecken - teils auch aus den eigenen Reihen. Sie betonte später beim Besuch der Polizeiakademie in Niedersachsen, dass sie Polizisten nicht unter einen Generalverdacht habe stellen wollen.

+ Norbert Walter-Borjans (l.) und Saskia Esken: Seit Dezember 2019 stehen sie an der Spitze der SPD. © dpa / Michael Kappeler

Das Interview zeigt die ARD um 18.05 Uhr. Im Rahmen des Formats „Frag selbst“ können Zuschauer ihre Fragen an die Politikerin schicken. Dies geht ab 15.30 Uhr auf den Kanälen der „Tagesschau“ und „Bericht aus Berlin“ bei Facebook, Twitter und YouTube sowie per Mail. Die Antworten gibt es im Livestream auf den Social Media-Kanälen von „Tagesschau“ und „Bericht aus Berlin“ sowie auf Tagesschau.de

Vergangene Woche war Markus Söder beim ARD-Sommerinterview zu Gast. Bayerns Ministerpräsident blieb bei der Kanzlerfrage standhaft. Bei einem Vergleich mit Armin Laschet zückte er die rote Karte.