Baerbock verhaspelt sich in Rede ein weiteres Mal unvorteilhaft

Baerbock sorgt für amüsanten Versprecher bei Englisch-Rede - im Netz kursieren schon T-Shirt-Vorschläge

Von: Momir Takac

Annalena Baerbock leistet sich in Südafrika bei einer Rede auf Englisch einen peinlichen Versprecher. Kurz darauf verhaspelt sie sich ein weiteres Mal.

Pretoria/München - Am Dienstag (27. Juni) befand sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Südafrika, um sich im Rahmen der Deutsch-Südafrikanischen Binationalen Kommission mit ihrer Amtskollegin Naledi Pandor auszutauschen. In der Hauptstadt Pretoria hielt die 42-Jährige auch eine Rede, die allerdings zum kleinen Fiasko wurde.

Einige Tage später sorgt plötzlich ein Beitrag auf Twitter für Aufsehen. Er zeigt den Ausschnitt einer Rede Baerbocks und ist gerade einmal neun Sekunden lang. Auf Englisch sagt die Grünen-Politikerin: „South africa‘s path of freedom has been a bacon of hope inspiring men and women around the world.“ Es ist klar zu verstehen, dass sie „bacon of hope“ sagt, was auf Deutsch „Speck der Hoffnung“ heißt.

Annalena Baerbock spricht in Rede von „Speck der Hoffnung“, meinte aber wohl „Hoffnungsschimmer“

Baerbock, die ihre Südafrika-Reise kurzfristig verkürzte, hätte mit ziemlicher Sicherheit „beacon of hope“ sagen wollen, was auch in den Kontext gepasst hätte. Denn „beacon of hope“ (Aussprache: „Bieken“) heißt wörtlich übersetzt „Leuchtfeuer der Hoffnung“. Freier übersetzt kann man auch „Hoffnungsschimmer“ oder „Hoffnungsfunke“ sagen. Es ist nicht der erste Fauxpas Baerbocks im Zusammenhang mit Südafrika. Im Januar hatte ein Tweet des Auswärtigen Amts mit einem Leoparden-Witz Afrikaner verärgert.

Für diesen amüsanten Patzer erntet Baerbock reichlich Spott. „Tja, wer kennt ihn nicht, den ‚Schinken der Hoffnung‘“, schreibt einer und versieht seine Antwort mit einem Tränen lachenden Emoji. „Geil. Das ist jetzt offiziell. Der Pfad der Freiheit besteht aus Speck.

Wenn mir jetzt noch ein Grüner mit Fleisch-Verbot ums Eck kommt, ist er definitiv nicht an Freiheit interessiert!!!“, heißt es spöttisch in einem anderen Kommentar.

Baerbock verhaspelt sich in Rede ein weiteres Mal unvorteilhaft

Ein User hat sich einen besonders hämischen Kommentar überlegt. Er schrieb „Im Baerbock-Fanshop hat man sofort reagiert“ und teilte Bilder mit Fanartikel, etwa auf einem T-shirt. Darauf ist Speck abgebildet, darunter steht „bacon of hope“. Ein anderer Nutzer schrieb auf Englisch „Ja, sie studierte Deutsch als zweite Fremdsprache in London“, was wohl als Spitze auf ihr Studium in der britischen Hauptstadt gemeint war.

Im weiteren Verlauf der Rede verhaspelte sich Baerbock übrigens noch einmal. Als sie sagte „We support the AU in its bid to join the G20“ (deutsch: „Wir unterstützen die Afrikanische Union in ihrem Bestreben, der G20 beizutreten“) sprach die Außenministerin „bid“ unvorteilhaft aus. Es klang wie „bitch“. Auf Deutsch bedeutet es eigentlich „Hündin“, es wird aber auch als Schimpfwort verwendet („Schlampe“). Auch US-Präsident Joe Biden leistete sich kürzlich in einer Rede einen Versprecher. (mt)