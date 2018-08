Ausschreitungen in Chemnitz: Ministerpräsident warnt vor einseitiger Betrachtung

Nach der tödlichen Messer-Attacke in Chemnitz sind am Montag rund 6000 Rechte aufmarschiert, 20 Menschen wurden verletzt. Sachsens Regierung kündigt Konsequenzen an. Alle Infos im News-Ticker.

Das Wichtigste aus Chemnitz: Messerstecherei, Stadtfest-Abbruch, Großdemonstrationen

In der Nacht zum Sonntag starb ein 35-jähriger Deutscher nach Messerstichen in Chemnitz.

Die Polizei nahm in Tatortnähe zwei Männer, ein Syrer und ein Iraker, fest (22 und 23 Jahre). Sie sind dringend tatverdächtig.

Nach einer von der AfD organisierten Spontandemonstration mit rund 100 Teilnehmern zogen am Sonntagnachmittag rund 800 Menschen durch die Innenstadt. Dazu aufgerufen hatte die rechtsextreme Hooligangruppe Kaotic.

Auf Videos im Netz ist zu sehen, dass ein Teil der Demonstranten gewaltbereit vorging.

Die Bundesregierung verurteilte die Hetzjagden auf ausländisch aussehende Menschen am Sonntag in Chemnitz.

Am Montag gab es mehrere Großdemonstrationen in der Innenstadt von Chemnitz unter anderem von der Organisation Pro Chemnitz. Die Polizei berichtet vom Einsatz von Pyrotechnik, Vermummungen und Hitlergrüßen.

06.22 Uhr: Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage ist es in der Nacht zu Mittwoch in Chemnitz ruhig geblieben. Es habe keine größeren Vorkommnisse gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

06.18 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warnte vor einseitiger Betrachtung. „Wenn sich ein Mob bildet, um Ausländer zu jagen, ist das schrecklich und darf nirgendwo passieren“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wenn jetzt jedoch wieder allein auf die ostdeutschen Länder gezeigt wird, verharmlosen wir ein Problem, das überall in der Bundesrepublik existiert.“

Der stellvertretende sächsische Ministerpräsident und Ost-Beauftragte der SPD, Martin Dulig, sah eine wesentliche Schuld für die Vorfälle von Chemnitz bei der CDU. „In Sachsen wurde das Problem Rassismus und wachsender Rechtsextremismus jahrzehntelang verharmlost“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). „Wir Sachsen müssen mit diesem Makel leben, den uns eine lange Zeit sehr bräsige CDU beschert hat.“

06.08 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Polizeiführung seines Bundeslandes gegen Kritik wegen des Einsatzes in Chemnitz verteidigt. "Die Polizei hat einen super Job gemacht", sagte Kretschmer der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. "Die vielen Demonstranten unterschiedlicher Gruppen wurden auseinandergehalten. Straftaten wurden dokumentiert und werden jetzt rechtlich verfolgt", sagte Kretschmer.

Mit Blick auf Demonstranten, die in Chemnitz den Hitlergruß gezeigt hatten, sagte Kretschmer, das seien "in der Tat furchtbare Bilder" gewesen. Die Betreffenden seien erfasst worden "und werden schon bald zu spüren bekommen, dass in Sachsen hart bestraft wird, wer so etwas tut". Es gebe "am Rand der Gesellschaft eine Szene von Rechtsradikalen, die immer wieder versucht, in die Mitte unserer Gesellschaft vorzudringen". Dies werde Sachsen nicht zulassen.

06.02 Uhr: Nach den Auseinandersetzungen in Chemnitz fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, auch in Sachsen ein solches Amt zu schaffen. „Die Gewaltausbrüche in Chemnitz haben ein äußerst bedrohliches extremistisches Potenzial in Sachsen offenbart“, sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich halte es angesichts der gezeigten Aggressivität auch für jederzeit vorstellbar, dass die Rechtsextremisten gegen jüdische Einrichtungen und Personen gewalttätig auftreten.“

Das waren die Meldungen vom Dienstag

22.21 Uhr: Um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen, werden die Rapper Marteria und Casper Anfang kommender Woche in Chemnitz auftreten. „Wir spielen nächsten Montag um 19 Uhr am Karl-Marx-Kopf wegen der aktuellen Ereignisse“, kündigte Benjamin Griffey alias Casper am Dienstagabend bei einer Party der beiden im brandenburgischen Heimland an. Er fordere die Besucher auf, „auch mal dahin zu kommen, wo es wichtig ist“.

20.41 Uhr: Mit einem großen Aufgebot hat die Polizei in Köln rechte und linke Demonstranten auseinandergehalten, die nach den Ausschreitungen in Chemnitz auf die Straße gegangen waren. Die von der Polizei dem rechten Spektrum zugeordnete Organisation „Begleitschutz Köln“ hatte zu einer Kundgebung wegen der tödlichen Messerstiche in Chemnitz aufgerufen. Den rund 100 Teilnehmern stand am Dienstag ein Vielfaches an Gegendemonstranten gegenüber, die dem Aufruf von „Köln gegen Rechts“, „Antifa“ und „Kein Veedel für Rassismus“ gefolgt waren.

Die Polizei der Millionenstadt hatte im Vorfeld vor möglichen „unfriedlichen Aktionen“ von Kundgebungsteilnehmern gewarnt und Verstärkung aus anderen Städten angefordert. Bis auf kleinere Reibereien sei aber alles friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

20.10 Uhr: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat davor gewarnt, die Attacken von Rechtsextremen in Chemnitz kleinzureden. „Keine Beschwichtigungen, keine Relativierungen“, mahnte Pistorius am Dienstag auf seinem Facebook-Account. „Dieses Signal erwarte ich von allen Anständigen in diesem Land und insbesondere auch vom Bundesinnenminister und allen, die Verantwortung tragen.“ Weiter schrieb er: „Unser Land gehört nicht dieser verblendeten nationalistischen, fremdenfeindlichen, tumben Minderheit, die in Chemnitz ihre denkbar hässlichste Fratze gezeigt hat.“

20.05 Uhr: Mittlerweile hat sich auch die AfD-Bundestagsfraktions zu den Vorgängen in Chemnitz geäußert. Die Fraktionschefs Alexander Gauland und Alice Weidel erklärten einerseits, „Gewalt gegen Unschuldige und Selbstjustiz“ seien „fraglos völlig inakzeptabel und dürfen von einem funktionierenden Rechtsstaat nicht hingenommen werden“.

Zugleich übten sie scharfe Kritik an Medien und Politik: Deren Verhalten sei „unanständig“. „Wenn die abscheuliche Tötung eines Menschen auf offener Straße weniger Beachtung und Empörung erfährt als der wütende Protest dagegen, dann haben wir hier eine fatale Schieflage“, erklärte die beiden AfD-Fraktionsspitzen.

In Chemnitz hatte es am Sonntag am Rande des Stadtfestes eine tödliche Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Ausländern gegeben. Ein 35 Jahre alter Deutscher starb, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Rechtsextreme instrumentalisierten das Geschehen für ihre Zwecke und zogen am Sonntag und Montag durch die Innenstadt. Am Sonntag attackierten einige von ihnen ausländische Passanten.

19.45 Uhr: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier hatte am Sonntag über Twitter offen zur Selbstjustiz aufgerufen. Nicht nur deswegen melden sich nun in den Reihen CDU und SPD Politiker zu Wort, die die AfD in zunehmendem Maße als „Fall für den Verfassungsschutz“ sehen.

CDU-Minister kritisiert sächsische Polizei scharf

18.36 Uhr: Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat das Vorgehen von Politik und Polizei in Sachsen im Zusammenhang mit den Krawallen von Chemnitz scharf kritisiert. „Am ersten Tag kann man vielleicht noch überrascht werden - am zweiten Tag nicht mehr“, sagte Caffier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag. Die Verantwortlichen in Chemnitz hätten die politische Brisanz der Lage offensichtlich völlig falsch eingeschätzt.

„Als zuständiger Innenminister darf man nicht die Augen vor der Realität verschließen“, sagte Caffier als Sprecher der unionsgeführten Innenressorts. „Man muss den Rechtsextremismus genauso bekämpfen wie jede andere Form von Extremismus auch.“ Die Staatsgewalt dürfe nicht durch einen Mob ausgeübt werden. Die Polizei müsse immer die Rückendeckung des Ministers spüren.

Nach den Krawallen in Chemnitz will Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) die sächsische Stadt am Freitag besuchen. "Wenn Rechte mit Aufmärschen und Nazi-Parolen versuchen, den öffentlichen Raum zu kapern und staatliche Institutionen in Frage stellen, dürfen wir das nicht hinnehmen", erklärte Giffey am Dienstag. "Im Gegenteil, wir müssen Gesicht zeigen."

Daher wolle sie in Chemnitz "denen den Rücken stärken, die vor Ort für ein demokratisches Chemnitz eintreten", fügte Giffey hinzu. Sie wolle auch mit der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) sprechen.

Eine Mahnwache von Bürgern aus dem Dunstkreis der islamfeindlichen Pegida-Bewegung hat am Dienstag in Dresden zunächst nur wenig Zulauf erhalten. Eine Stunde nach Beginn der Aktion, die anlässlich der Vorkommnisse in Chemnitz angemeldet wurde, waren nur etwa 50 Teilnehmer gekommen. Gut 100 Meter entfernt versammelten sich etwa dreimal so viele Gegendemonstranten. Da es auf beiden Seiten anfangs weder Sprechchöre noch Redebeiträge gab, wirkte das Geschehen sehr statisch.

Später ergriffen bei der Mahnwache mehrere Redner das Wort und geißelten die Asylpolitik der Bundesregierung. Auf einem Banner wurde Chemnitz in einer Reihe mit Berlin, Paris und London genannt - Städte, in denen Attentate stattgefunden hatten. Die Mahnwache war unter dem Titel „Innere Sicherheit - schützt unsere Familien!“ von einer Person angemeldet worden. Unter den Teilnehmern befanden sich mehrere Menschen, die zum Stammpublikum von Pegida gehören.

Droht erneute Eskalation in Chemnitz? „Pro Chemnitz“ ruft wieder zu Demo auf

17.40 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen zur Demonstration in Chemnitz am Montagabend übernommen. Damit sei die Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) beauftragt worden, teilte die Behörde mit. Ermittelt wird unter anderem gegen Menschen, die den Hitlergruß gezeigt haben. Die Polizei sprach von zehn Personen, denen das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen wird.

17.07 Uhr: Die Proteste in Chemnitz sollen weitergehen: Die rechtspopulistische Bewegung Pro Chemnitz hat erneut zu einer Demonstration aufgerufen. Wie die Stadt am Dienstag bestätigte, wurde für Donnerstag eine Kundgebung am Stadion für 500 Personen angemeldet. Anlass ist der Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum sogenannten Sachsengespräch. Der Regierungschef und die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) haben Menschen der Stadt zu einer Diskussionsrunde in die Räume der Arena eingeladen.

17.00 Uhr: CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer ruft nach den rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz dazu auf, sich in aller Deutlichkeit von rechter Gewalt abzugrenzen. „Rechtsradikale und Neonazis verbreiten Lügen und rufen zur Gewalt auf. Die AfD zeigt mit der Unterstützung für Gewalttäter wieder einmal, dass sie rechtsradikale Elemente in ihren Reihen duldet. Die breite Mitte der Gesellschaft ist aufgerufen, sich dem entgegen zu stellen, nicht nur in Sachsen, sondern überall in Deutschland“, sagte Kramp-Karrenbauer.

Kein „Brennpunkt“ in der ARD zu Ausschreitungen in Dresden

16.23 Uhr: Bei besonders wichtigen Ereignissen sendet die ARD zur Hauptsendezeit einen so genannten „Brennpunkt“ - eine Sondersendung, die sich zusätzlich zu den regulären Nachrichtensendungen mit den Geschehnissen befasst. Zuletzt gab es einen ARD-“Brennpunkt“ zur Hitzewelle in Deutschland.

Zur tödlichen Messerattacke in Chemnitz und den anschließenden gewaltsamen Ausschreitungen auf rechten Demonstrationen gab es am Montag jedoch keine Sondersendung. Auf Twitter gab es Nachfragen an die ARD, warum darauf verzichtet wurde. Die Antwort des Senders fiel für einige Nutzer recht unbefriedigend aus: Ein „Brennpunkt“ komme zum Einsatz, „wenn an einem aktuellen Thema ein besonders großes Informationsbedürfnis besteht, das im Rahmen der Berichterstattung in den Regelinformationssendungen nicht ausreichend erfüllt werden kann“. schrieb die ARD.

ein „Brennpunkt“ kommt zum Einsatz, wenn an einem aktuellen Thema ein besonders großes Informationsbedürfnis besteht, das im Rahmen der Berichterstattung in den Regelinformationssendungen nicht ausreichend erfüllt werden kann. — Das Erste (@DasErste) 27. August 2018

Eine Userin reagiert auf diese Begründung fassungslos: „Sie machen einen Brennpunkt zur WM und zu 30 Grad im Sommer? Aber wenn die Demokratie und Rechtsstaat den Bach runterzugehen drohen, dann "interessiert das nicht genug Leute"?!“ Ein anderer kritisiert: „In Deutschland werden wieder Menschen gejagt und das deckt das öffentlich rechtliche Fernsehen im Rahmen einer normalen Bericherstattung ab – einfach nur peinlich.“

16.05 Uhr: Auch zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod des 35-Jährigen haben am Dienstag viele Menschen am Tatort des Chemnitzers gedacht. Einige hielten an dem Ort in der Innenstadt inne, andere legten Blumen ab.

Fast in der Mitte des größer gewordenen Kreises aus Blumen und Grabkerzen hat jemand ein gerahmtes Bild des getöteten Mannes aufgestellt. Eine Sonnenblume verdeckte fast den angebrachten Trauerflor.

+ Ein Foto des Opfers steht am Tatort zwischen zahlreichen Blumen und Kerzen. © dpa / Jan Woitas

An der Stelle hatte es am Sonntag eine tödliche Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Ausländern gegeben. Der 35 Jahre alte Deutsche starb. Gegen einen Syrer und einen Iraker wurden Haftbefehle erlassen.

Ausschreitungen in Dresden: Kubicki gibt Merkel Mitschuld

15.58 Uhr: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine Mitschuld an den rechtsextremen Übergriffen in Chemnitz gegeben. "Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im 'Wir-schaffen-das' von Kanzlerin Angela Merkel", sagte Kubicki den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Mit dem Satz hatte Merkel mehrfach für ihre Linie in der Flüchtlingspolitik geworben.

Seit der Wiedervereinigung sei es nicht ausreichend gelungen, die Menschen im Osten zu integrieren und ihnen anerkennende Wertschätzung entgegenzubringen, sagte Kubicki. "Wie sollen sich Menschen fühlen, die glauben, alles was ihnen jahrelang vorenthalten oder gestrichen wurde, werde auf einmal Flüchtlingen gewährt?" Die Vorgänge in Chemnitz so zu interpretieren, als gäbe es eine rechtsextremistische Massenbewegung, halte er für "maßlos übertrieben", fügte der Bundestagsvizepräsident hinzu. Die große Mehrheit der Sachsen habe mit Nazis nichts am Hut.

Ausschreitungen in Chemnitz: Steinmeier bezieht Stellung

15.40 Uhr: Zu den Ausschreitungen in Chemnitz hat sich jetzt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geäußert. Er teile die Trauer über den Tod eines Chemnitzer Bürgers. „Aber die Erschütterung über diese Gewalttat wurde missbraucht, um Ausländerhass und Gewalt auf die Straßen der Stadt zu tragen.“

Gewalt müsse geahndet werden, sagte Steinmeier weiter, egal von wem sie ausgehe, tätliche Angriffe ebenso wie Volksverhetzung. Alle Menschen in Deutschland müssten darauf vertrauen können, dass Polizei und Justiz entschlossen handelten und keine Rechtsbrüche zuließen.

„Der Staat - und allein der Staat - sorgt in diesem Land für Recht und Sicherheit. Aber die Bürger - wir alle - sorgen für den gesellschaftlichen Frieden“, betonte Steinmeier. Wer Sicherheit und gesellschaftlichen Frieden wolle, dürfe nicht „selbst ernannten Rächern“ hinterherlaufen. „Lassen wir uns nicht einschüchtern von pöbelnden und prügelnden Hooligans. Lassen wir nicht zu, dass unsere Städte zum Schauplatz von Hetzaktionen werden. Hass darf nirgendwo freie Bahn haben in unserem Land.“

Nach Messerattacke in Chemnitz: Rechte demonstrieren heute in Dresden

15.30 Uhr: Seit 15 Uhr wollen rechte Gruppierungen als Reaktion auf die Messerattacke in Chemnitz erneut demonstrieren - diesmal allerdings vor dem sächsischen Landtag in Dresden. Die Teilnehmerzahl scheint jedoch bisher gering zu sein, wie mehreren Twitter-Beiträgen zu entnehmen ist, unter anderem von Landtagsabgeordneten Mirko Schultze. Auch eine Gegendemonstration hat sich in Dresden angemeldet.

Zu der Veranstaltung um 15 Uhr vor dem Landtag unter dem Motto „Innere Sicherheit - schützt unsere Familien!“ war eine Versammlung mit bis zu 100 Personen angezeigt. Der Anmelder ist laut Dresdner Polizei dem rechten Spektrum zuzuordnen. Die Mahnwache soll nach Angaben der Stadt bis Mittwochmittag dauern.

Schnelle Mobilisierung auf Seiten der DemokratInnen (250 Menschen). Wenige Nazis auf der AfD Pegida Ansammlung. #dd2808 — MdL Mirko Schultze (@schullegr) 28. August 2018

15.26 Uhr: Der Zentralrat der Juden ist bestürzt über die Eskalation in Chemnitz. „Erschreckend viele Menschen“ hätten keine Hemmungen, „aufgrund von Gerüchten regelrecht Jagd auf bestimmte Gruppen zu machen und zur Selbstjustiz aufzurufen“, sagte Präsident Josef Schuster. „Vorfälle dieser Art gibt es gerade in Sachsen so häufig, dass wir nicht von einem Einzelfall sprechen sollten.“

Hitlergrüße in Chemnitz: Özdemir stellt Strafanzeige

15.00 Uhr:Ex-Grünen Chef Cem Özdemir hat nach den Ausschreitungen in Chemnitz wegen des dort mehrfach gezeigten Hitlergrußes Strafanzeigen gegen Unbekannt gestellt. "Dass die selbst ernannten 'besorgten Bürger' blindlings Nazis hinterherlaufen, ist schlimm genug", sagte Özdemir am Dienstag der Welt. "Aber dass in Chemnitz nun auch Hetzjagden auf Menschen gemacht und der Hitlergruß vor den Augen von Polizei und ganz offen in die Kamera gezeigt wird, das hat mich entsetzt."

Der Grünen-Politiker übte zudem Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). "Statt Hinweise auf ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus regelmäßig als Sachsen-Bashing abzutun", sollten der Heimatminister und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer das Thema "endlich ernsthaft angehen".

Ausschreitungen in Chemnitz: Sachsen will gegen Rechtsextreme vorgehen

14.49 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sieht die Reaktion auf rechte Umtriebe als gesamtgesellschaftliche Aufgabe: „Wir brauchen einen Ruck in Deutschland, auch in der sächsischen Gesellschaft.“ Es gehe darum, die Mitte der Gesellschaft zu mobilisieren. Für Extremismus sei kein Platz. Bei den Ermittlungen zu Chemnitz erwartet er baldige Ergebnisse.

„Dieses Ereignis, so wie es stattgefunden hat, muss uns alle aufrütteln“, sagte Kretschmer. Die Ereignisse von Chemnitz zeigten, dass man im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen dürfe.

14.38 Uhr: Polizei und sächsische Landesregierung entsenden mehr Beamte nach Chemnitz. Die Zahl der Polizisten vor Ort werde sich in den kommenden Tagen und Wochen "deutlich erhöhen", sagte Landespolizeipräsident Jürgen Georgie vor Journalisten in Dresden.

Linke: CDU hat Rechtsextremismus in Sachsen verharmlost

14.31 Uhr: Die Linke im Bund wirft der sächsischen CDU vor, das Problem des Rechtsextremismus im Freistaat verharmlost zu haben. „In Chemnitz zeigte sich dieser Tage, wohin die jahrzehntelange Beschwichtigungspolitik der sächsischen CDU gegenüber Neonazis und rassistischer Gewalt führt: es wurde Jagd auf Menschen gemacht, Journalisten mussten ihre Arbeit in Chemnitz abbrechen, weil sie um Leib und Leben fürchteten, bei Aufmärschen von rechten Kameradschaften wurde massenweise der Hitlergruß gezeigt und die Polizei war überfordert“, kritisierten die Linke-Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger am Dienstag. „Diese Beschwichtigungspolitik muss beendet werden. Das Versagen der politisch Verantwortlichen in der Staatsregierung muss personelle Konsequenzen haben“, forderten die Parteichefs.

Im Nachrichtensender n-tv forderte Riexinger denRücktritt des sächsischen Innenministers Roland Wöller (CDU). Hier liege ein „totales Versagen“ der Landesregierung vor. „Ich finde, der Innenminister muss den Hut nehmen“, sagte Riexinger.

In Chemnitz zeige sich auch, dass die AfD der Parlamentarische Arm der Neonazis sei, die auf den Straßen eine pogromartige Stimmung schafften. Die sächsische Landesregierung sei nun mehr denn je gefragt, Haltung zu zeigen.

Polizei widerspricht Gerüchten um sexuelle Belästigung

14.10 Uhr: Auf rechten Seiten im Internet wurden nach der Messerattacke auf einen 35-Jährigen auf dem Chemnitzer Stadtfest Gerüchte verbreitet, um die Stimmung anzuheizen: Die beiden Tatverdächtigen hätten eine Frau sexuell belästigt, das spätere Opfer hätte eingreifen wollen. Die Polizei hat dem am Dienstag widersprochen: Den tödlichen Messerstichen ist kein sexueller Übergriff auf eine Frau vorausgegangen, sagte Landespolizeipräsident Jürgen Georgie. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärte, es habe sich nicht bestätigt, dass eine Frau habe geschützt werden sollen und dass es deswegen zu der Straftat gekommen sei.

Georgie sagte, es habe einen Streit zwischen zwei Männergruppen gegeben, in dessen Verlauf schließlich Messer eingesetzt worden seien. Der 35 Jahre alte Deutsche starb, zwei weitere Männer wurden schwer verletzt.

Als Tatverdächtige wurden ein Iraker und ein Syrer in U-Haft genommen. Diese Tatsache sei „überhaupt kein Grund für eine Generalverdächtigung aller ausländischen Mitbürger“, sagte der Ministerpräsident Kretschmer.

Angela Merkel äußert sich zu Ausschreitungen in Chemnitz

13.54 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach den Protesten in Chemnitz bekräftigt, in einem Rechtsstaat sei kein Platz für Hetzjagden auf Ausländer. Die Kanzlerin sagte am Dienstag: „Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab, und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun.“ Sie fügte hinzu: „Es darf auf keinem Platz und keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen.“

13.49 Uhr: Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) haben die Bilder der Demonstrationen in Chemnitz schockiert, sagte er bei der Pressekonferenz. Zu den Protesten seien Chaoten und Hooligans aus dem ganzen Bundesgebiet angereist: Unter anderem aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg.

+ Michael Kretschmer (l, CDU), Ministerpräsident von Sachsen, Roland Wöller (M, CDU), Innenminister von Sachsen, und Jürgen Georgie, Landespolizeipräsident, nehmen an der Kabinetts-Pressekonferenz teil. © dpa / Monika Skolimowska

„Das ist Anlass, die Sicherheitsvorkehrungen zu verschärfen“, kündigte Wöller an. Die polizeilichen Maßnahmen in Chemnitz sollten erheblich ausgeweitet werden. „Die eingesetzten Beamten haben einen verdammt guten Job gemacht“, sagte der Minister.

Ausschreitungen in Chemnitz: 6000 Rechte, 1500 Gegendemonstranten, 20 Verletzte

13.35 Uhr: Die Zahl der Verletzten bei den Ausschreitungen in Chemnitz ist höher als angenommen: Bei den Protesten am Montagabend sind 18 Demonstranten und zwei Polizisten verletzt worden. Das gab die Polizei in einer Bilanz bekannt. Darüber hinaus gab es 43 Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung (11), Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (10), Landfriedensbruchs (2) und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz (3).

Hier die ausführliche Zusammenfassung zum Polizeieinsatz anlässlich des Demonstrationsgeschehens am gestrigen Abend in #Chemnitz #c2708 https://t.co/sRd8Lnwt7W pic.twitter.com/YpFUyYI72P — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 28. August 2018

Den Angaben zufolge waren 591 Einsatzkräfte aufgeboten. Laut Polizei hatten sich bei der vom rechtspopulistischen Bündnis Pro Chemnitz angemeldeten Demonstration rund 6000 Teilnehmer versammelt. An der von der Links-Partei für das Bündnis Chemnitz nazifrei organisierten Kundgebung hatten danach rund 1500 Menschen teilgenommen.

Ausschreitungen in Chemnitz: Kretschmer spricht in Pressekonferenz

13.29 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die Ausschreitungen in Chemnitz bei einer aktuell laufenden Pressekonferenz scharf verurteilt. „Die politische Instrumentalisierung durch Rechtsextremisten ist abscheulich“, sagte er. Die Ereignisse von Chemnitz zeigten, dass man im Kampf gegen Rechtsextremismus nicht nachlassen dürfe. Der Staat lasse sich das Gewaltmonopol nicht aus der Hand nehmen. „Der sächsische Staat ist handlungsfähig und er handelt“, sagte Kretschmer. Straftäter auf allen Seiten würden dingfest gemacht.

+ Kabinetts-Pressekonferenz mit Kretschmer © dpa / Monika Skolimowska

Kretschmer kündigte hat nach den Ereignissen von Chemnitz ein entschiedenes Vorgehen gegen Stimmungsmache im Internet an. Die Mobilisierung für die Demos am Sonntag und Montag im Internet sei stärker als aus der Vergangenheit bekannt. „Diese Mobilisierung beruht auf ausländerfeindlichen Kommentaren, auf Falschinformationen und auf Verschwörungstheorien. Das ist auch Stimmungsmache gegen den Staat und seine Institutionen. Es ist zum Teil ein Angriff auf unsere Wahrheitssysteme.“

Ausschreitungen in Chemnitz: Jetzt äußert sich Innenminister Seehofer

13.01 Uhr: Horst Seehofer bietet dem Bundesland Sachsen die Polizeiunterstützung des Bundes an. „Die Polizei in Sachsen ist in einer schwierigen Situation. Sofern von dort angefordert, steht der Bund mit polizeilichen Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung.“ Das erklärte der Bundesinnenminister am Dienstag in Berlin.

„Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers der Messerattacke. Ich bedauere diesen Todesfall zutiefst.“ Die Betroffenheit der Bevölkerung darüber sei verständlich. „Aber ich will auch ganz deutlich sagen, dass dies unter keinen Umständen den Aufruf zu Gewalt oder gewalttätige Ausschreitungen rechtfertigt“, fügte er hinzu. Dafür sei in einem Rechtsstaat kein Platz.

Ausschreitungen in Chemnitz: Hooligans und Rechtsextreme aus dem gesamten Bundesgebiet

12.57 Uhr: Zur Demonstration „Pro Chemnitz“ mit Tausenden Teilnehmern sind nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes Hooligans und Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet angereist. Es sei überregional für Chemnitz mobilisiert worden und es habe am Montag überregionale Anreisebewegungen gegeben, sagte der Sprecher des sächsischen Verfassungsschutzes, Martin Döring, am Dienstag.

Den Kern hätten sächsische Rechtsextremisten gebildet. Die Szene in Chemnitz um die Hooligan-Gruppen „Kaotic“ und „NS-Boys“ sei virulent und mobilisierungsstark. Es seien vor allem die sozialen Netzwerke genutzt worden, um zur Fahrt nach Sachsen aufzurufen.

12.05 Uhr: Neue Details zum gewaltsamen Todes eines 35-Jährigen nach dem Stadtfest in Chemnitz: Die Staatsanwaltschaft hat ein Handeln der Tatverdächtigen aus Selbstschutz ausgeschlossen. „Nach dem bisherigen Erkenntnisstand bestand keine Notwehrlage für die beiden Täter“, teilte eine Sprecherin am Dienstag schriftlich mit. Details zum Tathergang, bei dem zwei weitere Deutsche zum Teil schwer verletzt wurden, gab die Staatsanwaltschaft nicht bekannt.

Lesen Sie auch: CDU verliert in Mitteldeutschland dramatisch - AfD klettert in neue Höhen

Der 35-Jährige war am Sonntag durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb ist. Gegen zwei Tatverdächtige aus Syrien und dem Irak wurde Haftbefehl erlassen. Ihnen wird gemeinschaftlicher Totschlag vorgeworfen.

Spekulationen darüber, dass das Opfer kubanische Wurzeln gehabt haben soll, konnte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen. Das Opfer ist in Karl-Marx-Stadt - das heutige Chemnitz - geboren, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit. „Ob er auch kubanische Wurzeln hat, ist mir nicht bekannt“, sagte eine Sprecherin.

Ausschreitungen in Chemnitz: Rechte Hetze auch bei sächsischer CDU?

11.55 Uhr:CDU und AfD tragen nach Ansicht der Linke-Innenpolitikerin Ulla Jelpke Mitverantwortung für das aggressionsgeladene Klima in Chemnitz. „In Sachsen erleben wir ein widerwärtiges Konglomerat aus

rechter Hetze aus der Union , die sich seit Jahren schützend vor den rassistischen Mob stellt, geistigen Brandstiftern von der AfD, einer von „besorgten Bürgern“ durchdrungenen Polizei und militanten Neonazis auf der Straße“, sagte Jelpke.

Die Bundestagsabgeordnete sagte, sie hielte es für falsch, wegen der gewalttätigen Übergriffe auf Ausländer in Chemnitz jetzt keine Asylbewerber mehr in die sächsische Stadt zu schicken. „Es wäre eine Kapitulation vor dem rechtsextremen Mob, jetzt keine Schutzsuchenden mehr nach Chemnitz zu lassen.“ Wer deshalb aber nicht dort hin will, sollte auch das Recht haben, einen anderen Wohnort zu wählen.

Sebastian Kurz verurteilt Ausschreitungen in Dresden

11.43 Uhr: Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat die Vorfälle in Chemnitz verurteilt. „Ich bin erschrocken über die neo-nazistischen Ausschreitungen in #Chemnitz“, schrieb der Chef der konservativen ÖVP auf Twitter. „Vorfälle wie diese sind auf das Schärfste zu verurteilen!“.

Ich bin erschrocken über die neo-nazistischen Ausschreitungen in #Chemnitz. Vorfälle wie diese sind auf das Schärfste zu verurteilen! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 27. August 2018

11.32 Uhr: Außenminister Heiko Maas hat zur Verteidigung demokratischer Werte in Chemnitz und weltweit aufgerufen. „Rechtsextremismus ist nicht nur eine Bedrohung von Menschen anderer Herkunft, sondern eine Gefährdung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaften“, sagte der SPD-Politiker. „Wir müssen alles tun, um Menschenwürde, Demokratie und Freiheit zu verteidigen, nicht nur in Chemnitz, sondern überall auf der Welt.“

Genau vor 55 Jahren habe der amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King seine berühmte Rede über den Traum von Gleichberechtigung aller Menschen gehalten, sagte Maas. „Solange radikale Hetzjagden veranstaltet werden, haben wir noch viel zu tun, damit der Traum von Gleichberechtigung Wirklichkeit wird.“

Ausschreitungen in Chemnitz: Zehn Menschen zeigten Hitlergruß

11.08 Uhr: Nach den gewalttätigen Demonstrationen in Chemnitz ermittelt die Polizei gegen zehn Menschen, die den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Ihnen wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von mehreren Personen seien die Personalien aufgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, dass es keine Festnahmen gegeben habe. Die Nacht in Chemnitz ist den Angaben zufolge ohne Zwischenfälle geblieben.

Am gestrigen Tag wurden uns im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen in #Chemnitz insgesamt 10 Verstöße § 86a StGB in Form von Hitlergrüßen bekannt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Von mehreren Personen wurden die Personalien noch vor Ort erhoben. #c2708 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 28. August 2018

Zuvor waren am Montagabend bei Protesten Tausender rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt mindestens sechs Menschen verletzt worden. Laut Polizei sind vier davon Teilnehmer der von der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz angemeldeten Demo. Diese seien bei der Abreise durch 15 bis 20 Angreifer verletzt worden. Zwei von ihnen seien zur Behandlung ins Krankenhaus gekommen.

Rechte wollen heute in Dresden demonstrieren

10.50 Uhr: Der Schock über die Ausschreitungen in Chemnitz mit sechs Verletzten hält noch an - und schon wollen rechte Gruppen heute wieder in Sachsen demonstrieren, diesmal in Dresden. Wiebild.de berichtet, ist für Dienstagnachmittag um 15 Uhr eine Protestaktion vor dem Sächsischem Landtag in Dresden angemeldet. Ein Polizeisprecher bestätigte dies gegenüber der Zeitung. „Wir bereiten einen entsprechenden Einsatz gerade vor. Die Anmeldung kommt von einer Privatperson, die dem rechten Spektrum zuzuordnen ist“, wird der Sprecher zitiert.

Bereits am Sonntag und Montag war des zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, dabei kam es auch zu Hetzjagden auf Ausländer. Beim Aufeinandertreffen von rechten Demonstranten und Gegendemonstranten wurden am Montag sechs Personen verletzt.

Nach Ausschreitungen in Chemnitz: Justizministerin warnt vor rechtsfreien Räumen

10.28 Uhr: Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat nach den Krawallen in Chemnitz vor dem Entstehen rechtsfreier Räume gewarnt. "Es ist ein Grundprinzip des Rechtsstaates, dass Recht auch durchgesetzt wird", sagte Barley am Dienstag dem "Handelsblatt". Es dürfe nicht "der Anschein entstehen, dass es Räume und Orte gibt, in denen das nicht der Fall ist".

Im konkreten Fall sieht Barley die sächsischen Behörden in der Pflicht. Straftaten müssten konsequent verfolgt werden, forderte die SPD-Politikerin. "Wer Menschen bedroht, angreift und gegen Minderheiten hetzt, muss unmittelbar zur Rechenschaft gezogen werden", sagte Barley. "Jagdszenen und Selbstjustiz darf es in Deutschland nie wieder geben."

Nach Ausschreitungen in Chemnitz: Kritik an Horst Seehofer

10.15 Uhr: Nach den Ausschreitungen in Chemnitz hat der Grünen-Politiker Konstantin von Notz Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für dessen Umgang mit den Vorfällen kritisiert. Dass Seehofer dazu seit Tagen schweige, sei skandalös, sagte der Innenpolitiker am Dienstag dem Nachrichtenportal t-online. „Der Bundesinnenminister muss sich fragen lassen, ob das Amt für ihn noch das richtige ist.“

+ Bundesinnenminister Horst Seehofer © dpa / Jens Hartmann

Notz kritisiert auch eine frühere Aussage von Horst Seehofer: „Wer unberechtigterweise von einer Herrschaft des Unrechts spricht, schafft auch die Legitimationsbasis für einen rechten Mob, der meint, er müsse das Recht selbst in die Hand nehmen.“ Seehofer hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Februar 2016 im Zusammenhang mit ihrer Flüchtlingspolitik eine Herrschaft des Unrechts unterstellt.

Demonstrationen in Chemnitz: Sächsischer CDU-Politiker weist Kritik an Polizei zurück

9.55 Uhr: Der sächsischeCDU-Generalsekretär Alexander Dierks hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kritik an der Polizei und der sächsischen Landesregierung zurückgewiesen. Er vertrat die Auffassung, der Polizei sei es bei den gewaltsamen Demonstrationen am Montag mit sechs Verletzten gelungen, für Ordnung zu sorgen: „Ich denke, dass die sächsische Polizei am gestrigen Tag durchaus vorbereitet war und dass es auch gelungen ist, Recht und Ordnung durchzusetzen und letzten Endes dafür zu sorgen, Schlimmeres zu verhüten“, so Dierks wörtlich.

Er wolle nicht zulassen, dass „letzten Endes gewaltbereite Demonstranten das Bild von Sachsen und auch das Bild in der Stadt Chemnitz dominieren“, so Dierks. Es sei nicht hilfreich „jetzt wieder pauschal mit dem Finger auf Sachsen zu zeigen.“ Es sei „im höchsten Maße geschmacklos“, dass der gewaltsame Tod des 35-Jährigen auf dem Chemnitzer Stadtfest „derart instrumentalisiert“ werde.

Es gelte jetzt, Sachsens Zivilgesellschaft zu aktivieren und zu zeigen, dass eine Mehrheit von Sachsens Bevölkerung „nicht wollen, dass gewaltbereite Demonstranten Recht und Gesetz versuchen, in die eigenen Hände zu nehmen“.

Nach Ausschreitungen in Chemnitz: Städtebund beklagt Unterbesetzung der Polizei

Update vom 28. August, 9.44 Uhr:

Der Städte- und Gemeindebund hat die von der Polizei eingeräumte Unterbesetzung bei den jüngsten Demonstrationen in Chemnitz kritisiert. „Das ist ein schlechtes Zeichen für den starken Rechtsstaat“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem „Handelsblatt“ (Dienstag). „Hier müssen die Konzepte nachgebessert werden, damit sich derartige Ereignisse nicht wiederholen.“

Bei neuen Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt waren am Montagabend mindestens sechs Menschen verletzt worden.

Ausschreitungen in Chemnitz: Kommentare nationaler und internationaler Medien

Update vom 28. August, 8.34 Uhr: Die Ausschreitungen in Chemnitz am Sonntag beherrschen weiter die aktuelle Debatte. Wir haben eine Auswahl an Kommentaren nationaler und internationaler Medien zum Thema Chemnitz zusammengestellt.

Update vom 28. August, 6.28 Uhr: Angesichts der jüngsten Ausschreitungen in Chemnitz hat die Amadeu Antonio Stiftung zunehmende Aggression und Gewaltbereitschaft gegen Zuwanderer beklagt. „Der Rassismus bricht sich unverhohlen Bahn“, sagte der Experte für Rechtsextremismus der Stiftung, Robert Lüdecke, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

„Die Gesellschaft ist stark polarisiert, Menschen äußern immer unverhohlener, welche Menschen sie in Deutschland haben möchten und welche nicht.“ In den sozialen Netzwerken werde ungehemmt gehetzt und viele, die sich dort entsprechend äußerten, wähnten sich „einer gefühlten Mehrheit“ zugehörig, meinte Lüdecke.

Ausschreitungen in Chemnitz: Polizei warnt vor Selbstjustiz

Update von 28. August, 6.20 Uhr: Nach den Ausschreitungen in Chemnitz hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) vor dem Risiko zunehmender Selbstjustiz gewarnt. „Der Staat ist dafür da, mit Polizei und Justiz seine Bürger zu schützen“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Oliver Malchow der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). „Wenn er das in den Augen vieler Bürger aber nicht mehr leisten kann, besteht die Gefahr, dass die Bürger das Recht selbst in die Hand nehmen und auf Bürgerwehren und Selbstjustiz bauen.“ Dies sei ein erschreckender Trend. Über die sozialen Medien könnten viele Menschen schnell mobilisiert werden. „Aus jeder Dorfschlägerei kann eine Hetzjagd werden.“ Dabei handle es sich um Straftaten, die hart zu ahnden seien.

Nach Ansicht der GdP hat der Staat mit Schuld an dieser Entwicklung. Der jahrelange Abbau von insgesamt 16.000 Stellen bei der Polizei habe dazu geführt, dass alle Einsatzkräfte stets verplant seien. „Für Einsatzlagen wie in Chemnitz müssten sich stets mehrere hundert Kollegen in Reserve bereit halten. Das ist vollkommen unrealistisch“, sagte Malchow der Zeitung. Dafür fehlten den Bereitschaftspolizeien die notwendigen Einsatzkräfte. Die GdP fordere 20.000 neue Stellen. „Der Staat hat beim Thema Innere Sicherheit versagt, weil er massiv Personal abgebaut hat. Dieses Problem ist nicht schnell lösbar“, sagte der GdP-Chef.

Update vom 28. August, 6 Uhr: Nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz hat der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka vor der Gefahr inszenierter bürgerkriegsähnlicher Zustände gewarnt. "Es gibt in unserem Land einen kleinen rechten Mob, der jeden Anlass zum Vorwand nimmt und nehmen wird, seine Gewaltphantasien von bürgerkriegsähnlichen Zuständen auf unsere Straßen zu tragen", sagte Lischka der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).

Update vom 28. August, 6 Uhr: Bei Zusammenstößen rechts- und linksgerichteter Demonstranten in Chemnitz hat es am Abend mehrere Verletzte gegeben. Wie die Polizei mitteilte, warfen Teilnehmer aus beiden Lagern "Feuerwerkskörper und andere Gegenstände" - dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr waren die Versammlungen beider Gruppen beendet. Bei der Abreise wurden laut Polizei später zudem vier Teilnehmer der rechten Bürgerbewegung Pro Chemnitz verletzt.

Polizei räumt ein: Zu wenig Personal, kein störungsfreier Einsatz

Update vom 27. August, 22.39 Uhr: Nachdem sich die beiden Demonstrationen am Montagabend aufgelöst haben, räumte ein Polizeisprecher Personalmangel in den eigenen Reihen ein. Man habe mit einigen Hundert Teilnehmern gerechnet und sich entsprechend vorbereitet, aber nicht mit einer solchen Teilnehmerzahl, sagte er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Der Einsatz verlief nicht störungsfrei.“ Noch am Nachmittag hatte Polizeipräsidentin Sonja Penzel versichert, ausreichend Kräfte angefordert worden. Es werde nicht zugelassen, dass Chaoten die Stadt vereinnahmen, sagte sie.

Nach Einschätzung der Polizei am Abend konnte eine Eskalation und ein Aufeinandertreffen der beiden Lager nur mit Mühe verhindert werden. Die Polizei hatte auch Wasserwerfer aufgefahren. Allerdings musste davon kein Gebrauch gemacht werden. Teilnehmer berichteten in sozialen Medien, dass es immer wieder Versuche gegeben habe, die Polizeikette zu durchbrechen. Auch von Vermummten wurde berichtet. Beobachter gehen davon aus, dass die Situation in der Stadt zunächst angespannt bleiben wird. Die Polizei wollte auch in der Nacht präsent bleiben.

Einsatzlage in Chemnitz laut Polizei beruhigt - Verkehr normalisiert

Update vom 27. August, 22.27 Uhr: Aktuell beruhigt sich die Lage in Chemnitz nach Angabe der Polizei Sachsen. Der Verkehr normalisiere sich und die Einsatzkräfte könnten durchschnaufen, so die Polizei per Twitter.

Langsam beruhigt sich die Einsatzlage in #Chemnitz. Der Verkehr normalisiert sich und unsere Einsatzkräfte können durchschnaufen. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Videos und Fotos bei Twitter zeigen Lage in Chemnitz

Update vom 27. August, 22.25 Uhr: Bei Twitter lassen sich die Geschehnisse des Abends in Chemnitz aus subjektiver Sicht verschiedener Twitter-User nachverfolgen. Ein Video gewährt einen Überblick über das Gelände rund um das berühmte Chemnitzer Karl-Marx-Monument um etwa 20 Uhr. Es sind an verschiedenen Stellen Rauchschwaden auszumachen, die vermutlich von Pyrotechnik herrühren, von deren Einsatz auch die Polizei mehrfach berichtet hat. Der Nutzer schreibt dazu: „Lage in #Chemnitz eskaliert gerade. Nazis schmeißen Gegenstände. Es kam zu Panik bei den Gegenprotestanten. #Nazis laufen jetzt durch die Stadt.“ Die Polizei berichtete gegen 20 Uhr von Würfen von „Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen aus beiden Versammlungslagern“ (siehe Ticker-Eintrag um 20.17 Uhr). Später sprach die Polizei von vereinzelten Zusammenstößen von Teilnehmern der verschiedenen Versammlungen (siehe Ticker-Eintrag um 21.35 Uhr) und davon, dass die Lage „angespannt“ sei (siehe Ticker-Eintrag um 21.25 Uhr). Von einer „Eskalation“ war seitens der Polizei nicht die Rede.

Lage in #Chemnitz eskaliert gerade. Nazis schmeißen Gegenstände. Es kam zu Panik bei den Gegenprotestanten. #Nazis laufen jetzt durch Stadt. #c2708 pic.twitter.com/HVwfYBu4AJ — Marco Böhme (@BoehmeMarco) August 27, 2018

Internet-Video zeigt Demonstrant mit Hitlergruß

Update vom 27. August, 22.06 Uhr: Auf dem Video eines Twitter-Users ist ein Mann zu erkennen, der sich aus der Versammlung löst und direkt vor einer Reihe Polizisten den Hitler-Gruß zeigt. Der Nutzer schreibt dazu: „Neonazis setzen sich ohne Absprache mit der Polizei in Bewegung. Einer macht den Hitlergruß.“

Neonazis setzen sich ohne Absprache mit Polizei in Bewegung. Einer macht den Hitlergruß. #Chemnitz #c2708 pic.twitter.com/tto1GroPe3 — Felix Huesmann (@felixhuesmann) August 27, 2018

Mindestens zwei Verletzte, Augenzeugen: aggressive Stimmung

Update vom 27. August, 21.57 Uhr : Bei Protesten rechter und linker Demonstranten in der Chemnitzer Innenstadt sind am Montagabend mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Polizei wollte nicht ausschließen, dass sich Zahl der Betroffenen noch erhöht. Zur Schwere der Verletzungen lagen der Polizeidirektion Chemnitz zunächst keine Angaben vor. Es seien Feuerwerkskörper und Gegenstände geworfen worden, hieß es. Teilnehmer berichteten von einer aggressiven Stimmung.

Nach Berichten von Augenzeugen im Internet kam es wiederholt zu Versuchen, die Kette der Polizisten zu durchbrechen. Die Polizei hatte unter anderem Wasserwerfer auffahren lassen. Am Abend lösten sich beide Demonstrationen auf.

Polizei: Beide Versammlungen des Abends jetzt beendet

Update vom 27. August, 21.35 Uhr: Die Polizei teilt per Twitter mit, dass nun auch die zweite Versammlung des heutigen Montags beendet sei. Vereinzelt gerieten demnach Teilnehmer der verschiedenen Versammlungen aneinander. Die Polizei trenne weiterhin konsequent und verhindere Auseinandersetzungen.

Auch die zweite Versammlung am heutigen Tag wurde soeben beendet. Vereinzelt geraten Teilnehmer der verschiedenen Versammlungen aneinander. Wir trennen weiter konsequent und verhindern Auseinandersetzungen. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Sachsens Innenminister Wöller vor Ort - Dank an alle Polizisten für ruhiges und besonnenes Handeln

Update vom 27. August, 21.25 Uhr: Wie die Polizei Sachsen um kurz nach 21 Uhr twitterte, stattete der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) dem Führungsstab während des laufenden Einsatzes einen Besuch ab. Er danke allen eingesetzten Polizisten für ihr ruhiges und besonnenes Handeln. Die Lage bleibe aber angespannt.

Innenminister Wöller schaute gerade im Führungsstab vorbei und informierte sich über das laufende Einsatzgeschehen. Er dankt allen eingesetzten Polizisten für ihr ruhiges und besonnenes Handeln. Die Lage bleibt angespannt. #c2708 #chemnitz pic.twitter.com/0Qs7JRy99R — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Um kurz vor halb 9 hat die Versammlung Pro Chemnitz laut Polizei-Twittermeldung ihren Endpunkt erreicht. Der überwiegende Teil der Teilnehmer entferne sich demnach zügig in alle Richtungen. Die Polizei bittet weiterhin um friedliches Verhalten.

Die Versammlung Pro Chemnitz hat den Endpunkt erreicht und wurde soeben beendet. Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer entfernt sich zügig in alle Richtungen. Bitte sorgt weiter dafür, dass es friedlich bleibt. #c2708 #chemnitz pic.twitter.com/4wwT0jraAt — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Polizei: „Überwiegender Teil der Versammlungsteilnehmer verhält sich friedlich.“

Update vom 27. August, 21.02 Uhr: Die Lage in Chemnitz scheint sich etwas entspannt zu haben. Wie die Polizei vermeldet, läuft die Versammlung Pro Chemnitz offenbar weiter auf ihrer vorgegebenen Route, wenn auch mit starker Polizeibegleitung. Vereinzelt sei es zu Würfen von Gegenständen auf die und aus der Versammlung gekommen, so die Polizei per Twitter. Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer verhalte sich friedlich.

Die Versammlung Pro Chemnitz läuft weiterhin auf der vorgegebenen Route mit starker Polizeibegleitung. Vereinzelt kam es zu Würfen von Gegenständen auf die und aus der Versammlung. Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer verhält sich friedlich. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Eindringliche Warnung der Polizei: Steinewerfer und Vermummte werden gefilmt

Update vom 27. August, 20.26 Uhr: Die Polizei hat per Twitter eindringlich davor gewarnt, Steine zu werfen. „Wir haben Personen beobachtet, die im Bereich des Stadthallenpark Steine aufnehmen. Mehr als 100 Personen haben sich vermummt. An diese Personen. „Ihre Handlungen werden gefilmt. Legen Sie die Vermummung ab und die Gegenstände nieder.““

Wir haben Personen beobachtet, die im Bereich des Stadthallenpark Steine aufnehmen. Mehr als 100 Personen haben sich vermummt. An diese Personen: "Ihre Handlungen werden gefilmt. Legen Sie die Vermummung ab und die Gegenstände nieder." #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Versammlung Pro Chemnitz wegen Vermummungen angehalten

Update vom 27. August, 20.17 Uhr: Die Versammlung Pro Chemnitz sei wegen mehreren Vermummungen angehalten worden. Das twitterte die Polizei Sachsen am Abend.

+ Nach mehreren Würfen von Feuerwerkskörpern seien einige Menschen wegen Verletzungen in Behandlung. Das twitterte die Polizei Sachsen am Montagabend. © AFP / ODD ANDERSEN

Die Versammlungsteilnehmer seien aufgefordert worden, die Vermummungen abzulegen. Nach mehreren Würfen von Feuerwerkskörpern „aus beiden Versammlungslagern“ seien einige Menschen wegen Verletzungen in Behandlung. Die Polizei fordert die Demonstranten eindringlich dazu auf friedlich zu bleiben.

Die Versammlung Pro Chemnitz wurde nach mehreren Vermummungen angehalten. Die Versammlungsteilnehmer werden aufgefordert Diese abzulegen. Die Verstöße werden aufgezeichnet. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Aus beiden Versammlungslagern gab es Würfe von Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen. Dadurch wurden einige Menschen verletzt und müssen nun behandelt werden. Wir fordern eindringlich auf friedlich zu bleiben. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Pyrotechnik und Wasserwerfer im Einsatz: Situation in Chemnitz spitzt sich zu

Update vom 27. August, 20.07 Uhr: Per Twitter vermeldet die Polizei Sachsen, sie habe ihre Wafferwerfer vorgefahren. Grund dafür waren wohl mehrere Würfe von Pyrotechnik. Sie fordert dazu auf, weiteres Werfen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen.

Nach mehreren Würfen von Pyrotechnik haben wir unsere Wasserwerfer vorfahren lassen und aufgefordert ein weiteres Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Nach mehreren Würfen von Pyrotechnik haben wir unsere Wasserwerfer vorfahren lassen und aufgefordert ein weiteres Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Update vom 27. August, 19.40 Uhr: Die Polizei Sachsen twittert, sie habe „erste Hinweise auf einzelne Vermummungen und mehrere Hitlergrüße aus der Versammlung Pro Chemnitz erhalten.“ Diesen Verstößen werde sie unmittelbar nachgehen.

Wir haben erste Hinweise auf einzelne Vermummungen und mehrere Hitlergrüße aus der Versammlung Pro Chemnitz erhalten. Diesen Verstößen gehen wir unmittelbar nach. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 27. August 2018

Sachsens Generalstaatsanwalt übernimmt Ermittlungen zum Streit auf Chemnitzer Stadtfest

Update vom 27. August, 19.19 Uhr: Sachsens Generalstaatsanwalt Hans Strobl hat die Ermittlungen zu den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande des Chemnitzer Stadtfestes übernommen. Die vor zwei Jahren eingerichtete Sondereinheit Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) werde die weiteren Ermittlungen führen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Montagabend in Dresden mit.

"Wir wollen die Ermittlungen konzentriert und beschleunigt führen, damit die mutmaßlichen Täter schnellstmöglich vor Gericht gestellt werden können", erklärte Strobl. Der sächsische Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) erklärte, die "zügige Arbeit der Staatsanwaltschaft Chemnitz und der Polizei" zum Tod eines 35-jährigen Mannes und mehrerer Fälle von schwerer Körperverletzung hätten schnell zu ersten Ergebnissen geführt. Diese Taten müssen weiter zügig aufgeklärt werden.

"Aber mit der gleichen Entschlossenheit werden wir die Ermittlungen wegen der anschließenden Ausschreitungen vorantreiben", sicherte Gemkow zu. Daher sei es richtig, dass Strobl die Ermittlungen übernommen habe. "Das Gewaltmonopol liegt einzig und allein beim Staat, und wir werden gegen diejenigen, die das nicht akzeptieren, konsequent vorgehen", erklärte der Justizminister.

Am Montagabend demonstrierten in Chemnitz sowohl die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Chemnitz als auch linke Gruppen wie Chemnitz nazifrei. Auf beiden Seiten nahmen mehrere hundert Menschen teil, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Dabei sei es zu "einer kleineren Auseinandersetzung verschiedener Versammlungsteilnehmer" gekommen, teilte die Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte, hatte ein Demonstrant vom linken Lager versucht, ein Transparent der rechten Demonstranten vom Karl-Marx-Monument zu entfernen. Die Polizei habe ihn daran gehindert.

Gerade kam es zu einer kleineren Auseinandersetzung verschiedener Versammlungsteilnehmer am Karl Marx Monument. Dies wurde durch die Einsatzkräfte sofort und konsequent unterbunden. Jetzt hat sich die Lage wieder beruhigt. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 27. August 2018

Der Polizeisprecher führte aus, es gebe zwar "die ein oder andere Provokation" bei den Protesten, bis jetzt sei die Lage aber beherrschbar. Die Demonstranten der beiden Lager würden strikt getrennt. Zur Zahl der eingesetzten Beamten wollte sich der Sprecher zunächst nicht äußern.

Parallel zwei Großdemonstrationen am Montag in Chemnitz

Update vom 27. August, 18.45 Uhr: Am Tag nach den Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hat die Polizei versucht, ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. Kurz nach einer Kundgebung gegen rechte Gewalt im Stadtpark von Chemnitz drängten am Montag Hunderte Demonstranten in Richtung einer Kundgebung der rechten Szene auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort skandierten sie Parolen wie „Nationalismus raus aus den Köpfen“ und „Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda“.

+ Am Tag nach den Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hat die Polizei versucht, ein Aufeinanderprallen von rechten und linken Gruppen zu verhindern. © AFP / ODD ANDERSEN

In Sicht- und Hörweite hatte die rechte Szene am Karl-Marx-Monument eine Kundgebung mit einem Aufzug durch die Innenstadt beantragt. Geschätzt 1.000 Menschen hatten sich dort versammelt. Am Monument wurde ein Transparent mit dem Spruch „Deitsch un' frei woll'n mer sei“ des Dichters Anton Günther (1876-1937) angebracht. Hunderte Beamte der Bereitschaftspolizei hatten die Straße zwischen beiden Kundgebungen gesperrt.

Update vom 27. August, 18.33 Uhr: Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz hat die rechte Szene zusätzlich zu einer Kundgebung auch eine Demonstration durch die Innenstadt beantragt. „Wir hatten keine Handhabe, den Marsch durch die Stadt zu untersagen“, sagte Miko Runkel, Ordnungsbürgermeister von Chemnitz am Montag. Es seien aber entsprechende Auflagen erteilt worden. Details nannte er nicht.

+ Rechte Demonstranten halten vor dem Karl-Marx-Monument ein Plakat mit der Aufschrift "Kein Zutritt für Terror" hoch. © dpa / Sebastian Willnow

Gut eine Stunde vor der Kundgebung der rechten Gruppierungen am Abend hatten mehr als 1.000 Menschen in Chemnitz gegen rechte Gewalt demonstriert, nur wenige Meter vom rechten Lager getrennt.

Die Bereitschaftspolizei sicherte mit Hunderten Beamten beide Veranstaltungsorte und versuchte, ein Zusammentreffen der beiden Gruppierungen zu verhindern. „Wir sind gut vorbereitet. Wir haben ausreichend Kräfte angefordert“, sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Zu der Anzahl der Einsatzkräfte wollte sie aus einsatztaktischen Gründen keine Angaben machen.

Baerbock: Sachsen brauche „breites Bündnis für Weltoffenheit und für Demokratie und Menschlichkeit

Update vom 27. August, 18.21 Uhr: Nach den Attacken gegen Ausländer in Chemnitz haben die Grünen Sachsens Landesregierung aufgefordert, sich an die Spitze einer Gegenbewegung gegen Rechtsextremismus zu stellen. „Es gibt ein anderes Sachsen als diese Bilder“, sagte Grünen-Chefin Annalena Baerbock am Montag in Berlin mit Blick auf die Eskalation vom Wochenende. Sachsen brauche ein „breites Bündnis für Weltoffenheit und für Demokratie und Menschlichkeit“, forderte sie. Die Landesregierung, namentlich der Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), müsse sich „an die Spitze eines solchen Bündnisses stellen“.

In Chemnitz war am Wochenende bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Besuchern des Stadtfestes ein Deutscher niedergestochen worden und gestorben. Danach marschierten am Sonntag Anhänger rechter Gruppierungen auf. Auf Videos ist zu sehen, wie Ausländer und auch Polizisten aus der Menge heraus attackiert wurden.

Update vom 27. August, 18.08 Uhr: Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz haben dort mehr als 1.000 Menschen gegen rechte Gewalt demonstriert. „Die Jagdszenen auf Menschen, die nach Ausländern aussehen, machen uns Angst. Wir wollen zeigen, dass Chemnitz ein anderes Gesicht hat: weltoffen und gegen Fremdenfeindlichkeit“, sagte der Chemnitzer Linke-Vorsitzende Tim Detzner am Montag bei einer Kundgebung vor der Stadthalle. Auch die Band Kraftklub rief per Twitter zu der „Gegendemo“ um 17 Uhr im Stadthallenpark auf.

+ Einen Tag nach Übergriffen auf Ausländer in Chemnitz haben dort mehr als 1.000 Menschen gegen rechte Gewalt demonstriert. © AFP / ODD ANDERSEN

Chemnitz, kommt 17 Uhr alle in den Stadthallenpark zu Gegendemo. Lasst uns nicht allein mit den Vollidioten und Fickfingern. #c2608 — KRAFTKLUB (@Kraftklub) 27. August 2018

Für Montagabend (18.30 Uhr) war zudem eine Kundgebung der rechten Szene in Chemnitz angemeldet worden, in Hör-und Sichtweite der Linke-Demonstration. Die Bereitschaftspolizei sicherte mit Hunderten Beamten beide Veranstaltungsorte und versuchte, ein Zusammentreffen der beiden Gruppierungen zu verhindern.

Update vom 27. August, 17.48 Uhr: Am Tag nach den Jagdszenen auf Ausländer in Chemnitz sieht sich die Polizei auf die für Montag angekündigten erneuten Demonstrationen gut vorbereitet. Es seien ausreichend Kräfte herangezogen worden, sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Die Polizei werde nicht zulassen, dass die Stadt von den Demonstranten für deren Zwecke vereinnahmt werde. Für den Montagabend waren laut Stadtverwaltung Chemnitz zwei Demonstrationen angemeldet: Eine vom Bündnis „Chemnitz nazifrei“ und eine weitere von einer Privatperson.

Polizei: Rund 50 gewaltbereite Menschen unter den Demonstranten

Update vom 27. August, 17.46 Uhr: Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sieht in den rechten Ausschreitungen nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz eine"neue Dimension der Eskalation". Das hinterlasse Spuren bei den Beamten, "alle sind angespannt und herausgefordert", sagte Wöller am Montag vor Journalisten in Chemnitz. Viele Polizeibeamte würden mittlerweile bei Einsätzen angegriffen oder angefeindet, manche Menschen meinten auch, selbst Polizei spielen zu müssen.

+ Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) sieht in den rechten Ausschreitungen nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz eine "neue Dimension der Eskalation". © dpa / Sebastian Willnow

Update vom 27. August, 17.26 Uhr: Rund 50 gewaltbereite Menschen waren laut Polizei unter den Demonstranten, die sich am Sonntag in Chemnitz nach dem Tod eines 35-Jährigen versammelt haben. Diese hätten in dem Aufzug mit rund 800 Teilnehmern den Ton angegeben, sagte die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel am Montag. Polizisten seien mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Drei Geschädigte, ein Afghane, ein Syrer und ein Bulgare, hätten bislang Anzeige erstattet. Penzel rief Zeugen dazu auf, eventuell vorhandene Videos von den Ausschreitungen an die Behörden zu übergeben.

Kretschmer nennt rechte Stimmungsmache in Fall Chemnitz „widerlich“

Update vom 27. August, 15.39 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die rechte Stimmungsmache im Fall Chemnitz als „widerlich“ bezeichnet. Nötig sei ein umfassendes Bild von den Geschehnissen in Chemnitz, wo am Wochenende ein 35-Jähriger beim Stadtfest eines gewaltsamen Todes gestorben war, „und keine Mutmaßungen, Spekulationen und Gerüchte“, schrieb Kretschmer am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird“, fügte er hinzu.

Es ist widerlich, wie Rechtsextreme im Netz Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen. Wir lassen nicht zu, dass das Bild unseres Landes durch Chaoten beschädigt wird. (SK) — Michael Kretschmer (@MPKretschmer) 27. August 2018

Türkische Gemeinde empört über „Pogromversuche“ in Chemnitz

Update vom 27. August, 15.35 Uhr: Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) ist entsetzt über die jüngsten Ausschreitungen im sächsischen Chemnitz. „Ist es schon wieder soweit in diesem Land, dass Rassisten Jagd auf Menschen machen?“, fragte der TGD-Bundesvorsitzende Atila Karabörklü am Montag. Was in Chemnitz geschehen sei, sei nicht als „Proteste“ zu klassifizieren, sondern als „Pogromversuche“.

SPD verurteilt Ereignisse in Chemnitz

Update vom 27. August, 15.30 Uhr: Die SPD hat die Eskalation in Chemnitz nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes verurteilt. „Es darf keine Selbstjustiz in diesem Land geben“, sagte Generalsekretär Lars Klingbeil am Montag in Berlin. „Wir erwarten, dass Zivilgesellschaft, dass alle Demokraten sich diesen Ereignissen, die dort stattfinden, entgegenstellen, dass sie laut werden, dass sie Stellung beziehen.“ Er kritisierte Bundesinnenminister Horst Seehofer, der die gewalttätigen Vorfälle zunächst nicht kommentieren wollte. „Ich erwarte von einem zuständigen Innenminister, dass er sich äußert“, sagte Klingbeil. „Da kann er sich nicht wegducken an dieser Stelle.“

Tötungsdelikt in Chemnitz: Zwei Haftbefehle beantragt

Update vom 27. August, 14.19 Uhr: Wie die Polizei nun mitteilte, wurde zwei Haftbefehle nach dem Tötungsdelikt in Chemnitz beantragt. Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker. Sie seien dringend verdächtig, auf dem Chemnitzer Stadtfest nach einem Streit mehrfach mit einem Messer auf einen 35-Jährigen Deutschen eingestochen zu haben. Er starb an den Folgen der Messerstiche.

AfD-Abgeordnete distanzieren sich von einem prominenten Parteikollegen nach Chemnitz-Tweet

Update vom 27. August, 14.05 Uhr: Sächsische Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion distanzierten sich von einem Kommentar ihres Fraktionskollegen Markus Frohnmaier (siehe Update um 11.50 Uhr). Der Abgeordnete Jens Maier, vormals Richter in Dresden, sagte: „Wir sind da nicht besonders glücklich drüber.“ Die AfD sei eine „Rechtsstaatspartei“, die das Gewaltmonopol des Staates nicht infrage stelle.

Die Abgeordneten haben die jüngsten „Gewaltexzesse“ in Chemnitz verurteilt und die Bürger der Stadt zur Besonnenheit aufgerufen. Zugleich äußerten sie aber am Montag in Berlin Verständnis für die Wut der Demonstranten vom Vortag. Sachsens AfD-Vize Siegbert Droese sagte: „Wie das unter Umständen zustande gekommen sein soll, der Tathergang, also mit allen Spekulationen, dass es vielleicht den einen oder anderen zur Unvorsichtigkeit verleitet, das kann ich durchaus nachvollziehen.“

+ Markus Frohnmaier (AfD) ruft im Netz zur Selbstjustiz auf. Er war im Bundestagswahlkampf Sprecher der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel und bis 2018 Vorsitzender der Jungen Alternative. © dpa / Sebastian Willnow, Markus Frohnmaier

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hat die rechte Gewalt in Chemnitz scharf verurteilt. Das Vorgehen von Gewaltbereiten und Gewalttätern sei unerträglich, sagte Wöller am Montag im ARD-Mittagsmagazin. Zudem wandte sich der Innenminister gegen Stimmungsmache im Netz. „Wir haben eine Situation, die für mich und für viele andere unerträglich ist. Wir haben Spekulationen, wir haben Mutmaßungen, wir haben Falschmeldungen und regelrechte Lügen im Netz“, sagte Wöller. „Ich kann uns alle nur bitten, besonnen zu bleiben, ruhig zu bleiben und den Fall entlang der Tatsachen abzuarbeiten und dann entsprechende Konsequenzen zu ziehen.“

Sächsische Polizei muss sich erneut gegen Chemnitz-Falschmeldung wehren: Kein zweites Todesopfer

Update vom 27. August, 13.10 Uhr: Erneut muss sich die sächsische Polizei über Twitter gegen unzutreffende Gerüchte wehren. Neben dem Todesopfer wurden zwei weitere Männer in der Nacht zum Sonntag verletzt. Im Netz verbreitete sich das Gerücht, dass es ein zweites Todesopfer geben würde. Das sei nicht der Fall, teilte die Polizei am Montagvormittag über Twitter mit.

Klarstellung! Entgegen anderslautender Gerüchte gibt es nach dem Zwischenfall in #Chemnitz keinen zweiten Todesfall. Zum gestrigen Einsatzverlauf werden wir uns im Laufe des Tages äußern. #C2608 #c2708 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 27. August 2018

Linke und rechte Gruppierungen rufen zu neuen Demos in Chemnitz auf

Update vom 27. August, 12.50 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen und dem Aufmarsch mutmaßlicher Rechtsextremer haben linke und rechte Gruppierungen für Montag zu weiteren Demonstrationen aufgerufen. Linke Gruppen wie "Chemnitz nazifrei" und "Leipzig nimmt Platz" kündigten eine Demonstration gegen eine von der "Bürgerbewegung Pro Chemnitz" geplante Kundgebung an.

Unterdessen ermittelte die Staatsanwaltschaft mit Hochdruck wegen des Tötungsdelikts. Im Tagesverlauf soll entschieden werden, ob Haftbefehl gegen die beiden 22 und 23 Jahre alten Männer beantragt wird, die in Tatortnähe festgenommen wurden.

Sprecher der Bundesregierung verurteilt Hetzjagden in Chemnitz

Update vom 27. August, 11.55 Uhr: Nun meldet sich der Sprecher von Angela Merkel zu Wort. "Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Die Bundesregierung verurteile die Vorfälle in Chemnitz „auf das Schärfste“.

„Was gestern in Chemnitz stellenweise zu sehen war und was ja auch in Videos festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz.“ Die Bundesregierung verurteile die Vorfälle in Chemnitz „auf das Schärfste“.

Prominenter AfD-Bundestagsabgeordneter ruft nach Chemnitz zur Selbstjustiz auf

Update vom 27. August, 11.50 Uhr: Der AfD-Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmaier hat am Sonntag über Twitter offen zur Selbstjustiz aufgerufen. Er schrieb: „Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach! Heute ist es Bürgerpflicht, die todbrigendendie (sic!) ‚Messermigration‘ zu stoppen.“

+ Mit diesem Tweet rief AfD-MdB Markus Frohnmaier die Bürger zur Selbstjustiz auf. © Screenshot Twitter

In einem Videoclip (siehe Update um 6.30 Uhr) ist auch zu sehen, wie Polizisten von rechten Demonstranten attackiert wurden, obwohl diese doch eigentlich für mehr Ordnung und Recht auf die Straßen gehen wollten. Frohnmaier, der Sprecher der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel im Bundestagswahlkampf und bis Februar 2018 Vorsitzender der Jungen Alternative war, billigt mit seinem Tweet, dass Bürger das Recht in die eigene Hand nehmen. In den Kommentaren kündigten mehrere Twitter-Nutzer an, den gut vernetzten Bundestagsabgeordneten, der auch schon Sprecher der ehemaligen Parteivorsitzenden Frauke Petry war, anzeigen und bei Twitter melden zu wollen.

„Wer zu Selbstjustiz aufruft, gehört hinter Gitter, nicht in den Bundestag“, schrieb ein Twitter-Nutzer. Bislang ist der Tweet aber weiterhin sichtbar und nicht entfernt worden..

Polizei wehrt sich über Twitter gegen Spekulationen nach Tötungsdelikt in Chemnitz

Update vom 27. August, 9.25 Uhr: Noch immer sind die Hintergründe des Tötungsdeliktes unklar. Es gibt jedoch alle möglichen Gerüchte im Netz, unter anderem soll der Getötete einer belästigten Frau zur Hilfe gekommen und deswegen attackiert worden sein. Die Polizei stellte bereits am Sonntag klar, dass es hierzu keine Anhaltspunkte gibt. Die Menschen sollen sich nicht an Spekulationen beteiligen.

Entgegen der in einigen Medien kursierenden Infos, gibt es nach jetzigem Ermittlungsstand bzgl. des Tötungsdelikts in #Chemnitz keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Belästigung der Auseinandersetzung vorausging. Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen! https://t.co/CnC0SGZ1oT pic.twitter.com/kXHGHSJb0u — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 26. August 2018

Als ein Twitter-Nutzer auf sein „Gott gegebenes Recht“ pocht, über die Herkunft der Täter spekulieren zu dürfen, antwortet die Polizei Sachsen: „Manchmal fragen wir uns, was mit den Leuten los ist...“

Wir haben eine Bitte geäußert. Natürlich kann man auch sein "von Gott gegebenes Recht zum spekulieren" nutzen. Genauso wie unnütze Tweets absetzen. Das bringt genau wem was? Niemanden. Manchmal fragen wir uns was mit den Leuten los ist... #Chemnitz #keinverständnisdafür *fs — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 26. August 2018

Wie angespannt das Social Media-Team der Polizei am Sonntag war, wird auch an einem anderen Tweet deutlich. „Wird die Leier nicht langsam albern“, antwortete die Polizei auf die Vorwürfe von rechten Trollen, dass Informationen aus politischen Gründen zurückgehalten werden. Ironisch wurde in dem Tweet hinzugefügt: „Dazu muss ich erst Frau Merkel anrufen, um zu erfahren, was ich sagen darf.“

Kleinen Moment, dazu muss ich erst Frau Merkel anrufen, um zu erfahren was ich sagen darf. Wird die Leier nicht langsam albern? Zunächst müssen die Täter ermittelt werden, dann kann man auch mehr vermelden. Erst wissen, dann reden - nicht umgekehrt. #c2608 #Chemnitz *fs — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 26. August 2018

Das war passiert:

Jagdszenen durch Rechte in Chemnitz - Stadtfest abgebrochen

Update vom 27. August, 6.30 Uhr: Der spontane Aufmarsch Hunderter Menschen nach dem gewaltsamen Tod eines 35-jährigen Deutschen in Chemnitz beschäftigt am Montag Polizei und Stadt. Ein Stadtsprecher sagte, die Geschehnisse vom Sonntag müssten ausgewertet werden. Die gesamte Nacht über waren verstärkt Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. „Es war ruhig. Es gab keine besonderen Ereignisse in der Nacht“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zu Gerüchten, dass es sich bei den beiden Tatverdächtigen, die in Tatortnähe festgenommen wurden, um Syrer handelt, macht die Polizei keine Angaben. Laut Tag24 heißt es hierzu: "Solange nicht klar ist, ob es sich bei den beiden Festgenommenen um Tatverdächtige handelt, gibt es keine Aussage zur Nationalität." Bei der Auseinandersetzung sollen insgesamt „maximal zehn Personen“ beteiligt gewesen sein, teilt die Polizei mit.

Bei der Demo nahmen laut Tag24 rechte Hooligans aus der Fußballszene teil. Zunächst hieß es, dass das Stadtfest aus Pietätsgründen nach dem Todesfall am Sonntag vorzeitig beendet wurde. Doch in Wahrheit gab es wohl ebenfalls Sicherheitsbedenken, wie die Polizei in einer Pressekonferenz einräumte: "Es wurde befürchtet, dass Fußballfans aus ganz Sachsen und Brandenburg nach Chemnitz kommen könnten. Es wurden Polizisten aus Dresden und Leipzig vom Fußball abgezogen und nach Chemnitz verlegt.“ Im Internet gab es unter anderem den Aufruf der Gruppe „Heimat und Tradition Chemnitz Erzgebirge“. Dort hieß es: „Lasst uns zusammen zeigen wer in der Stadt das Sagen hat.“

Laut Polizeiangaben blieb es bei Flaschenwürfen und rechten Parolen. Im Internet kursieren allerdings auch Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Polizisten und ausländisch aussehende Menschen attackiert wurden. Ein Bild-Reporter wird Zeuge davon: „Auf dem Johannis-Parkplatz machten vereinzelte Rechte regelrecht Jagd auf eine Gruppe junger Ausländer.“

Video aus Chemnitz. Rechtsextreme Hools und Nazis überrannten die völlig überforderte Polizei, zogen Richtung Innenstadt, wo es laut Beobachtern vor Ort zu Jagdszenen auf Migrant*innen kam. #c2608https://t.co/kP0Hqu3Jio pic.twitter.com/kBGd4rxlKk — Chronik gegen Rechts (@Chronik_ge_Re) 26. August 2018

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird. pic.twitter.com/HAuhzgpjJh — Lars Wienand (@LarsWienand) 26. August 2018

#c2608 Video: Fascists attacking a migrant in #Chemnitz #Germany today. This was 1 of many attacks out of a demo of more than 1000. Fascists are mobilizing to Chemnitz for tomorrow again.

Video by @AZeckenbiss pic.twitter.com/uIfuLPxg4a — Enough is Enough! (@enough14) 26. August 2018

Stadtfest Chemnitz wegen Hooligans abgebrochen: Oberbürgermeisterin „entsetzt“

Update vom 26. August, 22.10 U hr: „Wenn ich sehe, was sich in den Stunden am Sonntag hier entwickelt hat, dann bin ich entsetzt“, sagte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) dem MDR. „Dass es möglich ist, dass sich Leute verabreden, ansammeln und damit ein Stadtfest zum Abbruch bringen, durch die Stadt rennen und Menschen bedrohen - das ist schlimm.“ Zunächst hatten die Veranstalter Pietätsgründe für den Abbruch des Fests angegeben.

Laut der Polizei hatte es am Sonntag mehrere Aufrufe im Internet gegeben, sich in der Innenstadt einzufinden. Den Angaben nach hatten sich daraufhin zunächst gegen 15.00 Uhr rund 100 Menschen versammelt. Dies sei störungsfrei verlaufen. Diese Versammlung ging auf einen Aufruf der Alternative für Deutschland (AfD) zurück. Dem folgte eine weitere Versammlung um 16.30 Uhr. Zu dieser Versammlung hatte laut Medienberichten die rechte Ultra-Fußballvereinigung Kaotic Chemnitz aufgerufen. Bei der zweiten Versammlung nahmen laut Polizei rund 800 Personen teil.

„Die Personengruppe reagierte nicht auf die Ansprache durch die Polizei und zeigte keine Kooperationsbereitschaft“, teilten die Beamten mit. Die Gruppierung habe sich plötzlich in Bewegung gesetzt. Die Polizei sei zunächst nur mit geringen Kräften vor Ort gewesen, hieß es weiter. Weitere Einsatzkräfte kamen zu diesem Zeitpunkt aus Dresden und Leipzig. Die Ansammlungen hatten sich am Abend nach und nach aufgelöst. Es werden laut Polizei vier Anzeigen bearbeitet, darunter zwei wegen Körperverletzung, eine wegen Bedrohung sowie eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Rechte Demo in Chemnitz: Flaschen in Richtung der Polizei geworfen

Update vom 26. August, 21.49 Uhr: Bei den Protestzügen am Sonntag durch Chemnitz ist es nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Rund 800 Menschen versammelten sich demnach am berühmten Karl-Marx-Monument und zogen danach durch die Innenstadt. Dabei wurden Flaschen in Richtung der Polizei geworfen. Mindestens ein Beamter wurde bei einer Rangelei verletzt, so eine Polizeisprecherin zu AFP.

Der Polizei lagen zunächst vier Anzeigen vor: „Hierbei handelt es sich um zwei Anzeigen wegen Körperverletzung, eine Anzeige wegen Bedrohung sowie eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.“

Laut der Zeitung Freie Presse folgten die Demonstranten dem Aufruf einer rechten Ultra-Fußballvereinigung, die auf Facebook dazu aufgerufen hatte, "zu zeigen, wer in der Stadt das sagen hat." Nutzer des Kurzbotschaftendienstes Twitter schrieben über Jagdszenen auf Migranten. Die Polizeisprecherin konnte diesbezüglich keine Angaben machen.

Offenbar war die Polizei zunächst mit der Situation überfordert: Die Beamten war nach eigenen Angaben zunächst "nur mit geringen Kräften vor Ort". Deswegen wurden Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei nach Chemnitz verlegt. "Die Einsatzkräfte werden auch in der Nacht im Stadtgebiet präsent sein", erklärte die Polizeidirektion Chemnitz.

Auslöser der Proteste war der Tod eines 35-jährigen Deutschen in der Nacht auf Sonntag. Nach Angaben der Polizei war es gegen 03.15 Uhr zu einer "tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten gekommen". Dabei wurden drei Männer im Alter von 33, 35 und 38 Jahren schwer verletzt. Der 35-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Laut Freie Presse soll es sich bei der Tatwaffe um ein später gefundenes Messer handeln.R

Rechte Vereinigung fordert: Zeigen, wer in Chemnitz das Sagen hat

Update vom 26. August, 20.47 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz sind hunderte protestierende Menschen durch die sächsische Stadt gezogen. Die Behörden mussten deswegen "zusätzliche Einheiten Bereitschaftspolizei nach Chemnitz" beordern, wie die Polizei am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter schrieb. Laut der Zeitung "Freie Presse" folgten die Demonstranten dem Aufruf einer rechten Ultra-Fußballvereinigung, die auf Facebook dazu aufgerufen hatte, "zu zeigen, wer in der Stadt das Sagen hat."

Auslöser war der Tod eines 35-Jährigen in der Nacht auf Sonntag. Nach Angaben der Polizei war es gegen 03.15 Uhr zu einer "tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen unterschiedlicher Nationalitäten gekommen". Dabei wurden drei Männer im Alter von 33, 35 und 38 Jahren schwer verletzt. Der 35-Jährige erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Laut "Freie Presse" soll es sich bei der Tatwaffe um ein später gefundenes Messer handeln.

Stadtfest abgebrochen - Chemnitzer Stadtsprecher: „Wir sind erschrocken“

Update vom 26. August, 20.42 Uhr: Die Stadt Chemnitz hat sich besorgt über die spontanen Demonstrationen im Stadtzentrum gezeigt. „Wir sind erschrocken über die Menschenansammlungen, die passiert sind“, sagte der Stadtsprecher Robert Gruner am Abend. Man habe friedlich miteinander das Jubiläum der Stadt feiern wollen. Nun habe sich jedoch gezeigt, dass es richtig war, dass Stadtfest vorzeitig abzubrechen. Statt um 20.00 Uhr endete das Fest bereits um 16.00 Uhr. Grund waren laut seinen Angaben Sicherheitsbedenken. Zunächst hatte man Pietätsgründe angegeben.

Auch AfD hat zu Kundgebung in Chemnitz aufgerufen

Chemnitz - Eine Polizeisprecherin bestätigte den Aufmarsch Hunderter Menschen in Chemnitz. Hintergrund ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem verhängnisvollen Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten in der Nacht zum Sonntag nach dem Chemnitzer Stadtfest, bei dem auch Messer zum Einsatz gekommen sein sollen.

Wie die Bild berichtete, seien unter den Demonstranten „gewaltbereite Rechte“, die gegen Ausländerkriminalität protestierten und Sprüche wie „Wir sind das Volk“ skandierten. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtete von Rangeleien. Antifaschistische Aktivisten berichteten in sozialen Medien von Übergriffen auf Migranten. Der Polizei waren zunächst keine Hinweise auf Ausschreitungen bekannt.

Am frühen Nachmittag hatte zunächst die Alternative für Deutschland (AfD) per Twitter zu einer Kundgebung aufgerufen. Diesem Aufruf waren etwa 100 Menschen gefolgt. Diese Veranstaltung blieb laut Polizei störungsfrei. Dem folgte die zweite Kundgebung, der deutlich mehr Menschen folgten.

+ Nach einem tödlichen Streit in Chemnitz sind am Sonntagnachmittag Hunderte Menschen durch die Innenstadt gezogen. © dpa / Sebastian Willnow

Nach tödlicher Messerstecherei: Polizei warnt vor Gerüchten im Internet

Bei dem verhängnisvollen Streit in der Nacht zum Sonntag in Chemnitz hat die Polizei zwei 22 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die sich vom Tatort entfernt hatten. Zu deren Nationalität wollte die Polizei zunächst keine Aussage machen, da noch geprüft werde, ob und wie diese in die Auseinandersetzung involviert waren. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Totschlags. An dem Streit mit nach ersten Ermittlungen maximal zehn Personen sind laut Polizei Männer mehrerer Nationalitäten beteiligt gewesen.

Der Grund für den Streit in der Nacht zu Sonntag ist nach ersten Informationen unklar. Der tätlichen Auseinandersetzung war ein verbaler Streit vorausgegangen. Mehrere Personen waren danach vom Tatort geflüchtet.

Kursierende Informationen, nach denen dem Streit eine Belästigung von Frauen vorausgegangen sein soll, bestätigten sich nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen.

Entgegen der in einigen Medien kursierenden Infos, gibt es nach jetzigem Ermittlungsstand bzgl. des Tötungsdelikts in #Chemnitz keinerlei Anhaltspunkte, dass eine Belästigung der Auseinandersetzung vorausging. Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen! https://t.co/CnC0SGZ1oT pic.twitter.com/kXHGHSJb0u — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 26. August 2018

Chemnitzer Stadtfest nach Messerstecherei aus Pietätsgründen abgebrochen

Das 35-jährige Opfer starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die beiden anderen verletzten Männer wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Am Sonntag wurden Zeugen vernommen, sagte eine Sprecherin weiter. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen.

Aus Pietätsgründen entschieden sich die Veranstalter des Stadtfests am Sonntag in Chemnitz für eine vorzeitige Beendigung. Statt um 20 Uhr endete das Fest bereits um 16 Uhr, wie Sören Uhle von der Wirtschaftsförderung Chemnitz sagte.

+ Aus Pietätsgründen entschieden sich die Veranstalter des Stadtfests am Sonntag in Chemnitz für eine vorzeitige Beendigung. © dpa / Al exander Prautzsch

