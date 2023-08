Außenministerin Baerbock ermöglicht günstigeren Schulstart

Außenministerin Annalena Baerbock (l, Bündnis 90/Die Grünen) und Angela Schweers, Vorstandvorsitzende AWO Potsdam, übergeben gesammelte Schulranzen an Kinder. © Jens Kalaene/dpa

Ein Schulranzen ist für Erstklässler unerlässlich. Finanzschwache Familien stehen hier jedoch schon vor einer Herausforderung. Außenministerin Annalena Baerbock hilft.

Potsdam - Außenministerin Annalena Baerbock hat zum Start ins neue Schuljahr gespendete Schulranzen an die Arbeiterwohlfahrt in Potsdam übergeben. Dabei warb die Grünen-Politikerin für die Kindergrundsicherung, über die in der Ampelkoalition noch gestritten wird.

„Die gespendeten Ranzen machen für viele Familien hier in Potsdam einen Unterschied“, sagte Baerbock. Gleiche Startbedingungen für alle Kinder erforderten einen starken Sozialstaat. „Ein Teil dessen ist die Kindergrundsicherung, damit alle Kinder, gerade auch am Tag der Einschulung, mit guten Chancen beginnen können.“

Erstausstattung der Erstklässler ist teuer

Nach Angaben des Bürgerbüros der Bundestagsabgeordneten können sich viele Familien die Kosten für die Erstausstattung der Erstklässler - rund 450 Euro - nicht leisten. Baerbock hatte wie in den Vorjahren daher zu Spenden von Schulranzen aufgerufen.

Dieses Jahr seien mehr als 40 neue oder neuwertige Ranzen und Schulmaterial eingegangen, die an Kinder der Awo-Kita „Kinderland“ im Potsdamer Plattenbau-Viertel Am Schlaatz weitergegeben werden. Baerbock hat ihren Wahlkreis in Potsdam und lebt mit ihrer Familie in der Landeshauptstadt.

Das neue Schuljahr beginnt am Montag. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wächst im kommenden Schuljahr um 8000 auf 318.000. Darunter sind rund 25.000 Erstklässler, die am Samstag ihre Einschulungsfeiern erleben. dpa