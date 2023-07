Armin Laschet teilt gegen AfD aus: „Werden dafür sorgen, dass Sie nie Verantwortung haben“

Von: Linus Prien

Teilen

In der Folge der Ausschreitungen in Frankreich gab es eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Armin Laschet sorgte mit einer Rede gegen die AfD für positive Resonanz.

Berlin – Es ist nicht allzu lang her, dass Armin Laschet noch Spitzenkandidat der Union bei der Bundestagswahl 2021 war. In einem von Kontroversen geprägten Wahlkampf unterlag Laschet Olaf Scholz, trat als CDU-Chef zurück und ebnete den Weg für den jetzigen Vorsitzenden der CDU, Friedrich Merz. 2021 machte die Konkurrenz von Laschet besonders von einem Bild Gebrauch, welches den ehemaligen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen lachend während der Flutkatastrophe zeigte.

Auch dieser Tage gehen wieder Bilder von Laschet durch das Internet. Jetzt dürften diese ihm jedoch nicht derartig schaden, wie es noch vor wenigen Jahren der Fall war. Konkret macht ein Video von einer Rede des Bundestagsabgeordneten die Runde, in der er die AfD scharf für ihren Umgang mit den letzten Krawallen in Frankreich kritisierte.

Laschet gegen die AfD: „Wir werden dafür sorgen, dass Sie nie Verantwortung in diesem Land haben.“

Am 6. Juli teilte ein emotionaler Armin Laschet im Bundestag gegen die AfD aus. Zuvor hatte die AfD beantragt, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in einer Aktuellen Stunde über die eskalierte Situation in Frankreich debattieren. „Ich habe gehört, wie gedroht wurde. Dass aufgeräumt würde, wenn sie an die Macht kommen“, sagte Laschet in seiner Rede und bezog sich auf einen Vorredner der AfD. Es sei weder um Frankreich, noch um die Herkunft des Problems gegangen, aber gleich um „Parallelgesellschaften in Deutschland“. Diese Parallelgesellschaft habe es tatsächlich gegeben, nämlich in der Form vom NSU, „der zehn Jahre mordend durchs Land zog.“ Ebenfalls fällt der Name Walter Lübcke. „Ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet in diesem Land“, sagte Laschet.

Mit Hinblick auf den Vorredner der AfD und die Begrifflichkeit „Aufräumen“ sagte Laschet: „Wir werden dafür sorgen, dass Sie nie Verantwortung in diesem Land haben.“

Laschet gegen die AfD: Es geht um Franzosen, nicht um Ausländer

Laschet, der die Wichtigkeit der Deutsch-Französischen Freundschaft immer wieder betont und im vergangenen Jahr vom französischen Staatspräsident Emmanuel Macron zum Kommandeur im Nationalen Orden der französischen Ehrenlegion ernannt wurde, warf der rechtspopulistischen AfD vor, einen verquerten Blick auf den Gegenstand zu haben. Schließlich handle es sich bei 90 Prozent der jungen Straftäter in Frankreich um Franzosen und nicht um Ausländer, wie die AfD es insinuiert hatte, meint Laschet.

Armin Laschet geht im Bundestag die AfD an. © IMAGO/Christoph Hardt

Laschet ging noch weiter und unterstellte der Bundestagsfraktion der AfD ein fehlendes Verständnis für die Situation in Frankreich und wie diese entstanden sei. „Der große Fehler war: Man hat sie in Banlieues untergebracht, sie hatten kaum eine Aufstiegschance in der französischen Gesellschaft. Und die Präsidenten Frankreichs haben nach 2005 erkannt, dass man mehr Geld nehmen muss, für Bildung, für Aufstiegschancen und für Stadtviertel, für den Abriss von manchen Hochhäusern“. Das habe die AfD wohl nicht verstanden. Laschets Rede stieß mit Ausnahme der AfD-Fraktion, fraktionsübergreifend auf Zustimmung. (lp)