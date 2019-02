„Hart aber fair“: Eine Frage löst schon vor der Sendung einen Shitstorm aus

Frank Plasberg diskutiert bei „Hart aber fair“ am Montag mit seinen Gästen über das Thema „Heimat Deutschland“. Eine Frage sorgt schon vor Sendungsbeginn für einen Shitstorm.

Berlin - „Heimat Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?“ - über diese Frage will Frank Plasberg am Montagabend unter anderem mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) diskutieren. Doch die Sendung hat noch nicht einmal angefangen, da melden sich schon zahlreiche Kritiker bei Twitter zu Wort.

Denn das Thema der Sendung trifft bei vielen Usern des sozialen Netzwerks offenbar einen wunden Punkt. Einige Twitter-Nutzer werfen der ARD populistische Sprache vor.

Hallo @DasErste, geht die Headline vielleicht noch populistischer? Frage für diejenigen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben. @hartaberfair #hartaberfair https://t.co/oC2cUFGi3F — NoraPfue (@norapfue) 24. Februar 2019

Der Titel Ihrer Sendung ist meiner Meinung nach absolut populistisch und auch total unangemessen, wenn ich ehrlich bin! Und gerade in Zeiten wie diesen würde ich mir von einem öffentlich-rechtlichen Medium mehr Sachlichkeit und Neutralität bei solchen Dingen wünschen! — Johannes H. Gilles (@jhg_90) 24. Februar 2019

Der Sendungstitel von #hartaberfair ist nur mit der Lektüre von @FerdaAtaman s Kommentar zu ertragen:



„Die "Wo kommst du her"-Frage ist ein Relikt aus dem völkischen Nationalismus.“https://t.co/aIAs5nt8oa https://t.co/dhFoRVUBLr — Julian Pahlke (@J_Pahlke) 24. Februar 2019

Gerade mit meinen Großeltern gesprochen, die selbst 1968 von Polen in die DDR übergesiedelt sind. Zitat meiner Oma (82):

"Was soll das? Sollen sich jetzt alle Menschen, die irgendwann nach Deutschland gekommen sind, hier fremd fühlen? So ein Unsinn." #hartaberfair https://t.co/mFu3Wqwuf2 — Ron Stoklas (@stonroklas) 24. Februar 2019

SPD-Politikerin Sawsan Chebli kritisierte ARD-Talk „Hart aber fair“ ebenfalls

Auch SPD-Politikerin Sawsan Chebli befindet sich unter den Kritikern. „Diese Sprache ist (...) ein Grund dafür, dass Rechte denken, sie sind stärker“, wirft die 40-Jährige der ARD vor.

Heimat Deutschland-nur für Deutsche oder offen für alle? Diese Sprache ist der Grund, warum auch mir gesagt wird, ich soll in meine Heimat zurück, ein Grund für Drohungen, die ich bekomme, für den Hass, ein Grund dafür, dass Rechte denken, sie sind stärker. https://t.co/cidOT37ZWh — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) 24. Februar 2019

Auf der „Hart aber fair“-Twitter-Seite hat sich der Sender mittlerweile zur Kritik am Titel der Sendung geäußert: „Dieser heißt nicht „Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?“, schreibt die ARD. Vielmehr gehe es explizit um den Begriff und das Gefühl von Heimat. Der TV-Talk drehe sich etwa um die Frage, für wen hier Heimat sei: für alle, die hier leben oder nur für die, die von hier stammen. „Es geht nicht um die Frage offener oder geschlossener Grenzen“, betont der Sender.

Zur Kritik an unserem Titel: Dieser heißt nicht „Deutschland - nur für Deutsche oder offen für alle?“ Vielmehr geht es explizit um den Begriff (und das Gefühl von) Heimat, um die Frage etwa, für wen hier Heimat ist; 1/2 — hart aber fair (@hartaberfair) 24. Februar 2019

Auch die Rechtfertigung der ARD ließ die Kritiker von „Hart aber fair“ nicht verstummen

Doch auch dieser Versuch der Schadensbegrenzung konnte die meisten Twitter-User bisher kaum besänftigen. Die ARD habe die Situation stattdessen eher schlimmer gemacht, schreibt eine Twitter-Nutzerin in ihrem Kommentar.

Ihr macht es immer schlimmer mit den "Erklärtweets" anstatt besser. Welcher Dilettant sitzt da an den Tasten? — Eva Leisner #FBPE (@eva_leisner) 24. Februar 2019

Nach so viel negativen Zuschauerreaktionen sollten Plasberg und seine Talk-Gäste wohl besser ganz genau aufpassen, was sie am Montagabend bei „Hart aber fair“ sagen. Denn mit dem Titel der Sendung begibt sich die ARD offensichtlich auf dünnes Eis. Wer die aktuelle „Hart aber fair“-Folge ansehen will, kann dies heute Abend um 21 Uhr im Ersten tun.

„Hart aber fair“ fiel vergangene Woche aus - das sorgte bereits für Enttäuschung

Auch in der vergangenen Woche verärgerte die ARD ihre „Hart aber fair“-Zuschauer. Der Grund: Die Talkshow musste am 19. Februar ausfallen.

