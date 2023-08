„Verwechselt auch Kobold mit Kobalt“: Baerbock-„Parodie“ auf Twitter muss sich outen – und stichelt

Von: Florian Naumann

Das Auswärtige Amt hat offenbar eine Satire über Ministerin Annalena Baerbock eingebremst. Das Verwirrspiel lenkt Blicke in Richtung Jan Böhmermann.

Berlin – Ein satirischer Twitter-Klon von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich nun explizit als „Parodie“ geoutet – offenbar nach einer Intervention aus dem Auswärtigen Amt. „In der Vergangenheit ist es tatsächlich zu Verwechslungen gekommen“, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Montag (7. August). Ursprünglich sei nämlich kein Unterschied zu Baerbocks offiziellem Twitter-Account erkennbar gewesen.

Der Satire-Account schmückt sich zwar noch immer mit dem gleichen Profilfoto wie der eigentliche Account der Ministerin, trägt nun jedoch den offiziellen Titel „Außenministerin Parody Annalena Baerbock“. Einen Bericht über den Vorfall konterte er nichtsdestotrotz mit konsequenter Verdrehung der Tatsachen – und einem Seitenhieb auf einen einige Jahre alten TV-Flop Baerbocks.

„Fake News. Ich bin nicht gegen Annalena Baerbock vorgegangen“, hieß es in einem Posting der Parodie. „Wer die Satire bei Annalena Baerbock nicht erkennt, verwechselt auch Kobold mit Kobalt.“ Baerbock hatte 2019 in einem ARD-„Sommerinterview“ das Schwermetall Kobalt gleich zweimal „Kobold“ genannt.

Twitter-Parodien für Baerbock und Habeck – Böhmermann-„Schreiberlinge“ am Werk?

In weiteren Posts verspricht die Satire-Baerbock ihren rund 50.000 Followern diplomatische Immunität oder versendet Ulk-Nachrichten in holprigem Pseudo-Englisch wie „China want to sell me for stupid, but now I know how the rabbit runs.“

Parodie-Problem gelöst: Annalena Baerbock guter Dinge – hier bei einer Kabinettssitzung Ende Juli. © IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de

Verlinkt hatte sie zuletzt auch einen weiteren „Parodie“-Account für Baerbocks früheren Grünen-Co-Chef Robert Habeck. Erstellt wurde dieser offenbar erst Ende Juli. Am Dienstag (8. August) legte dort ein Posting nahe, „Schreiberlinge von Jan Böhmermann“ könnten hinter den Accounts stecken: „Sie können sicher sein, dass dies nicht der Fall ist oder mussten Sie jemals bei einer Böhmermann Aktion lachen...“, hieß es in etwas holpriger Orthografie weiter.

Ungeklärt blieb freilich auch, ob die beiden „Parodien“ ihre Follower tatsächlich gehäuft zum Lachen anregen. Böhmermann teilte indes auf Twitter kommentarlos einen Bericht des Spiegel zum Thema. Der ZDF-Satiriker ist sich der Spekulationen also augenscheinlich zumindest bewusst.

Baerbock muss Parodie aushalten – Auswärtiges Amt fürchtete aber Verwechslungen im Ausland

Wer sich hinter der Baerbock-Parodie verbirgt, blieb zumindest bis Dienstagvormittag (8. August) aber unklar. Auch eine Reaktion von Twitter lag zunächst nicht vor. Elon Musk, der Besitzer der Plattform, hatte allerdings schon im vergangenen Jahr angekündigt, dass Fake-Accounts, die sich für andere ausgeben, künftig das Wort „Parodie“ direkt im Namen führen müssen.

Baerbocks Sprecher betonte unterdessen auch, als Person des öffentlichen Lebens müsse die Ministerin auch Parodie aushalten. In diesem speziellen Fall drohe bei einer Verwechslung jedoch außenpolitischer Schaden, „wenn in eine Krise, die sich zuspitzt, hinein getwittert wird“. Hintergrund ist der jüngste Militärputsch im westafrikanischen Niger, zu dem sich der Satire-Account ebenfalls ironisch geäußert hatte. (dpa/fn)