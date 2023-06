Gegen „feindliche Flugkörper außerhalb der Erdatmosphäre“: Deutschland beschafft Raketenschirm aus Israel

Von: Patrick Mayer

Die Ampel-Bundesregierung beschließt den Kauf eines Arrow-3-Raketenschirms für Deutschland. Der Zeitplan für die Beschaffung steht.

München/Berlin – Deutschland verteidigt seinen Luftraum schon bald mit einem Raketenschutzschirm. Das beschloss der Deutsche Bundestag auf Vorschlag der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP im Zuge der Vorstellung der neuen nationalen Sicherheitsstrategie.

Arrow 3: Deutschland beschließt Kauf von Raketenschutzschirm aus Israel

Laut Bundesverteidigungsministerium soll bis Ende 2023 eine vorvertragliche Vereinbarung mit der israelischen Regierung geschlossen werden, um das Raketenabwehrsystem samt Lenkflugkörpern Arrow 3 zu beschaffen. Ende 2025 soll die Bundeswehr dann, so die Pläne der Bundesregierung, in der Lage sein, den Schutzschirm gegen Lang- und Mittelstreckenraketen über Deutschland wie eine Art Kuppel aufzustellen. „Mit der Beschaffung des Waffensystems Arrow wird schnellstmöglich die Fähigkeitslücke bei der territorialen Flugkörperabwehr geschlossen“, heißt es aus dem Ministerium.

Die israelische Regierung müsse nach Vorstellungen Deutschlands nun „in Vorleistung gehen und zeitnah den Aufbau der Fertigung und die Produktion beauftragen“, erklärte die Behörde aus Berlin weiter: „Das kann den Beschaffungsprozess um sechs Monate beschleunigen.“

Die mobile Abschussrampe eines Arrow-3-Raketensystems. (Symbolfoto) © IMAGO / ZUMA Wire

Das Raketenabwehrsystem könne „rundum ballistische Flugkörper erfassen und abfangen. Mit dem Lenkflugkörper Arrow 3 werden weitreichende feindliche Flugkörper außerhalb der Erdatmosphäre durch einen direkten Treffer (Hit-to-Kill) zerstört“, erläutert das Verteidigungsministerium. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) hat indes angedeutet, dass Deutschland Milliarden für den Schutzschirm ausgeben wird.

Arrow 3: Annalena Baerbock begründet Kauf von Raketenschutzschirm

„Die größte Gefahr für unseren Frieden und für unsere Freiheit in Europa ist traurigerweise seit dem 24. Februar im vergangenen Jahr diese russische Regierung, das russische Regime. Der russische Präsident hat uns gezwungen, in unsere eigene Wehrhaftigkeit zu investieren, stärker als wir das bisher gemacht haben“, erklärte die Grünen-Politikerin im „heute journal“ des ZDF: „Es ist bekannt, wie viele Milliarden solch eine moderne Luftverteidigung kostet. Das sind ganz andere Dimensionen.“

Rechtfertigt die deutsche Sicherheitspolitik: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen, li.) im „heute journal“ des ZDF. © Screenshot ZDF

Laut Business Insider belaufen sich die Kosten für Arrow 3 inklusive Munition und Schulung des Bundeswehr-Personals durch die Israelis auf geschätzt 3,99 Milliarden Euro. Bezahlt werden soll die spektakuläre Anschaffung, die es so in der Bundesrepublik noch nie gab, aus dem Sondervermögen Bundeswehr. FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hatte bereits Ende März am Rande eines Wahlkampftermins ihrer Partei in München Merkur.de erklärt, dass sich die Ampel-Bundesregierung intensiv mit dem möglichen Kauf eines Arrow-3-Raketenschutzschirms auseinandersetze.

Arrow 3: Strack-Zimmermann begutachtete Raketenabwehrsystem in Israel

Die 65-jährige Rheinländerin steht dem Verteidigungsausschuss im Deutschen Bundestag vor. „Der Iron Dome kommt für Deutschland nicht infrage. Das Arrow 3 ist relevant sowie die Patriots der Amerikaner“, sagte die FDP-Politikerin auf Nachfrage, die in Berlin eng mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) zusammenarbeitet, wie sie selbst betonte: „Ich halte viel von ihm.“

Arrow 3 „Arrow“ (Englisch = Pfeil) ist ein Raketenabwehrsystem aus israelischer Produktion zur Bekämpfung von Lang- und Mittelstreckenraketen. Die Raketen des Arrow-Systems haben eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und können bis in die Stratosphäre fliegen. Sie sollen vor allem Boden-Boden-Raketen bekämpfen. Die Raketenabschussrampen sind dabei auf einem mobilen LKW-Tieflader montiert. Das Arrow-System umfasst eine Radaranlage des Typs IAI EL/M-2080 „Green Pine“ sowie mehrere Raketenträger, die an verschiedenen Standorten eines ganzen Landes aufgestellt werden und so einen Raketenschutzschirm bilden sollen.

Sie nannte seinerzeit auch einen Vorteil von Arrow 3: „Das schützt Israel vor Raketen, die für Sekunden die Hemisphäre verlassen und dann auftauchen.“ Ende März 2022 war Strack-Zimmermann mit einer Delegation des deutschen Parlaments in dem Land im Nahen Osten, das sich permanent gegen Raketenangriffe der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas schützen muss. Iron Dome überzeugte sie damals nicht, Arrow 3 dagegen schon.

IRIS-T SLM: Deutschland beschafft sechs Einheiten des Luftverteidigungssystems

Das Bundesverteidigungsministerium schreibt zu den Vorbereitungen des Kaufs: „Das System wird einen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung und kritischer Infrastruktur in Deutschland leisten und die Luftverteidigungsfähigkeiten der Nato stärken.“ Ferner werden für bis zu 950 Millionen Euro aus Mitteln des Sondervermögens sechs Feuereinheiten des bodengebundenen Luftverteidigungssystems IRIS-T SLM beschafft, das im Ukraine-Krieg im Einsatz ist. (pm)