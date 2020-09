Kriegsausbruch in Europas Schatten: Weitere Feuergefechte in der Nacht - Zahl der Todesopfer steigt

Krieg in Europas Schatten: In der Konfliktregion Bergkarabach gibt es nach neuen Gefechten viele Verletzte und auch Tote. Armenien und Aserbaidschan geben sich gegenseitig die Schuld.

Seit Sonntag kommt es in der Krisen-Region Bergkarabach wieder zu Feuergefechten zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen.

wieder zu zwischen armenischen und aserbaidschanischen Truppen. Die Regierungen in Eriwan und Baku haben den Kriegszustand ausgerufen.

und haben den ausgerufen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) forderte die Konfliktparteien auf, zur Diplomatie zurückzukehren.

Update vom 28. September, 16.20 Uhr: Schwere Vorwürfe gegen die Türkei: Die türkische Regierung mische sich mit Söldnern und Waffen in die Kämpfe um Bergkarabach ein, behauptet die pro-armenischen Regierung in der umkämpften Region im Kaukasus.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuvor seine „volle Unterstützung“ für Aserbaidschan zum Ausdruck gebracht. Seit Jahren pflegen Ankara und Baku enge politische Beziehungen. Das türkische Staatsgebiet grenzt dagegen an Armenien.

Die Türkei hat ein sehr schwieriges Verhältnis zudem Drei-Millionen-Einwohner-Land und soll sich während des Ersten Weltkriegs zwischen 1915 und 1916 des Völkermords an den Armeniern schuldig gemacht haben.

Die tödlichen Kämpfe in #Bergkarabach müssen sofort aufhören, #Armenien und #Aserbaidschan zurück an den Verhandlungstisch. Dass #Erdogan trotz der historischen Schuld der #Türkei gegenüber Armenien auch hier wieder zündelt, ist unerträglich. Das Leid trägt die Zivilbevölkerung. — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) September 28, 2020

„Dass #Erdogan trotz der historischen Schuld der #Türkei gegenüber Armenien auch hier wieder zündelt, ist unerträglich. Das Leid trägt die Zivilbevölkerung", schrieb der deutsche Grünen-Politiker Cem Özdemir bei Twitter.

Kämpfe um Bergkarabach: Armenien und Aserbaidschan brechen Waffenruhe von 1994

Update vom 28. September, 16 Uhr: Immer wieder Bergkarabach. Um die von Armenien kontrollierte Region mit geschätzt 145.000 Einwohner gibt es immer wieder Kämpfe mit Aserbaidschan, das das Gebiet für sich beansprucht, obwohl dort mehr Armenier leben.

Seit 1994 galt (eigentlich) eine Waffenruhe zwischen beiden Staaten, die jedoch mehrmals gebrochen wurde - zuletzt 2016. So heftig wie aktuell, waren die Kämpfe indes schon lange nicht mehr. Bergkarabach wird übrigens als „gebirgiger schwarzer Garten“ übersetzt.

Kämpfe um Bergkarabach: Armenien meldet hohe Verluste - Aserbaidschan noch höhere Opferzahlen

Update vom 28. September, 15.20 Uhr: Die Kämpfe um die Region Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan fordern weiter viele Todesopfer.

Nach Angaben der pro-armenischen Regionalregierung seien am Sonntag 39 Menschen getötet worden. Darunter seien 15 pro-armenische Kämpfer, hieß es weiter. Bereits am Sonntag waren sieben zivile Todesopfer gemeldet worden, darunter fünf aserbaidschanische und zwei armenische.

Die Opferzahlen könnten weit höher liegen. So gab die Regierung in Aserbaidschan an, 550 pro-armenische Kämpfer getötet zu haben. Armenien dementierte den Bericht und erklärte seinerseits, „dutzende“ aserbaidschanische Soldaten getötet zu haben.

Kämpfe um Bergkarabach: Feuergefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan

Update vom 28. September, 10.20 Uhr: Auch in der Nacht zum Montag kam es in der Region Bergkarabach erneut zu intensiven Feuergefechten zischen pro-armenischen Rebellen und der aserbaidschanischen Armee. Das berichtet zeit.de mit Verweis auf offizielle Angaben.

3Die Zahl der Todesopfer stieg demnach auf 39. Wie das armenische Verteidigungsministerium mitteilte, soll die gegnerische Seite am Morgen auch schweres Gerät und Artillerie eingesetzt haben. Das Militär in Aserbaidschan teilte mit, dass armenische Streitkräfte die Stadt Terter an der Grenze zu Bergkarabach beschossen hätten.

Der Zentralrat der Armenier in Deutschland hat derweil mit Verweis auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft die Bundesregierung aufgefordert, „den neuerlichen und brandgefährlichen Konflikt um Bergkarabach zu entschärfen“. Seit Jahren kommt es immer wieder zu aufflammenden Konflikten zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Kaukasus-Region Bergkarabach. Das Gebiet gehört völkerrechtlich zum Staatsgebiet von Aserbaidschan, wird jedoch mehrheitlich von Armeniern bewohnt.

+ Die Konfliktregion Berg-Karabach liegt völkerrechtlich gesehen auf dem Staatsgebiet von Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. © Grafik: Ben Bolte/dpa

Kriegsausbruch in Berg-Karabach: Außenminister Maas fordert Rückkehr zur Diplomatie

Der Konflikt um Bergkarabach entflammte nach einer längeren Ruhephase am Sonntag wieder mit Feuergefechten zwischen den beiden Parteien. Die Regierungen in Eriwan und Baku warfen der jeweils anderen Partei vor, dass die Aggressionen von ihr ausgegangen seien und riefen den Kriegszustand aus, wie auch fr.de* berichtete. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) forderte die Regierungen auf, zur Diplomatie zurückzukehren. „Ich rufe beide Konfliktparteien dazu auf, sämtliche Kampfhandlungen und insbesondere den Beschuss von Dörfern und Städten umgehend einzustellen.“

Neue massive Auseinandersetzungen zw. Armenien& Aserbaidschan alarmieren mich. Rufe Parteien auf, sämtliche Kampfhandlungen und v.a. den Beschuss von Dörfern&Städten umgehend einzustellen. Konflikt um die Region #BergKarabach kann nur in Verhandlungen gelöst werden.-AM @HeikoMaas pic.twitter.com/QQ9xrTdzwu — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 27, 2020

Kriegsausbruch in Europas Schatten: Konflikt eskaliert - Russland und Türkei auf verschiedenen Seiten

Erstmeldung vom 27. September 2020: Baku/Eriwan - Armenien hat nach Kämpfen mit dem Nachbarland Aserbaidschan in der Konfliktregion Berg-Karabach den Kriegszustand ausgerufen.

Das teilte Regierungschef Nikol Paschinjan am Sonntag in Eriwan mit. Zuvor hatte Aserbaidschan eine Militäroperation gegen Berg-Karabach angekündigt. Es soll zahlreiche Verletzte und rund zehn Tote unter den Soldaten in dem Südkaukasus-Gebiet geben. Es handelt sich um die schwerste Eskalation seit Jahrzehnten.

Berg-Karabach: Schwere Gefechte in der Hauptstadt Stepanakert

Zwischen den verfeindeten Nachbarländern kam es nach Angaben beider Seiten am Sonntagmorgen zu schweren Gefechten. Die Hauptstadt Stepanakert sei beschossen worden, die Menschen sollten sich in Sicherheit bringen, teilten die Behörden in Berg-Karabach mit. Zahlreiche Häuser in Dörfern seien zerstört worden. Nach Darstellung aus Baku und Eriwan dauerten die Kämpfe an.

Beide Seiten gaben sich gegenseitig die Schuld für die Gefechte. Der Beschuss habe am frühen Morgen von aserbaidschanischer Seite begonnen, schrieb Paschinjan auf Facebook. „Die gesamte Verantwortung dafür hat die militär-politische Führung Aserbaidschans“, teilte die Sprecherin des Verteidigungsministeriums von Armenien mit. Eriwan habe Hubschrauber und Kampfdrohnen abgeschossen. Drei gegnerische Panzer seien getroffen worden. Baku dementierte dies und betonte, es handele sich bei den Gefechten um eine Gegenoffensive an der Frontlinie. Armenien habe die Kämpfe provoziert.

+ Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan ist eskaliert. Das Bild zeigt nach Angaben des armenischen Verteidigungsministeriums, wie armenische Streitkräfte ein aserbaidschanisches Militärfahrzeug zerstören. © AP / Armenisches Verteidigungsministerium

Berg-Karabach: Armenien sieht Russland als Schutzmacht, Türkei stellt sich hinter Aserbaidschan

Die von Armenien kontrollierte Region Bergkarabach gehört völkerrechtlich zum islamisch geprägten Aserbaidschan. Baku hatte in einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Kontrolle über das von christlichen Karabach-Armeniern bewohnte Gebiet verloren. Seit 1994 gilt in der Region eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wurde. Zuletzt flammte der Konflikt 2016 stark auf. Dabei starben mehr als 120 Menschen.

Im Juli kam es an der Grenze zwischen den verfeindeten Republiken zu schweren Gefechten; die Kämpfe lagen jedoch Hunderte Kilometer nördlich von Berg-Karabach. Armenien setzt auf Russland als Schutzmacht, die dort Tausende Soldaten und Waffen stationiert hat.

Fighting broke out in the Armenian region of Nagorno-Karabakh, which sits within Azerbaijan, with Armenia declaring martial law and total military mobilization.https://t.co/b7xyuIagqt — Twitter Moments (@TwitterMoments) September 27, 2020

Das russische Außenministerium rief beide Seiten auf, das Feuer sofort einzustellen. Zudem sollten Baku und Eriwan Gespräche aufnehmen, um die Situation zu stabilisieren. Die benachbarte Türkei warf Armenien vor, internationales Recht zu verletzen. Das Außenministerium in Ankara teilte mit, es verurteile den „armenischen Angriff“ scharf. Die Türkei stehe an Aserbaidschans Seite.

EU und Außenminister Maas fordern sofortiges Ende der Kämpfe

Die EU und der Europarat haben Armenien und Aserbaidschan dazu aufgefordert, die Gefechte sofort zu beenden. EU-Ratschef Charles Michel zeigte sich am Sonntag via Twitter tief besorgt. „Um eine weitere Eskalation zu verhindern, müssen militärische Handlungen dringend aufhören.“ Der einzige Ausweg sei die unverzügliche Rückkehr zu Verhandlungen ohne Vorbedingungen.

„Die Europäische Union ruft zum unverzüglichen Ende der Kampfhandlungen, zur Deeskalation und zur strikten Überwachung der Waffenruhe auf“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Auch er rief zur Rückkehr zu Verhandlungen auf.

Europarat-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric erklärte, beide Länder sollten Verantwortung übernehmen und Zurückhaltung üben. Die Kampfhandlungen sollten unverzüglich eingestellt werden. „Beim Beitritt zum Europarat haben sich beide Länder verpflichtet, den Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen, und diese Verpflichtung ist strikt einzuhalten.“ Pejcinovic Buric rief beide Seiten dazu auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um Menschenleben zu schützen.

Auch Deutschland und Frankreich zeigten sich zutiefst besorgt über die Zusammenstöße in Berg-Karabach und Berichte über Opfer in der Zivilbevölkerung. „Frankreich fordert ein sofortiges Ende der Kampfhandlungen und eine Wiederaufnahme des Dialogs“, erklärte das französische Außenministerium in Paris. Der Konflikt könne nur auf dem Verhandlungsweg gelöst werden, betonte der deutsche Außenminister Heiko Maas in Berlin. Die OSZE-Minsk-Gruppe stehe mit ihren drei Co-Vorsitzenden Frankreich, Russland und USA dafür bereit. Die OSZE ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. (fd/dpa) *fr.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

