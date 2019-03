Bei Besuch in New York: Maas trifft auf begehrten Hollywood-Star - der Anlass ist kein freudiger

Heiko Maas war am Freitag in New York zu Gast.

Außenminister Heiko Maas ist in New York auf eine bekannte Schauspielerin getroffen. Um über deren Filme zu sprechen, blieb wohl keine Zeit.

New York - Bei einem Besuch bei den Vereinten Nationen in New York ist Bundesaußenminister Heiko Maas zu einem kurzen Treffen mit Hollywood-Star Angelina Jolie zusammengekommen. Die beiden unterhielten sich und schüttelten sich die Hände, wie die deutsche UN-Vertretung am Freitag per Twitter dokumentierte. Maas habe in dem Gespräch die von Jolie mitgegründete Kampagne gegen sexuelle Gewalt in Kriegsgebieten gelobt.

Jolie war in ihrer Eigenschaft als freiwillige Sonderbotschafterin für das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR nach New York gekommen. Maas war nach New York gereist, um an mehreren Treffen teilzunehmen. Vor seinem Gespräch mit Jolie hatte er bei einem Ministertreffen in der UN-Vollversammlung versprochen, dass sich Deutschland unter anderem mit mehr Training, Schulungen und Ausrüstung für die Blauhelm-Missionen einsetzen will. Ab Montag ist Maas noch einmal in New York, dann beginnt die einen Monat dauernde deutsche Präsidentschaft des Sicherheitsrates.

