Außenminister Gabriel schwer erkältet

Hannover - Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat nach Rückkehr von seiner USA-Reise krankheitsbedingt eine geplante Rede auf dem Parteitag des SPD-Unterbezirks in Goslar abgesagt.

„Er ist schwer erkältet, und der Jetlag verstärkt das Ganze noch“, sagte der Geschäftsführer des Unterbezirks, Volker Taube, am Samstag der Deutschen-Presse-Agentur. Ursprünglich war geplant, dass Gabriel unmittelbar nach der Landung am frühen Samstagmorgen in Berlin in seine Heimatstadt Goslar fährt und vor seinen Parteifreunden eine Rede hält. Die rund 50 Delegierte aus dem Landkreis Goslar entscheiden über die Zusammensetzung des neuen Vorstands und wählen auch Delegierte.

Dabei wurde auch erwartet, dass sich Gabriel zum Verzicht auf die Kanzlerkandidatur äußern wird. Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Parteichef soll Martin Schulz werden. Gabriel hatte in den vergangenen Tagen erste Gespräche mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson und US-Vizepräsident Mike Pence geführt.

dpa