Herrmann: Brexit erschwert Zusammenarbeit bei Sicherheit

Bayerns Innenminister in Sorge

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann: „Leichter wird es dadurch sicherlich nicht".

Nach dem Terroranschlag in Manchester blickt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann mit Sorge in die Zukunft. Der Brexit werde die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa komplizierter machen.