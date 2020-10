Krieg in Europas Schatten eskaliert: Raketen-Beschuss auf Wohngebiet?

Eine Waffenruhe ist beim Krieg in Bergkarabach in weiter Ferne. Eine Vermittlung ist bisher gescheitert, die Gewalt setzt sich fort.

Im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist keine Waffenruhe in Sicht.

Der Krieg in Bergkarabach hat womöglich bereits mehrere Hundert Todesopfer gefordert.

hat womöglich bereits mehrere Hundert Todesopfer gefordert. Dieser News-Ticker wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 5. Oktober, 14.10 Uhr: Die Kämpfe in der Konfliktregion Bergkarabach im Südkaukasus dauern an. Laut den Behörden wurde die Hauptstadt Stepanakert am Montagvormittag mit Raketen beschossen - diese seien auch in Wohngebieten niedergegangen. Über Tote und Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. In einem Video waren schwere Gefechte zu hören. Es wurden zerstörte Häuser gezeigt.



Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku wiederum sprach von schwerem Beschuss seiner Städte an der Demarkationslinie zu Bergkarabach. Betroffen gewesen sei etwa die Stadt Tartar. Armenien wies Anschuldigungen Aserbaidschans zurück, für die Angriffe verantwortlich zu sein. Diese Angaben lassen sich nur schwer überprüfen, weil es kaum unabhängige Beobachter dort gibt.

Krieg in Bergkarabach eskaliert: Erdogan-Offiziere und islamistische Terroristen im Einsatz?

Update vom 4. Oktober, 17.26 Uhr: Der Konflikt in Bergkarabach eskaliert weiter. Die Regions-Hauptstadt Stepanakert ist das Ziel von schwerem Artillerie-Beschuss geworden. Armeniens Behörden veröffentlichten Videos, die brennende Autos auf den Straßen sowie brennende Gebäude nach Raketeneinschlägen zeigen sollen. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku wiederum warf dem „Gegner“ schweren Beschuss seiner Ortschaften an der Demarkationslinie zu Berg-Karabach vor.

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben beide Länder den Kriegszustand verhängt. Zudem werfen sich beide Seiten gegenseitig Kriegsverbrechen vor: In fast wortgleichen Mitteilungen ihrer Außenministerien bezichtigten sich beide Länder, gezielt die

Zivilbevölkerung und Infrastruktur unter Beschuss zu nehmen. Das sei ein Bruch des humanitären Völkerrechts, teilten die Ministerien in Baku und in Eriwan mit.

Aserbaidschan sieht sich dem Vorwurf ausgesetzt, türkische Offiziere und islamistische Terroristen aus den Kriegsgebieten in Syrien und Libyen als Söldner im Kampf gegen die christlichen Karabach-Armenier einzusetzen. Die Rede ist von Tausenden Kämpfern.

Armenien spricht von 2750 Toten auf der gegnerischen Seite. Aserbaidschan hatte ebenfalls von mehr als 2300 Toten gesprochen - auf armenischer Seite.

Krieg in Bergkarabach: Angriffe gehen weiter - jetzt soll offenbar Merkel eingreifen

Update vom 4. Oktober, 14.30 Uhr: Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan hat Europa vor dem Hintergrund der Kämpfe in Bergkarabach vor der Türkei gewarnt. „Ich erwarte eine klare Position. Wenn die internationale Gemeinschaft die geopolitische Bedeutung dieser Situation nicht korrekt bewertet, sollte Europa die Türkei bald nahe Wien erwarten“, sagte Paschinjan der „Bild“-Zeitung laut einer Vorabmeldung vom Sonntag.

Auf die Frage, ob die Bundesregierung öffentlich erklären solle, wer den aktuellen Konflikt um Bergkarabach begonnen hat, antwortete Paschinjan: „Ja. Und Deutschland sollte die Einbindung von in Syrien rekrutierten Terroristen und Söldnern in diesen Konflikt in der Region durch die Türkei bewerten.“ Die Türkei sei nach hundert Jahren in die Region Südkaukasus zurückgekehrt, „um den Genozid an den Armeniern fortzusetzen, der im Herbst 1915 in der Türkei stattfand“, sagte Paschinjan weiter. Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan warf er eine imperialistische Politik vor, die viel weiter reiche als in den Südkaukasus. „Schauen wir uns das Vorgehen der Türkei im Mittelmeerraum, in Libyen, im Nahen Osten und Irak und in Syrien an“, sagte Paschinjan.

Am Telefon mit dem armenischen Regierungschef äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel laut Bundesregierung besorgt und forderte, „dass alle Seiten die Kampfhandlungen unverzüglich einstellen und Verhandlungen aufnehmen müssten“.

Krieg in Bergkarabach: Telefonate zwischen Angela Merkel und dem armenischen Ministerpräsidenten

Update vom 4. Oktober, 9.15 Uhr: Armenien hat der Türkei vorgeworfen, in die Gefechte direkt verwickelt zu sein. „Es gibt 150 hochrangige türkische Offiziere, die die Militäroperationen Aserbaidschans leiten“, sagte der armenische Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan am Samstagabend in einer Rede an sein Volk. „Das Ausmaß der Offensive ist beispiellos.“ Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hatte zu vor gesagt, die Türkei als Verbündeter seines Landes sei nicht an den Gefechten beteiligt.

Es gebe Kämpfe über die gesamte Frontlinie hinweg, sagte Paschinjan. „Wir stehen vor einem schicksalhaften Kapitel unserer Geschichte.“ Das armenische Volk sei Ziel Aserbaidschans und der Türkei, sagte der Regierungschef. Am Samstagabend soll er, so berichtete die armenischer Agentur Armenpress, zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert haben. Dabei habe sie über die Beteiligung türkischer Militäroffiziere informiert.

Aliyev wiederum dankte am Abend in einem von seinem Büro veröffentlichten Brief dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für seine Hilfe. Er verwies darauf, dass die Türkei das Vorgehen Armeniens verurteile.

Krieg in Bergkarabach: Erneut Attacken aus Aserbaidschan - Stromnetz bricht zusammen

Update vom 4. Oktober, 9.00 Uhr: Die Hauptstadt der selbst ernannten Republik Bergkarabach ist am Sonntag erneut Ziel von Angriffen geworden. In Stepanakert heulten am Morgen Sirenen, kurz danach wurde die Stadt von Explosionen erschüttert. Das berichteten AFP-Reporter. Zudem meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Außenministerium der selbst ernannten Republik, einen „Raketenbeschuss“ in Stepanakert.

Die Bewohner versteckten sich in Kellern und Unterständen, um sich vor den Attacken zu schützen. In der Nacht zum Sonntag brach in Stepanakert die Stromversorgung zusammen, da die aserbaidschanischen Angriffe laut örtlichem Außenministerium „eine Einrichtung der Stromversorgung“ getroffen hätten.

In der Nacht zum Samstag waren armenische Angriffe auf 19 aserbaidschanische Dörfer gemeldet worden, woraufhin die aserbaidschanische Seite einen „Gegenschlag“ angekündigt hatte.

Zu Opferzahlen gibt es derzeit keine verlässlichen Angaben. Beide Konfliktparteien sprechen von tausenden getöteten Kämpfern auf Seiten des Gegners.

Krieg in Bergkarabach: Neue Gefechte am Wochenende - Russland und Türkei mitten im Konflikt

Eriwan/Baku - Die kriegerischen Handlungen in der Grenzregion von Armenien und Aserbaidschan gingen auch am Wochenende weiter. Beide Staaten berichteten von Gefechten im Gebiet Bergkarabach, das zu Aserbaidschan gehört, jedoch seit Jahrzehnten von Armenien kontrolliert wird. Die Angaben zu den bisherigen Opfern des Krieges, der am Rande Europas fortschreitet, unterscheiden sich. Nach armenischen Angaben könnte die Zahl der Todesopfer bei deutlich über 200 liegen. Die Türkei und Russland sind auf unterschiedlichen Seiten in das Geschehen verwickelt.

Krieg in Bergkarabach: Beide Staaten melden neue Gefechte

Armenien teilte mit, Truppen aus Aserbaidschan seien am Samstag, den 3. Oktober, sowohl von Norden als auch von Süden nach Bergkarabach vorgerückt. Aserbaidschan berichtete wiederum, Armenien habe mehrerer Orte auf seinem Staatsgebiet beschossen.

Aus Sicht von Aserbaidschan ist die Region Bergkarabach widerrechtlich von Armenien besetzt. Entsprechend begründete Staatschef Ilham Aliyev das Vorrücken seiner Armee auch gegenüber Emanuel Macron. Der Präsident Frankreichs hatte sich in einem Telefonat um eine friedliche Lösung bemüht. Eine Waffenruhe konnte er dabei nicht erreichen. Genau wie Russland und die USA gehört Frankreich zu den langjährigen Vermittlern in dem Konflikt.

Türkei und Russland sind bei Krieg in Bergkarabach indirekt beteiligt

Die internationale Bedeutung des Krieges geht auch auf die unterschiedlichen Schutzmächte der beteiligten Staaten zurück. So gilt die Türkei als Verbündeter Aserbaidschans, wohingegen Russland auf der Seite Armeniens steht. Während der aktuellen Eskalation des Krieges in Bergkarabach wächst nun die Sorge darüber, welche Rolle die Türkei einnehmen könnte. Armenien hat der Türkei vorgeworfen, Tausende Söldner aus den Kriegsgebieten in Syrien und Libyen in den Südkaukasus verlagert zu haben. Auch Russland hatte von plausiblen Hinweisen darauf gesprochen.

Von einer friedlichen Einigung scheinen die Kriegsparteien nach einer Woche aber auch ohne Einmischung von außen weit entfernt zu sein. Aserbaidschans Präsident Aliyev lehnte weitere Verhandlungen mit Armenien ab: „Wir haben keine Zeit, noch weitere 30 Jahre zu warten. Der Konflikt muss jetzt gelöst werden.“ Die Lösung suchen beide Parteien zunächst weiter mit Waffengewalt.