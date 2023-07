Armin Laschet zerlegt die AfD – seine Aussagen haben es in sich

Eine Rede von CDU-Politiker Armin Laschet geht aktuell viral. Der ehemalige NRW-Ministerpräsident zerlegt darin die AfD. Es geht um ein heikles Thema.

Hamm – CDU-Politiker Armin Laschet ist nach seiner verlorenen Kanzlerwahl ein wenig von der politischen Bildfläche verschwunden. Nun hat der ehemalige NRW-Ministerpräsident mit einer Rede im Bundestag für Aufsehen gesorgt. Ein Video davon geht viral.

Rede von Armin Laschet im Bundestag geht viral

Wie wa.de berichtet, haben es viele Aussagen von Armin Laschet in seiner Rede gegen die AfD in sich. „Ihre Gesinnungsgenossen“, klagt Laschet unter anderem an, „haben Menschen ermordet in diesem Land.“ Dann wird der CDU-Politiker sogar noch emotionaler.

Zum Hintergrund: Die AfD hatte im Deutschen Bundestag eine „Aktuelle Stunde zur Situation in Frankreich“ beantragt. Nach dem Tod eines 17-Jährigen durch Schüsse eines Polizisten war es in dem Nachbarland zu schweren Ausschreitungen gekommen.