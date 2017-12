Mann fährt mit Auto in SPD-Parteizentrale

Ein Auto ist an Heiligabend in die Berliner SPD-Zentrale gekracht.

Die Umstände sind mysteriös: Ein Auto ist in die SPD-Zentrale in Berlin gerast. Im Inneren fanden sich unter anderem Benzinkanister. Die Polizei hat einen konkreten Verdacht.

Berlin - Unter mysteriösen Umständen ist an Heiligabend ein Auto in das Foyer der SPD-Parteizentrale in Berlin gekracht. Das bestätigte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am frühen Montagmorgen. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Über die Hintergründe wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Später wurde bekanntgegeben, dass der Fahrer (58) angegeben habe, sich selbst umbringen zu wollen. Die Polizei ermittle jedoch zunächst unter anderem wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.

Die Polizei holte unter anderem Benzinkanister aus dem Fahrzeug sowie Flaschen mit Grillbeschleuniger. Auch eine Gaskartusche war auf Bildern zu sehen. Im Wageninneren gab es deutliche Brandspuren. Die Armaturen und Kunststoffverkleidungen im Inneren des Fahrzeugs waren geschmolzen.

+ Im Auto fanden sich Kanister. © dpa

Nach ersten Erkenntnissen fuhr das Auto durch den Eingangsbereich des Willy-Brandt-Hauses. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und später ins Krankenhaus gebracht.

Ob es in der SPD-Zentrale am Sonntagabend eine Veranstaltung gab, war zunächst nicht bekannt.

Zuvor hatte ein Twitter-Nutzer von einem Notarzteinsatz vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin berichtet.

