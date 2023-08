„Habe das in 35 Berufsjahren nicht erlebt“: Flugzeug-Schreck für Baerbock

Grünen-Außenministerin Baerbock sitzt für ihren Job häufig im Flugzeug. Jetzt kommt es wieder einmal zu einem Zwischenfall.

Abu Dhabi – Erneute Flugzeugpanne für Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne): Nach einer Zwischenlandung zum Auftanken in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten musste die Grünen-Politikerin am frühen Montagmorgen ihren Flug zu einer einwöchigen Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi vorerst abbrechen.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts erklärte an Bord: „Wegen eines mechanischen Problems müssen wir aus Sicherheitsgründen nach Abu Dhabi zurückkehren. Die Optionen für die weitere Reiseplanung werden derzeit geklärt.“

Offenbar konnte Teile der Landeklappen nicht eingefahren werden. „Ich habe das in 35 Jahren Berufserfahrung nicht erlebt, nur im Simulator“, sagte der Pilot der Flugbereitschaft der Bundeswehr, der namentlich nicht genannt werden wollte, zu der Flugzeugpanne gegenüber t-online.

Grünen-Außenministerin Baerbock Anfang August in Abu Dhabi – jetzt sitzt sie dort wegen einer Flugzeugpanne vorerst fest. © Sina Schuldt/Abu Dhabi

Flugzeugpanne auf Reise von Baerbock – nicht die erste

Die Maschine befand sich gegen 4.30 Uhr Ortszeit (2.30 Uhr MESZ) mit Baerbock und ihrer Delegation an Bord noch in der Luft. Um sicher in Abu Dhabi landen zu können, musste zunächst Treibstoff abgelassen werden. Der Flugkapitän hatte zuvor über den Bordlautsprecher darüber informiert, dass es Probleme beim Einfahren der Landeklappen gebe.

Die Grünen-Politikerin war am Sonntag (13. August) zu einer einwöchigen Reise in die Pazifikregion aufgebrochen, wo sie politische Gespräche in Australien, Neuseeland und Fidschi führen wollte. Es war nicht die erste Reisepanne für Baerbock: Erst Mitte Mai war die Außenministerin wegen eines Reifenschadens an ihrem Regierungsairbus in Doha im Wüsten-Emirat Katar gestrandet.

In Sydney trifft Baerbock am Mittwoch ihre australische Amtskollegin Penny Wong und weitere Gesprächspartner, um die deutsch-australischen Beziehungen zu vertiefen und die Zusammenarbeit im Bereich der Klima- sowie der Sicherheitspolitik auszubauen. Dabei geht es vor allem um Fragen der wirtschaftlichen Absicherung, den Ukraine-Krieg und Chinas Rolle im Indo-Pazifik. Am Donnerstag reist Baerbock nach Neuseeland weiter, am Freitag und Samstag stehen Gespräche im Inselstaat Fidschi auf dem Programm, der stark vom Anstieg der Meeresspiegel betroffen ist. (dpa/AFP/frs)